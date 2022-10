La mitad de la gran industria tiene dificultad “severa” para contratar personal cualificado

En Cangas hay una empresa de forjas que funciona a medio gas. Rodeada de portales en proyecto, planchas de acero y óxido, su propietario vive a caballo entre la media jubilación y los encargos que le entran de vez en cuando. Clientes “de toda la vida” que se resiste a rechazar; su sobrino, que iba a tomarle el relevo, ahora no quiere llevar la compañía. Y este hombre, ya en los setenta, no encuentra a nadie que quiera o sepa ponerse con las rejas. “En general –constata el gerente del Clúster da Madeira de Galicia, Ricardo González–, existe dificultad para encontrar relevo para los profesionales que se están jubilando. No solo en lo que respecta al sector de la madera, sino a todo tipo de oficios que antes desempeñaba la generación baby boomer”. Faltan manos para ejecutar trabajos de toda la vida (patronistas, carpinteros, caldereros, electricistas, matriceros, ebanistas) y de los de ahora, vinculados a la llamada industria 4.0 y los nuevos modelos productivos. Con un 11,2% de tasa de paro, a cierre del segundo trimestre, el motor económico gallego afronta problemas “severos” para fichar profesionales cualificados, como ha constatado FARO en base a las estimaciones aportadas por la automoción, el textil, naval, metal, conserva y madera. Hasta el 70% de las empresas, en algunos de ellos, sufren este colapso; de media, son la mitad de las sociedades de la gran industria las que tienen este torniquete constriñendo su capacidad de crecimiento. Urgen empleados especializados y no los encuentran.

“Es fundamental reorganizar cuanto antes las políticas públicas de formación” Roberto Alonso - Anfaco El pasado agosto, el prestigioso instituto de investigación alemán IFO (Institut für Wirtschaftsforschung) publicó las conclusiones de un estudio que certifica que la falta de mano de obra cualificada es un problema acuciante y en aumento. En su caso, el 49,7% de las empresas alemanas –de todos los sectores– sufren escasez de este tipo de personal. Hace solo tres años, antes del COVID, el porcentaje de mercantiles afectadas era de un 30%. Este caos va a más, y rápido. “Aumentará en un futuro, puesto que nos encontramos con que el nivel de cualificación de la población activa joven está desequilibrado, con una tendencia a la realización de estudios superiores que no se corresponden con las necesidades reales del mercado”, aprecia el secretario general de Anfaco, Roberto Alonso, que habla también de una “carencia importante en competencias personales, que capacite a las personas para trabajar de manera colaborativa, organizada, que desarrolle el pensamiento crítico y las habilidades comunicativas”. “Las más pequeñas lo tienen mucho más complicado para atraer talento” Alberto Rocha - Cointega Su homólogo en el Clúster Textil Moda de Galicia (Cointega), Alberto Rocha, aporta otra clave en este aspecto. “Hay comarcas en las que no hace mucho se han llevado a cabo actuaciones para paliar problemas de desempleo por cierre de algunas empresas que tenían muchos empleados. Ahora las empresas nos dicen que no consiguen contratar a muchos de esos desempleados, que alegan no compensarle perder los subsidios y ponerse a trabajar”. Son las firmas de menor tamaño las que, cree, lo tendrá todavía más complicado. “Incluso los informáticos e ingenieros son escasos y es casi imposible captarlos, muchos de ellos exigen teletrabajo y es muy difícil encontrarlos”, complementa el gerente del clúster del naval Aclunaga, Óscar Gómez. ¿Consecuencias? El secretario general de la patronal metalúrgica Asime, Enrique Mallón, apunta una de ellas. “La realidad es que hay empresas que están rechazando proyectos por no poder contar con personal cualificado suficiente para llevarlos a cabo, y esto, en la situación económica actual, es un lujo que no debemos permitirnos”. El propio Gómez, otra: “El 70% están casi en situación de bloqueo por falta de personal”. “Ni la formación cubre estos perfiles ni hay interés en las nuevas generaciones” Óscar Gómez - Aclunaga ¿Qué falta? En el caso de la automoción, los enumera la responsable de la Universidad Corporativa Ceaga, Carla Jiménez. “Existen dificultades para incorporar perfiles del ámbito STEM en sentido amplio (informática, matemáticas...), más allá de los grados y ciclos tradicionales (Ingeniería industrial, ciclo en fabricación mecánica, etc.)”. En particular, “cuesta incorporar perfiles relacionados con la industria 4.0, inteligencia artificial y analítica de datos, programación robótica, así como técnicos y responsables con experiencia en el área de la logística”. En cuanto al campo del producto (vehículo), lo que escasean son “perfiles de desarrollo de software, software embebido, hardware de potencia o electrónica”. Cada empresa es un mundo, y para satisfacer sus necesidades, como abunda Jiménez, conlleva “una notable inversión de tiempo y recursos para completar su formación de base”. “Muchas hacen esfuerzos en atraer profesionales de otros países” Carla Jiménez - CEAGA La conselleira de Traballo, María Jesús Lorenzana, sostiene la tesis de que la búsqueda de alternativas laborales en algunas sectores responde más a “unha cuestión relacionada co benestar laboral que a motivos salariais”, que lógicamente también influye. Para cambiar esta situación, considera que, desde el punto de vista privado, los empresarios deben aplicar cambios como racionalizar los horarios y hacer más atractivas sus ofertas de empleo. En Anfaco apuntan otra cuestión. “Consideramos fundamental reorganizar cuanto antes las políticas públicas de formación en todos los niveles, tanto en temarios como de modalidades de impartición y duración, que incluyan un mayor enfoque a la empresa y habilidades transversales”. Y también desde Aclunaga: “Ni la formación oficial que permite obtener una cualificación profesional cubre esos perfiles ni las nuevas generaciones tienen interés en este tipo de trabajos ni en sus exigencias físicas”. En Ceaga, por último, atacan este déficit con un esfuerzo interno, ya que desde su Universidad Corprativa “ofrecemos a los profesionales del sector formaciones técnicas, con medios y profesionales especializados, a través de colaboraciones con diferentes entidades públicas y privadas”. “Salvo que haya un cambio drástico –zanja Mallón–, nos tememos que seguirá aumentando en todos los países. La búsqueda de personal cualificado ya transciende de hecho las fronteras nacionales”.