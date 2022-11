Empresas y Xunta piden “corregir” la gestión de los fondos COVID y una mayor “cogobernanza”

El anuncio de los fondos Next Generation insufló ilusión entre las empresas, que casi en tiempo récord se apresuraron a formar consorcios y alianzas para presentar sus proyectos transformadores. Casi dos años después, los fondos todavía no han llegado, tal y como denuncian los empresarios. Un tiempo en el que las iniciativas se marchitaron en algunos casos, evolucionaron en los más optimistas y penden de un hilo en los más críticos. “Estamos a tiempo, vistos estos dos años no exitosos, de cambiar el modelo”, apunta el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP). Jorge Cebreiros participó en la última edición de Diálogos con FARO para analizar el presente y, sobre todo, el futuro de estos fondos. Junto a él participaron el director general de Ceamsa, Julio Juberias, el gerente de ingeniería de desarrollo de Dimaga, Carlos Vales, y el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde. Tanto empresarios como Xunta apremian al Gobierno central a “corregir” la gestión de los Next Generation y apuestan por una mayor “cogobernanza” con las comunidades autónomas.

El debate, organizado en la sede del decano de la prensa española y moderado por su redactora jefa Lara Graña, se centró en los problemas que tienen los proyectos a la espera de la financiación y la “incertidumbre” que existe. Según explicó Conde, los fondos son “el vehículo” para lograr los objetivos de sostenibilidad, digitalización y, sobre todo, transformación de la industria. “Tenemos una situación privilegiada en cuanto a la identificación de oportunidades para esta transformación industrial”, comentó, “y hoy en día, después de dos años, tenemos una cartera de proyectos que realmente responden a los retos marcados por la Comisión Europea”. Sin embargo, el vicepresidente segundo de la Xunta cree que ahora mismo Galicia se encuentra “en la antesala de ver si todo este esfuerzo puede fructificar” con la llegada de los fondos. “Tenemos un reto, y es que no tenemos instrumentos a la medida para gestionar tantos fondos ni a la velocidad que tenemos para ejecutarlos”, añadió por su parte Cebreiros, que destacó la necesidad de que la financiación llegue al máximo número de empresas posibles, también las pymes. Para el presidente de la CEP, “las empresas estuvieron a la altura del reto” marcado por Bruselas, pero de la ilusión de entonces han pasado a un estado de “frustración”. “Lo que estamos viendo con los fondos es que tenían que haber entrado 30.000 millones para este año y no están llegando a las empresas”, lamentó. Como caso práctico, la charla contó con la participación de la firma porriñesa Compañía Española de Algas Marinas (Ceamsa) y Dimaga, empresas que lideran la iniciativa Mexigal, un proyecto de más de 40 millones de euros que busca la valorización de las conchas de mejillón y fibra de las algas para crear fertilizante. “Estamos hablando de darle valor a la propia industria, algo que encajaba en los Next Generation”, resalta Carlos Vales, “economía circular pura y dura”. El gerente de ingeniería de desarrollo de la firma coruñesa recordó que su proyecto “era de seis años de desarrollo” y que ya han perdido dos por la falta de avances con los fondos. “Ahora estamos viendo cómo darle encaje dentro de los distintos Perte, porque se le ha dedicado mucho esfuerzo interno, se han ajustado procesos para que el producto salga como queríamos y estamos viendo a ver si da fruto”, apuntó el director general de Ceamsa, Julio Juberias. “Hay una situación de enorme incertidumbre entre las empresas”, recalcó Conde, que aludió principalmente al problema en los plazos de ejecución, como sucede con Stellantis Vigo y su plataforma industrial, que no pudo entrar en el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC). “Empieza a ser un tema ya muy relevante, por el hecho de que puedan ejecutar en plazo las inversiones. Ese elemento está empezando a pesar como una pequeña losa y al no haber certezas es un efecto limitante”, añadió. El debate sirvió también para poner de manifiesto que tanto la Xunta como los empresarios coinciden a la hora de criticar la “centralización” de la gestión de los fondos. “Es una mala idea”, resumió Cebreiros, que estimó necesario “cambiar el modelo” y apostar por una cogobernanza con las comunidades autónomas. “Son las que más capilaridad tienen con el territorio y deberían ser más gestoras”, zanjó. Conde, por su parte, recordó que “la transformación viene por parte de la industria” y que “podría ser tentador desviar los fondos hacia otro tipo de inversiones que no tienen ese carácter transformador”. “Hay que pedirle al Gobierno valentía para redefinir el marco de apoyo a las empresas”, apremió el vicepresidente del Ejecutivo gallego, que teme que “se pueden perder los fondos”. “Alguna solución tenemos que buscar para que eso fluya de una manera eficiente y rápida”, destacó por su lado el director de la firma porriñesa, una opinión con la que coincidió su socio en el proyecto Mexigal, Carlos Vales. “Estamos ilusionados y tenemos que estar listos para coger el tren en marcha”. Francisco Conde | Vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Economía “Tenemos una oportunidad que no nos podemos permitir el lujo de perder” La gestión de los fondos COVID no está siendo la mejor, según viene defendiendo la Xunta cada vez que uno de sus conselleiros –o el propio presidente– intervienen ante los medios. Y esa fue la postura mostrada en el debate de FARO por el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde. “Al Gobierno le pedimos agilidad en la gestión de los fondos y sobre todo certezas, cuáles van a ser los marcos, sus criterios y la intensidad de las ayudas”, resumió. Conde estima que deben establecerse “mecanismos de cogobernanza” y que es necesario “introducir nuevos elementos en el diseño de las convocatorias”. “Tenemos una oportunidad que no nos podemos permitir el lujo de perder”, enfatizó el vicepresidente segundo de la Xunta, que recordó que el Perte de la automoción “ha sido un fracaso en el diseño cuando hay empresas que se presentan y se quedan fuera, otras que no se presentan y otras que renuncian”. Carlos Vales | Gerente de ingeniería de desarrollo de Dimaga “Estamos ilusionados y tenemos que estar listos para coger el tren en marcha” El gerente de ingeniería de desarrollo de Dimaga, Carlos Vales, es el coordinador del proyecto Mexigal, liderado por Ceamsa y que busca la creación de fertilizantes a través de la reutilización de conchas de mejillón y residuos de algas. “Estamos ilusionados y tenemos que estar listos para coger el tren en marcha”, resaltó Vales. Desde que presentaron la iniciativa, de 43 millones de euros, han ido pasando los Perte anunciados por el Gobierno y, por el momento, siguen esperando los fondos. Y no ocultó su sorpresa, como en el resto del sector, cuando FARO adelantó que los el Perte Agroalimentario no incluiría productos del mar, “lo que es eliminar Galicia del mapa, porque aquí es algo importantísimo”. “Hemos hecho actualizaciones necesarias y no tenemos tiempo de lamentación”, explicó Vales, que criticó “la falta de concreción en la Administración central”. Jorge Cebreiros | Presidente de la CEP “Si en un año seguimos así habremos perdido la oportunidad de nuestra historia” “Si en un año seguimos así habremos perdido la oportunidad de nuestra historia”, vaticinó el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, que se mostró muy negativo sobre el futuro y, sobre todo, el presente de la gestión de los fondos Next Generation. Para Cebreiros, “esta forma desacompasada” de gestionar la financiación europea está haciendo que se dé un uso alejado de la anunciada transformación industrial. “Vemos licitaciones para gastos corrientes”, lamento el líder de la CEP. Por otro lado, el presidente de los empresarios de la provincia también destacó el escaso margen que se da a algunas de las convocatorias o que “no son los proyectos más competitivos los que están ganando los fondos o los posibles fondos” “Es una pérdida para transformar nuestra sociedad y nuestro modelo económico”, resumió. Julio Juberias | Director general de Ceamsa “Necesitamos que las ayudas lleguen a los proyectos de una manera urgente” Compañía de Algas Marinas, Ceamsa, es una firma especializada en producir hidrocoloides a partir de algas para su empleo en el sector alimentario y farmacéutico, con una facturación que superó los 123 millones en 2021. Aprovechando los fondos Next Generation, lanzó el proyecto Mexigal, con la que busca dar una segunda vida a los excedentes de las algas con las que trabajan y las conchas de mejillón de los bateeiros y cocederos para crear fertilizantes. “Necesitamos que las ayudas lleguen a los proyectos de una manera urgente”, señaló su director general, Julio Juberias. El responsable de la firma, que también trabaja con cítricos, cree que la gestión de los fondos necesita un vuelco. “Alguna solución tenemos que buscar para que eso fluya de una manera eficiente y rápida”, recalcó Juberias, “porque además no es lo mismo algo ahora que dentro de dos años”, en especial con “la incertidumbre e inflación que hay”. El proyecto “Mexigal” Lograr una segunda vida para las conchas de mejillón y para los restos de las algas con las que habitualmente trabaja Ceamsa para crear fertilizantes. La empresa de Porriño lidera la iniciativa Mexigal, que aspira a captar fondos COVID para una iniciativa de 43 millones de euros que, como definen sus impulsores, es “economía circular pura y dura”.