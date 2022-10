El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, recibe a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, durante una visita realizada el pasado jueves a Tarragona. A su juicio "la pensión máxima debería subir entre el 15% y el 20%" mediante un proceso gradual. Escrivá, que ve "poco probable" una recesión, estima que en torno a un 30% de los pensionistas saldrán más beneficiados con la reforma de las pensiones, aunque considera que todos los trabajadores se beneficiarán de un sistema que proteja mejor sus pensiones ante eventos durante su carrera laboral que están fuera de su control y que alteran su carrera contributiva, así como a las mujeres, que son las que presentan más problemas con las lagunas de la cotización.

El pasado 12 de septiembre, hace un mes y medio, inició los contactos con patronal y sindicatos para el bloque pendiente de la reforma de las pensiones. Desde entonces no ha vuelto a convocar otra reunión conjunta. ¿Le dará tiempo a cerrarla antes del 31 de diciembre?

Que no haya habido convocatorias de la mesa no significa que no estemos mantenido contactos y trabajando intensamente. Creemos que estamos cerca de cerrar un acuerdo sobre dos elementos. Por un lado, intentar encontrar una solución a una situación que se deriva de las nuevas realidades laborales que hacen que los últimos años de cotización no sean para un número creciente de personas los mejores. Tenemos que ver como a través del periodo de cómputo, las lagunas y la posibilidad de excluir los peores años conseguimos que el sistema sea más equitativo.

¿Y el otro elemento?

En España tenemos una pensión máxima relativamente baja y topada para lo que es habitual en los países de nuestro entorno. Queremos ampliar el límite y hacerlo de forma gradual. Y al mismo tiempo que lo hacemos, aumentar la base máxima de cotización.

¿Las elecciones en la patronal explican de algún modo que no haya habido nuevas reuniones?

No podemos esperar al resultado de las elecciones de la CEOE porque este es un hito que tiene que pasar por el Parlamento y tiene que estar cerrado antes de final de año. Espero, como he visto en otros momentos, la amplitud de miras de todos los agentes sociales.

En su hoja de ruta contempla un incremento progresivo de las bases máximas. ¿En cuántos años prevé hacerlo?

Tenemos que cerrarlo con los agentes sociales, pero yo pensaría en horizontes no muy distintos en los que está previsto que el sistema esté sometido a un poco más de tensión como resultado del desequilibrio entre generaciones. Eso nos lleva hasta alrededor de 2050, cuando el gasto en pensiones se reducirá.

¿A partir de qué año empezaría a aplicarse ese incremento de bases?

No empezará el año que viene y lo hará de manera muy gradual y muy suave, como hemos hecho con los autónomos.

¿A partir del 2025 sería razonable?

Sería razonable, pero todavía estamos en plena negociación.

La pensión máxima española no es de las más altas de Europa, ¿en qué país piensa usted cuando plantea subirla?

En muchísimos países no hay tope, por lo que hay pensiones muy altas resultado de contribuciones muy altas. Queremos mantener una lógica de un cierto tope para mantener la solidaridad en el sistema. Pero creo que, a partir de los actuales 39.000 euros al año, sería razonable que subiera entre un 15 y 25% al final de todo el proceso, que recuerde que será gradual y a lo largo de décadas. Lo estamos ajustando.

¿Espera una oposición por parte de los empresarios? Todo ello implica un mayor coste para ellos

Si realmente queremos que la Seguridad Social sea sostenible, como lo es, los ingresos tienen que crecer al mismo ritmo que los gastos. Hasta ahora, en general, ha sido así, pero no se ha hecho año a año de forma estricta. Ha habido años, como en 2013, que con un IPC negativo se subieron las bases máximas un 5%. Y no recuerdo muchas quejas. Queremos generar predictibilidad y que las empresas y los ciudadanos no tengan que estar pendientes de cada ley de Presupuestos cada año para saber cuánto subirán.

Hace un año, cuando negociaron el incremento de cuotas de 0,6 puntos para la hucha de las pensiones, el MEI, la patronal se descolgó. ¿Por qué cree que ahora conseguirá su apoyo?

Pensamos que lo iban a entender y en el último momento no fue así, aunque habían participado en acuerdos generales en los que se decía que había que sustituir el factor de sostenibilidad por algo equivalente, que es el MEI. Ese incremento del 0,6 puntos de cotizaciones no modifica la situación de costes laborales en España. Significa pasar de un coste laboral por hora de 22,9 euros a 23 euros. Y el coste laboral medio en Europa está en 29 euros. No modifica la competitividad de las empresas para nada.

Pero si ese cambio implicó un aumento de costes mucho menor, ¿por qué ahora conseguirá su apoyo?

Creo que lo que hay que entender es que en España debemos aspirar a que haya pensiones más altas, vinculadas a carreras contributivas sólidas, que es lo que hay detrás de esta modificación. Da predictibilidad y evita sorpresas en el futuro de modificaciones ad-hoc sin acuerdo con los agentes sociales.

La otra pata de la reforma es la ampliación de periodo de cómputo. ¿Hasta cuántos años?

Estamos discutiéndolo, prefiero que esto se sustancie antes en el diálogo social y no anticipar nada.

¿Cuántos futuros pensionistas y de qué perfil saldrán beneficiados?

Con los datos actuales, calculamos que en torno a un 30%, aunque todos los trabajadores se beneficiarán de un sistema que proteja mejor sus pensiones antes eventos durante su carrera laboral que están fuera de su control y que alteran su carrera contributiva Por otro lado, beneficiará más a las mujeres, que son las que presentan más problemas con las lagunas de la cotización.

Usted ha dicho que la reforma tendrá un efecto neutro en las arcas de la Seguridad Social. Si hay un 30% que cobrarán más pensión, ¿quién cobrará menos?

Lo que se va a hacer es reforzar los elementos de solidaridad en el sistema; pero el efecto será muy marginal.

¿Serán entonces aquellos con mejores salarios? ¿A cuántos afectará?

No necesariamente. Estamos negociando, estudiando números, perfiles…Todo dependerá del resultado final de las negociaciones con los agentes sociales.

Cargos intermedios de la Comisión Europea le reclamaban que la prórroga del MEI a partir del 2032 fuera automática. ¿Ha hablado con los máximos responsables?

Todavía no. Nosotros preferimos una regla semiautomática, pero estamos abiertos a discutir. Antes de final de año lo tendremos aclarado.

En la elaboración de los Presupuestos del año que viene, ¿qué referencia de subida salarial media ha tomado para calcular el aumento de los ingresos por cotizaciones?

Hemos utilizado para toda la economía la referencia, como supuesto técnico, del aumento de sueldos en la función pública [del 3,5%]. La tendencia va en esa dirección.

¿Cree los costes de la inflación se están repartiendo de manera equitativa entre salarios y márgenes empresariales?

Los datos muestran que no. Los salarios van con un cierto rezago, empeorando el poder adquisitivo, y los márgenes están aguantando. Por eso el impuesto de sociedades está recaudando tanto y por eso el diseño de las medidas del Gobierno va orientado a mitigar los efectos de pérdida de poder adquisitivo de las rentas medias y bajas y dentro del ámbito empresarial algunos sectores concretos.

¿Las empresas han aumentado precios en exceso?

La dinámica del mercado es la que es y cada uno tiene la capacidad de trasladar precios que tiene. Desde las políticas económicas tenemos que ver qué instrumentos utilizamos para mitigar esa subida de precios a los más afectados.

¿Qué consecuencias tiene que los trabajadores tengan una merma generalizada de poder adquisitivo?

Hay un consenso enorme entre los economistas de que equidad y crecimiento económico no son elementos contrapuestos. Esa contraposición no la defiende ya casi nadie, solo reductos ultraliberales que en España por desgracia tienen mucha resonancia en la opinión pública. Una mejor distribución de rentas va en paralelo con un crecimiento económico mayor y más sostenible.

Usted ha defendido la predictibilidad en la anterior reforma de las pensiones. ¿Anclará por ley que las pensiones mínimas no contributivas suban cada año según el IPC, como el resto?

Tenemos un compromiso y estamos trabajando para tener algún tipo de métrica para actualizar esas pensiones. No está en el bloque de reformas que tenemos que cerrar antes del 31 de diciembre. Lo examinaremos después.

¿Cuántos trabajadores de origen migrante se incorporarán al mercado de trabajo tras la última reforma del reglamento de extranjería?

Es muy difícil hacer previsiones. De momento, con los datos disponibles, hemos recibido en las pocas semanas que lleva en vigor la instrucción más de 4.500 solicitudes de permisos de residencia para formarse.

Después de las últimas previsiones de la Airef, ¿una recesión técnica en España es probable?

Lo veo poco probable. Me he leído su informe y realmente la previsión del Gobierno de crecimiento de la economía está en el centro del intervalo que utiliza la Airef. Las previsiones puntuales tienen poco interés en el contexto actual. La Autoridad también dice que las previsiones de ingresos del Gobierno son muy prudentes. Estamos en un entorno incierto y la economía española está resistiendo extraordinariamente bien. Eso es así y se manifiesta en crecimientos como el del empleo, llevamos 700.000 ocupados más en lo que va de año. Las contrataciones muestran expectativas a medio plazo y estas son buenas. Las medidas mitigadoras a la crisis de precios están funcionando. Y es que la economía española ha salido de una manera muy sana de la pandemia.