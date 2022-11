La formación es una pata también importante en los fondos Next Generation. No tanto por la inversión propia en la materia, sino por las necesidades que se prevé que genere esa transformación industrial por la que pelean decenas de consorcios del país y también de Galicia. Una realidad que se unirá a la falta actual de mano de obra en algunos sectores clave, como puede ser la construcción, que lo viene denunciando desde poco después del estallido de la pandemia de COVID. “Hay empresas con serios problemas para incorporar personal cualificado, que no formado”, explicó el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, que achaca esta situación, en parte, a la rápida evolución de la tipología de puestos de trabajo que necesitan cubrir las empresas.

El tema de la formación formó también parte del debate organizado por FARO y los empresarios lo tienen claro: “Hacemos todos los cursos habidos y por haber, pero tenemos serios problemas para hacer grupos de 15 personas; esta es la realidad”, apuntó Cebreiros, que cree que ha habido un drástico cambio de mentalidad en la sociedad, que “ahora valora más una calidad de vida o tiempo libre”, cuando a su juicio “antes el que más y el que menos quería casarse rápido, tener su coche y piso y demás”. “Eso como sociedad tenemos que hacérnoslo mirar”, enfatizó. El responsable de Dimaga, Carlos Vales, se expresó en la misma dirección que el presidente de la CEP. “Aprecio un problema generacional de los nuevos titulados, hay una falta de ganas de trabajar en un puesto de base, de inicio, gente que quiera entrar en proyectos verdes”, comentó. En el caso de la empresa de la que es gerente de ingeniería de desarrollo, por el momento están cubriendo las vacantes a través de su trabajo “con centros tecnológicos públicos” y “colaboraciones universitarias”. “Creo que es más la falta de ganas en las personas jóvenes recién tituladas, que han desistido por una vía de trabajo más sencilla”, insistió Vales. La apuesta de Ceamsa, por su parte, es la de formar a sus trabajadores. Según explicó el director general de la firma, Julio Juberias, el grueso de las incorporaciones que realizan son en laboratorio y para el departamento de I+D. “Estamos tirando de las universidades gallegas, personal que se va formando dentro de la empresa. Por ahora no tenemos problema en encontrar gente en este sentido”, resumió. Sobre esos nuevos puestos que necesitarán cubrir las empresas, el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, apuntó que la formación “tiene que estar absolutamente al servicio de las prioridades que marca el tejido productivo”. “Es un elemento clave, porque el talento es la clave para el cambio”, indicó.