Falta de formación y bajos sueldos elevan las vacantes en Galicia a más de 18.000

La próxima actualización del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura incluirá 31 perfiles relacionados con la construcción. Albañiles, electricistas, carpinteros, carretilleros o soldadores compartirán trámites más ágiles para contratar directamente a trabajadores extranjeros y conseguir permiso de residencia en España con muchas profesiones del mar, las mayoritarias hasta ahora en la lista que publica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) provincia por provincia con los oficios en los que teóricamente escasea mano de obra nacional.

A propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el catálogo pasa por la primera revisión a fondo desde su estreno hace 17 años. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno chequeará posibles incorporaciones cada tres meses en función de la coyuntura económica y laboral del país. El ladrillo aplaude la respuesta a sus constantes quejas por falta personal en una actividad fundamental para poner en pie el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos europeos del Next Generation, mientras los sindicatos CC OO y UGT critican que se haya tomado la decisión “de forma unilateral” de espaldas al diálogo social en materia de migraciones y achacan el déficit a “las malas condiciones laborales”.

La construcción no es el único sector que pide en Galicia la flexibilización de los criterios para traer foráneos por los problemas que tienen aquí para conseguir personal. Se repite la historia en la industria del metal, el campo, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y hasta en la hostelería. ¿Cómo de grave es el problema? La primera encuesta del Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre vacantes en las empresas en la comunidad cifra en 18.160 los puestos pendientes a mediados de este año en los negocios con al menos 10 trabajadores. Son puestos de asalariados creados recientemente o a punto de quedar libres, con procesos de selección abiertos y la intención de los responsables de las compañías de cubrirlos inmediatamente o en un plazo de tiempo determinado.

En solo tres meses, en comparación con el primer trimestre, el número de vacantes en Galicia creció en 3.100, un 21%. A menudo se pone el foco en los perfiles STEM (el acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), pero sus ofertas sin cubrir representan solo el 13,9% del total (2.519, dos de cada tres ubicados en grandes compañías) tras una reducción del 33,7% respecto a las que había entre enero y marzo.

Casi la mitad de los puestos disponibles, unos 8.600, están en empresas de 10 a 49 asalariados, según el informe del IGE publicado ayer. Otros 960 vienen de firmas con hasta 99 trabajadores; en las de 100 a 499 personas en plantilla hay alrededor de 4.500 sin cubrir; y 4.100 en las más grandes. Pero son estas últimas, tanto las que superan los 100 empleados como las de 500 en adelante, las que, en proporción, arrastran más dificultades para fichar ocupados. Prácticamente el 40% de ellas tiene vacantes, mientras que entre las que no pasan de 10 asalariados solo buscan refuerzos el 7,8%.

La inmensa mayoría de las empresas gallegas que no ofrecen vacante alguna argumentan que no necesitan aumentar la plantilla (81%), pero hay también un 12% que lo achaca al “elevado coste de la contratación” y un 6% no da el paso por “falta de demandantes con la cualificación y formación adecuada”. Las razones de las que sí acumulan puestos sin cubrir y no consiguen fichar gente son también varias, aunque destaca la ausencia de candidatos bien formados para el sector en cuestión (41%). El 23,7% señala expresamente la falta de titulados superiores en perfiles STEM y otro 12,5% apunta a las insuficientes competencias digitales. Casi una de cada cuatro empresas reconoce que los candidatos consideraban inadecuadas las condiciones económicas u “otras circunstancias del puesto”.

Mientras, en Galicia quedan unas 144.000 personas en paro. El 46% (66.500) lleva así más de un año, caminando por el alambre de la exclusión laboral por la pérdida de capacitación. Hay 8.700 desempleados en la comunidad que son analfabetos; un 7,2% no acabó los estudios primarios; y el 11,1% solo cuenta con formación básica. El 8%, más de 11.000 personas, no tuvo un empleo antes.