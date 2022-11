La 'nube' de Amazon en Aragón ya es una realidad. Amazon Web Services (AWS) ha anunciado este miércoles desde Seattle el lanzamiento de su octava Región de Infraestructura, que está ubicada en las poblaciones aragonesas de Huesca, Villanueva y El Burgo. A partir de ya, los desarrolladores, las 'startups', los emprendedores y las empresas, así como las organizaciones públicas, educativas y sin ánimo de lucro, tendrán aún más opciones para ejecutar sus aplicaciones y apoyar a sus usuarios finales desde centros de datos ubicados en España, haciendo uso de tecnologías avanzadas de AWS para impulsar la innovación, según ha informado la propia compañía en un comunicado de prensa.

AWS estima que su inversión proyectada en la construcción y operación de la nueva región apoyará más de 1300 puestos de trabajo a tiempo completo, con una inversión planeada de 2.500 millones de euros en España a lo largo de 10 años. AWS también estima que la nueva región añadirá 1800 millones de euros al producto interior bruto (PIB) español a lo largo de 10 años.

Fondo de 150.000 euros

Como parte de su compromiso con la región, AWS también ha anunciado un Fondo AWS InCommunities de 150.000 euros en Aragón, para ayudar a grupos, escuelas y organizaciones locales a iniciar nuevos proyectos con impacto en la comunidad local.

“La nube permite a organizaciones de todo tipo y tamaño acelerar la innovación, mejorar los procesos empresariales y reinventar las experiencias de sus clientes y usuarios finales”, ha dicho Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de Servicios de Infraestructura de AWS. “Estamos cumpliendo nuestra promesa de construir una nueva infraestructura local de categoría mundial para ayudar a los clientes en España a lograr los más altos niveles de seguridad, disponibilidad y resiliencia. También estamos orgullosos de invertir en Aragón y apoyar proyectos para la comunidad liderados por escuelas y organizaciones locales. Nuestra inversión en la Región AWS Europa (España) refleja el compromiso a largo plazo de AWS de apoyar el desarrollo económico del país, la creación de empleo y el crecimiento empresarial”.

"Damos la bienvenida a la inversión en España de una de las empresas tecnológicas líderes en el mundo", ha dicho Pedro Sánchez

“Damos la bienvenida a la inversión en España de una de las empresas tecnológicas líderes en el mundo, ha comentado Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. "La apertura de la Región AWS Europa (España) es un hito importante que ayuda a posicionar nuestro país como una economía digital líder”.

Clientes activos

AWS tiene millones de clientes en más de 190 países de todo el mundo, incluyendo decenas de miles de clientes en la Península Ibérica y más del 75% de las empresas que cotizan en el IBEX 35, el principal índice bursátil español.

Grandes empresas como Acciona, Atresmedia, Ávoris, Banco Santander, Bankinter, BBVA, CAF, Celsa, Cepsa, Dorna Sports, Endesa, Grup Mediapro, Grupo Henneo, Hijos de Rivera, Madrileña Red de Gas, Mahou San Miguel, Mapfre, Mediaset España, Meliá International Hotels (Meliá), Naturgy, NH Hoteles, Repsol, Santalucía, Securitas Direct y Volotea eligen AWS para incrementar la agilidad y la innovación.

Organizaciones del sector público español e instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, Correos, el Gobierno de Aragón, la Junta de Andalucía, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Real Academia Española, Renfe, el Servicio Cántabro de Salud, la Universitat Jaime I y la Universitat Oberta de Catalunya están utilizando AWS para impulsar el ahorro de costes y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.

Startups españolas como Cabify, Devo, Fever, Fintonic, Flywire, Glovo, Holaluz, Job and Talent, LactApp, LetGo, Monei, Odilo, RavenPack, Signaturit, Smile and Learn, Telecoming, Wallbox, Wanup, Webbeds y Wefox están construyendo sus negocios en AWS para escalar rápidamente y expandir su alcance geográfico. Las pequeñas y medianas empresas españolas incluidas Ayesa, Cash Converters, Fashiola, Help Flash, Imagina Energía, Materiales de Fábrica, Spherag y Wikiloc, también están adoptando AWS para aumentar la seguridad y la escalabilidad.