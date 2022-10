Tavares inquieta a sus plantas europeas: ocho no llegan a los 100.000 coches al año

Carlos Tavares es conocido en la industria de la automoción por no guardarse nada, hablar claro ante los medios y señalar abiertamente aquellos problemas u obstáculos que impiden el desarrollo del grupo que dirige. Lo hacía con PSA, como demostró en innumerables ocasiones, y lo sigue haciendo ahora como CEO del cuarto fabricante mundial, Stellantis, tal y como demostró con sus palabras esta semana en la Mondial de l’Automobile, el Salón del Automóvil de París. El portugués aludió a que la evolución del vehículo eléctrico y las restrictivas políticas europeas con los vehículos térmicos podrían forzar el cierre de factorías, ya que a su juicio “el mercado será cada vez más pequeño y no harán falta tantas”. De hecho, en la entrevista concedida a diversos medios europeos, el mandatario dejó caer que sobrarían una decena de factorías en base a la producción actual y al declive de las matriculaciones. Y, como recuerdan en el sector en Galicia, “Tavares no da puntada sin hilo”, por lo que sus palabras fueron entendidas como un nuevo llamamiento a filas. “Más que nunca toca ser lo más eficientes posibles”, apuntan las mismas fuentes consultadas. En Europa, Stellantis cuenta con 24 factorías. De ellos, tan solo tres superaban en 2019 (último año sin COVID ni crisis de microchips) las 400.000 unidades producidas al año, con Balaídos entre ellas. Por contra, y exceptuando las de Maserati, con modelos más exclusivos, ocho plantas no superaban la barrera de las 100.000.