John Hoffman, consejero delegado de GSMA, la organizadora del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, justo después de recibir el premio el 'Català de l'Any', otorgado por EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, se muestra satisfecho tras retener en la capital catalana el evento al menos hasta 2030 y con muchas probabilidades, de forma permanente. Convertido en embajador de la ciudad, de la que canta sus excelencias, avisa también del riesgo de caer en la complacencia: "No hay que dar nada por sentado", avisa.

A su juicio, cuáles son los mayores activos de Barcelona

Es una ciudad muy acogedora y con capacidad de trabajar conjuntamente. Esos son su principales activos. Y el acuerdo de renovación alcanzado es un beneficio mutuo. No solo tomamos sino que queremos construir de forma conjunta.

¿Se puede considerar la fórmula público-privada es un caso de éxito?

Pienso que ha sido una fórmula muy exitosa. Cuando llegamos al principio éramos solo un evento. Era una ciudad con mucha infraestructura, accesible, con hoteles, buenos transportes…. Entonces creamos la fundación Mobile World Capital Barcelona que se ha convertido en una potente asociación público-privada, que acaba de cumplir 10 años. Como legado pasamos de un compromiso de una semana a todo el año. La gente viene a Barcelona y la ven y quieren regresar.

¿Fue difícil llegar al nuevo contrato que alargar la asociación hasta 2030 y más allá?

No. Fue una negociación muy corta porque sabíamos que ambas partes queríamos encontrar un camino para seguir y alcanzar un acuerdo. Inicialmente hablábamos sobre un plazo y siempre nos preguntaban si se renovaría, qué se iba a hacer después de la fecha establecida como límite... Y finalmente cerramos un acuerdo que tiene un plazo pero también se puede extender automáticamente para siempre. Y mientras sea beneficioso para ambas partes se podrá seguir, pero también se da la oportunidad de poder decir que no se sigue.

Pero ¿será 2030 un límite?

Es solo el inicio de un nuevo plazo y después se puede renovar cada año de manera automática a menos que una de las partes diga que no quiere continuar.

Y ¿qué piensa que puede pasar?

Pienso que mientras que las dos partes vean valor en la continuidad se seguirá.

¿Hubiera sido posible la solución alcanzada sin una colaboración público-privada?

No hubiera sido posible.

¿Y cómo funcionaba hasta la creación de la fundación en 2012?

Hasta 2012 éramos solo un cliente. Veníamos aquí, alquilábamos espacios... No era malo, era como cualquier otra feria o acontecimiento, pero queríamos hacer más. Queríamos pasar de solo una semana a todo el año. Y encontramos la forma de hacerlo.

¿Ganarán peso otras industrias distintas del móvil en MWC?

Sí, internet de las cosas, ‘big data’, junto con la industria manufacturera, transportes, ‘fintech’ y veremos cómo el foco se desplaza hacia las actividades verticales.

Usted ha dicho que menos de la mitad de los asistentes al MWC pertenecen a la industria de los móviles…

Han entrado a formar parte muchos sectores (hasta 14 hemos atraído), incluyendo el sector de la educación, el de los transportes, el financiero, la industria manufacturera, que está muy fuerte… La transformación digital que se está produciendo en todo el mundo está dirigiendo el proceso. Todo el mundo necesita conectividad inteligente…

Pero seguimos hablando del Mobile ¿No han pensado en cambiar el nombre?

No es incorrecto. Esa fue la base de todo, pero de la industria de los móviles, los productores de infraestructuras, operadores, desarrolladores de ‘software’ son menos del 50% son los que participan. Es interesante.

¿Y el cambio de nombre?

Lo hicimos: MWC, pero nadie captó el mensaje (risas). No me preocupa cómo le llamen. Y además, cuando desde fuera de España vienen a la feria no dicen que van al Mobile o al MWC sino a Barcelona.

¿Es consciente de que ha hecho por la ciudad y Cataluña más que otros que son de aquí?

La idea es trabajar conjuntamente. Para que tengamos éxito, la comunidad tiene que tenerlo.

¿Y cuáles fueron las principales lecciones que se pueden extraer de la pandemia?

Desde el punto de vista económico se ha visto que tener una estructura de negocio fuerte es importante. Y a capacidad de conectividad inteligente ¿Se puede imaginar lo que hubiera supuesto la pandemia hace 20 años? Hubieran sido terribles las dificultades por la falta de movilidad. Por lo tanto, la capacidad de estar conectados es una gran activo que la pandemia nos ha permitido resaltar.

¿Y qué ha supuesto cambios o ha acelerado procesos para el Mobile y globalmente?

Para MWC ha supuesto que debemos confiar más en nuestros socios. GSMA es hoy la mitad de lo que era antes de la pandemia. Trabajaremos más con la Fira para hacer proyectos y nos apoyaremos más en nuestros socios para hacer cosas que antes hacíamos en solitario. Y globalmente, la pandemia ha resaltado la necesidad y la capacidad de que estar conectado es aún más importante, desde el punto de vista de la educación, los negocios, la Administración... Antes era solo llamar por teléfono y hoy puedes gestionar el negocio desde los dispositivos móviles…

¿De cuando aterrizaron en Barcelona a hoy cuál ha sido el mayor adelanto?

Se ha producido por etapas. Hoy se ha acelerado, se ha producido una transformación digital de cómo vivimos y trabajamos gracias al 5G. Solo acaba de empezar y es enorme.

¿Piensan organizar más cosas a lo largo del año?

Siempre estoy pensando en nuevas cosas que se pueden hacer. Son cosas que den la posibilidad de seguir creciendo conjuntamente. Cuando llegamos por primera vez en 2006 no había mucha mentalidad emprendedora aquí, no había una comunidad de ‘start-ups’… la economía era muy diferente. Nosotros no lo hemos hecho pero hemos ayudado a crear una comunidad tecnológica y emprendedora, de ‘software’, de ‘start-ups’ y después se logra que Cisco o Intel desembarquen aquí con sus inversiones ¿Por qué no Barcelona? ¿Por qué no Cataluña? Pero hay que ser cauteloso y no darlo por sentado. Hemos trabajado duro para llegar hasta aquí y hay que seguir trabajando para el futuro.

¿Se conoce hoy mucho Barcelona?

En todo el mundo, tiene una identidad de marca. Quizás no como París o Londres, pero por su tamaño está alta. Su reputación y su marca son muy fuertes. Los Juegos Olímpicos ayudaron mucho. Pusieron a Barcelona en el mapa internacional. Fue la primera vez que vine a la ciudad. Después pude ayudar a trabajar entre bastidores para que el MWC viniera aquí.