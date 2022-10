El atasco administrativo amenaza más de un centenar de parques eólicos en Galicia

La Xunta ha rebajado considerablemente el nivel de decibelios de sus críticas a los parques eólicos ubicados en Galicia en tramitación ante el Ministerio para la Transición Ecológica. Superan los 50 megavatios (MW) de potencia y, por tanto, la competencia es estatal aunque la comunidad tenga voz en las consultas públicas. Tras negarse en rotundo por la supuesta vulneración del plan sectorial que delimita las zonas aptas para implantar aerogeneradores desde los tiempos de Manuel Fraga en San Caetano, la cúpula del Ejecutivo autonómico deja ahora la puerta abierta porque algunas de esas instalaciones forman parte de los acuerdos firmados por Alcoa con Endesa y Greenalia para garantizar un precio adecuado de la electricidad y reabrir el complejo de aluminio primario de San Cibrao (Lugo) en 2024. “Efectivamente, estamos dando prioridad a aquellos proyectos que destinen al menos el 50% de la energía que produzcan a industria asentada en Galicia porque una de las prioridades que tenemos es precisamente impulsar el sector industrial vinculado al desarrollo de las renovables”, explicaba el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Francisco Conde, durante el pleno de esta semana en el Parlamento.

Oficialmente, esa ventaja en la tramitación para los parques que tengan contratos de suministro directo a fábricas de la comunidad no puede aplicarse de momento. Es una de las medidas incluidas en la ley de áreas empresariales publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) a través de la modificación de otra norma –la de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia de 2017– y aún faltan 19 días naturales para la entrada en vigor. Algo más tardarán las novedades que trae la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos de la Xunta para 2023. Siguiendo la tendencia de los últimos diez años, el gobierno gallego modifica por enésima vez las reglas del sector eólico para afrontar esta vez el aluvión de parques asomados al precipicio por la lentitud administrativa.

Proyectos afectados

Hay más de 120 proyectos en Galicia, según las fuentes consultadas por FARO, que deben completar la tramitación en los organismos de la Xunta en solo tres meses si no quieren perder el enchufe a la red eléctrica. El próximo 25 de enero se acaba la prórroga del Ministerio de Transición Ecológica para hacerlo. Para pinchar la burbuja de permisos de conexión que se creo con viejos parques sin desarrollar y los nuevos surgidos por el acelerón de la descarbonización de la economía –algunos con clara vocación de especular con el derecho a unirse al esqueleto eléctrico del país–, el departamento dirigido por Teresa Ribera impulsó a mediados de 2020 un cronograma con fechas e hitos concretos a cumplir o, de lo contrario, el promotor pierde el enganche reservado. Pasó ya en la ventana de caducidades de este mes. De los cuatro parques afectados en Galicia, dos se quedaron sin el acceso.

Las empresas que operan en Galicia y atraviesan esta delicada tesitura confían que el arreón de autorizaciones por parte de la Xunta antes de la fecha tope permita salvar una parte. Su patronal, EGA, estimó recientemente que podrían no pasar la criba “entre 2.500 y 2.700 MW”. El sector calcula que en el conjunto del país podrían estar en riesgo hasta 30.000 MW, incluidas plantas fotovoltaicas.

Otro cambio legal

“La administración autonómica continuará la tramitación de las solicitudes para la instalación de parques eólicos que pierdan el permiso de acceso y conexión”, apunta la Xunta en la futura ley de medidas fiscales y administrativas de las cuentas de 2023. En otras palabras, el expediente no será archivado y, si cumple todos los requisitos salvo el del acceso, se “emitirá una declaración” donde conste la situación “y que la autorización administrativa previa y de construcción” queda a la espera de volver a conseguir el enganche.

Los proyectos que sí conserven el permiso de acceso a la red –existe otro medio centenar de parques en Galicia que no están afectados por las caducidades de enero– “tendrán preferencia en la tramitación sobre los que no lo tengan”, a excepción de aquellos considerados “iniciativas empresariales prioritarias”, que se salvan del freno. Además, la Xunta no ejecutará las garantías que los promotores deben depositar para el acceso –40.000 euros por MW– porque “la imposibilidad material de cumplir” los plazos para conservar el enchufe, asegura, descarta “la existencia de causas imputables al promotor”.

Para los concellos

La norma de acompañamiento de los nuevos presupuestos autonómicos incorpora el cambio de la moratoria eólica pactado con el Gobierno para evitar un conflicto en el Tribunal Constitucional. La prohibición de presentar nuevos proyectos hasta el ecuador de 2023 “será únicamente de aplicación a aquellas instalaciones que sean competencia de la comunidad”, dejando fuera los de tramitación estatal. También se menciona la ley de fomento de la implantación de iniciativas empresariales con la nueva redacción para dar prioridad en el papeleo a los parques que aporten un mínimo del 50% de su producción al suministro de industrias... y otro cambio más en ella. En pleno año electoral de las locales, la Xunta aligerará la tramitación a los parques que “repercutan directamente” en los concellos donde se sitúen los molinos el 2,5% de la facturación anual durante una década desde la autorización de explotación.