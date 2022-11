Las empresas se refuerzan contra el IPC con convenios capados y sin cláusulas salariales

Los mercados financieros recibieron este jueves con aspavientos el descenso de la inflación en Estados Unidos. Es buena muestra de que cualquier alegría con los precios, por tímida que sea, se celebra con gusto. Aunque la presión sobre los salarios va a seguir en modo superlativo, con todas las incertidumbres posibles sobre el crecimiento económico, con los tipos en modo rally y ante un invierno insistentemente aventurado como complejo.

A falta de conocer el dato definitivo correspondiente al mes de octubre, Galicia cerró septiembre con un índice de precios al consumo (IPC) del 9,2%, más de dos veces superior al incremento de los sueldos pactados por convenio (3,79%), como constata el Ministerio de Trabajo. Aunque hay una sonora diferencia entre ambas ratios, los acuerdos firmados en la comunidad se situaron a la cabeza en cuanto a mejoras de salarios, muy por encima de Madrid (2,65%), Cataluña (2,7%) o Aragón (2%). Ahora bien, la estrategia a nivel sectorial y de empresas con convenio propio es clara de cara al futuro: no a las cláusulas de revisión salarial, con subidas lineales, pagas sin consolidar o utilizando como referencia el IPC subyacente.

Así se evidencia en los últimos acuerdos disponibles en el registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos (Regcon). Es el caso, por ejemplo, de la proveedora de componentes de automoción CIE Galfor, con 343 trabajadores y especializada en la fabricación de piezas de acero forjadas. Para el ejercicio en curso, el convenio recoge un incremento en las retribuciones acorde a la inflación subyacente de 2021, que es la que no tiene en cuenta los productos más volátiles (alimentos no elaborados y la energía). Mientras que el IPC general del año pasado ascendió a seis puntos y medio, el subyacente se quedó en el 2,5%. Eso sí, la plantilla de CIE Galfor ingresó un plus en compensación de 1.562 euros. Para 2023 los sueldos volverán a estar vinculados al mismo indicador, y habrá también una paga compensatoria.

Para los trabajadores de oficina de Ence –este convenio es de aplicación sobre 123 personas–, la revisión retributiva sí estará vinculada al IPC, pero con límites. “Para el año 2022 se acuerda un incremento salarial para todos los conceptos fijos [...] del IPC real de 2022. Este incremento salarial no será superior al 3%”, dice textualmente el acuerdo. Este tope será del 2,5% de cara a la adaptación de las nóminas en el año que viene. Y es un mecanismo similar al acordado para los 340 trabajadores del Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez de Pontevedra, con una subida de cuatro puntos porcentuales, además de un pago de 125 euros no consolidables de firma de convenio.

También por GKN Driveline Vigo, una de las principales empleadoras de la provincia. El límite de la revalorización salarial quedó fijado en un 3%, tanto para el ejercicio 2023 como para el 2024. “Finalizada la vigencia del convenio –expone el articulado del acuerdo–, si la suma del IPC real de los años 2023 y 2024 tuviese un diferencial sustancial por encima del 6%, la empresa se compromete a debatir posibles soluciones que minimizasen en la medida de lo posible el impacto económico, en la Comisión Paritaria del Convenio”, de aplicación sobre cerca de 950 personas. La mayor parte de los acuerdos analizados por FARO y firmados desde el mes de agosto son de medio y largo plazo.

No todas las empresas tienen capacidad para asumir estos valores, o no han tenido que hacerlo. Por ejemplo Car Consulting, con 16 empleados, acordó una subida lineal de 50 euros sobre el salario base. En Pescanova España, para las 243 personas del centro industrial de Chapela, también se ha pactado un tope vinculado al IPC. En este caso, de la diferencia entre el 75% de la inflación en el trienio 2022-2024 “y los incrementos fijos previstos” para esos ejercicios. El transporte por carretera de A Coruña, que afecta a cerca de 9.500 personas, ha establecido alzas lineales, de entre el 2,25 y el 2,5% para los tres próximos años. La excepción es la de Feiraco, cuyos 99 trabajadores tienen garantizado, con una cláusula de revisión salarial, el “IPC real” hasta 2023.