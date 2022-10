Cinco comercios gallegos cerrarán cada día hasta finales de año y 400 más con la cuesta de enero

Con gran ilusión, pero sin saber que sus costes iban a incrementarse exponencialmente hasta desilusionarse por completo. Así abría La Pokería, en Nigrán, Diego de Llano. Todo hacía ver que el verano de 2021 era un buen momento para innovar. Lamentablemente no fue así. El impacto registrado en Europa a causa de la guerra en Ucrania se notó con fuerza en su negocio, como el de tantos otros que aprovecharon el respiro que dio la COVID-19 para lanzarse al mundo del emprendimiento. Conforme pasaban las semanas comenzó a sentir como todo se encarecía. Por ejemplo, los productos de los pokes –ese plato hawaiano cada vez más asentado en España, elaborado normalmente a base de arroz, verduras y pescado– que preparaba diariamente: el pimiento (que vio como se triplicaba) o el salmón y el atún (cuyas piezas pasaron de 7 a 12 euros y de 19 a 25 euros respectivamente). Como resultado de la imparable inflación subió hasta en dos ocasiones los precios, en un aumento conjunto del 25% que afectó a su carta sin mejorar la viabilidad de su establecimiento... Mientras los alimentos se disparaban, también lo hacía la luz. De pagar 50 euros al mes de electricidad, pasó a dejarse 250 euros en sus últimas facturas. Concretamente la del pasado agosto. En septiembre no aguantó más y cerró. “Con eso no puedes contar. Ya no podía subir el precio más porque ya había perdido clientes por eso”, confesaba ayer.

Los precios de hostelería y comercios subirán este invierno por el alza de la factura eléctrica Su situación es la de muchos pequeños empresarios que han visto en los últimos meses cómo su inversión para salir adelante (tanto en dinero como en tiempo) se quedaba por el camino. Y el escenario pinta mal de cara a finales de año y principios del que viene. Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ya avanzan que, al igual que ocurre en sectores como la hostelería o la restauración, habrá una fuerte “sangría de comercios” debido a que el mercado está “muy sobresaturado” de este tipo de locales. Según comenta a FARO su presidente, Eduardo Abad, de las 770.000 tiendas que hay en España cerca de 6.000 echarán el cierre durante noviembre y diciembre: 300 gallegas, cinco cada día. Sus perspectivas empeoran, no obstante, con la cuesta de enero. Para el primer trimestre del 2023, vaticina que bajarán la verja 20.000 más. “Mínimo 400 serán de Galicia”, indica, resaltando que un tercio de los autónomos gallegos se dedican actualmente al comercio menor. “Se la juegan” “El sector servicios se la juega, es el momento de consumir y hacer todo lo necesario para que los negocios puedan fluir”, señala, haciendo hincapié en que “es preciso poner en marcha ayudas directas” para “frenar el sobrecoste que ha generado la electricidad para miles de negocios”. También considera importante cambiar el modelo de producción, mejorando –entre otros aspectos– la digitalización de los locales y la formación de sus propietarios. Lo cierto es que el complejo escenario derivado del alza de precios lleva siendo desfavorable casi todo el año y buena prueba de ello es la caída de autónomos registrada en la comunidad gallega. En lo que va de 2022, hasta el 1 de octubre, Galicia perdió cerca de 2.600 autónomos (2.596): un bajón cimentado en la cuesta de enero (1.058) y los últimos meses de verano, agosto (915) y septiembre (892), como consecuencia del gran incremento de los gastos. La subida en los precios de los pellets limita las alternativas para la calefacción doméstica En total, a lo largo de estos nueve meses, se dieron un cómputo de 19.936 altas y 21.640 bajas. Así las cosas, la provincia de A Coruña concentra la mayoría de estas pérdidas (1.012), seguida de las de Pontevedra (698), Lugo (513) y Ourense (373). “La inflación nos está arrinconando porque está haciendo que el precio de las materias primas se haya disparado”, expone Eduardo Abad, comentando que el encarecimiento de los productos está desembocando en menores márgenes de beneficio para las pequeñas y medianas empresas, que además “están perdiendo competitividad”. El resultado, avisa en caso de que no se actúe, será una “criba en el número de autónomos” según pasen los meses. “Es una situación que empeora a pasos agigantados”, advierte, señalando que los comercios están destinando “el 30% de sus recursos económicos para ser capaces de aguantar los sobrecostes de la luz y el gas”. Hosteleros de Pontevedra: “Lo que se paga de luz es brutal, las quejas son constantes” Desde la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra (Feprohos) evidencian que la situación de alza de precios que amenaza al comercio no atañe única y exclusivamente a dicho sector. Mariam García, orientadora laboral de la citada entidad, apunta que ya les están llegando avisos de cierres de bares y restaurantes en la ciudad olívica y los concellos limítrofes como consecuencia del encarecimiento generalizado de los costes. Entre ellos, por ejemplo, el de La Pokería, en Nigrán, que hasta el pasado 30 de septiembre intentaba sacar a flote Diego de Llano, pero también otros en Vigo que en sus respectivos casos optan por permanecer en el anonimato. “Las quejas son constantes”, apunta en esta línea la profesional, resaltando que “el 100% de la hostelería está en una situación complicada” a causa de una inflación que se ceba especialmente con el ámbito energético. Según explica, tras la implantación del tope del gas son cada vez más los negocios que se están llevando sustos al recibir facturas con importes que suponen el triple de lo que estaban pagando hace relativamente poco. “Lo que se está pagando de luz es brutal”, reflexiona al respecto, indicando que los establecimientos no aguantan esta situación tan “tremenda”. “No es que sean 10 de cada 100, es que les afecta a todos... Desde el que tiene un pequeño local hasta el que lleva un Estrella Michelin”, abunda. Cabe destacar que el ámbito hostelero así como el de la restauración son de los “más afectados” por el encarecimiento de la electricidad, teniendo en cuenta que –al igual que otros negocios como las peluquerías o las panaderías– su consumo es notablemente superior al de otros establecimientos como los comercios.