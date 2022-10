“Las empresas no se están enriqueciendo, es una falacia; somos víctimas de la inflación”

El escenario de inflación es endiablado para el consumidor, pero también para las empresas. Y será un tema nuclear en el la 37ª edición del Congreso AECOC de Gran Consumo, que se celebrará en Santiago el 25 y 26 de octubre. Ignacio González, consejero delegado de Nueva Pescanova, es presidente de esta asociación empresarial de fabricantes y distribuidores, con 33.000 socios que agrupan al 20% del PIB español.

–¿Cómo están trabajando los departamentos de compras de las grandes empresas? ¿Sigue habiendo tensiones en la cadena de suministro?

– Que la cadena está tensionada es indudable. No son los precios de los alimentos lo que está subiendo, que es una idea muy importante, sino los precios de los insumos. Hay algunas partidas que estamos comprando al triple. Si a eso le unes nuestros propios costes, te pones en una situación muy compleja. Lo que concluye el informe [elaborado por PwC para AECOC] es que la inflación ha sido inevitable y, además, no se ha traspasado entera. La pregunta del millón es qué va a pasar en el futuro, y realmente no tenemos la respuesta. Lo que tenemos claro es que esta situación va a ser más duradera de lo que pensábamos al principio y dependerá de estos factores geopolíticos que están afectando a los insumos. Aquí hay un sufridor del que poca gente habla por ahora que es el consumidor, que está viendo que su renta disponible crece por debajo de la inflación.

– Una de las conclusiones de parte de la industria transformadora gallega, también alimentaria, es que existe ya una retracción en el consumo.

– Sin ninguna duda. En escenarios de inflación, que a quien más afecta es a clases medias y bajas, el consumidor tiene que hacer arbitrajes, tomar decisiones. Vemos claramente que categorías de alto precio están dejando su lugar a otras de precio más asequible, pasa en todas las crisis. Las marcas de distribución están creciendo más rápido que las de fabricante, y esto es claramente un síntoma de que la gente no va a renunciar a comer, pero tiene menos posibilidades de gastarse el dinero que antes por culpa de la inflación. Lo que vamos a reclamar en el congreso son medidas por parte del Gobierno que vayan a salvaguardar la renta disponible de los hogares y permitir que las empresas sigan invirtiendo.

"El Estado hoy está sobrerrecaudando, no tiene un problema de falta de ingresos"

– ¿Qué medidas quieren poner sobre la mesa?

– No son nuevas. Una es evidente, que es la bajada temporal del IVA de los productos de alimentación. El Estado está recaudando muchísimo más, y lo está consiguiendo gracias al consumo y a los hogares. Será fundamental para salir de la crisis reactivar el consumo. Ahora mismo tenemos una estimación de esa sobrerrecaudación que asciende a 33.000 millones, pero sigue sumando. Se puede hacer.

– Y lo permite la Comisión Europea.

– Sí. Cuando dicen que no, no es cierto.

– ¿Y la segunda?

– Deflactar el IRPF, que tiene exactamente el mismo sentido: no gane usted más dinero por el hecho de que haya esta inflación, porque la está pagando el consumidor.

– En las empresas de alimentación llevan años trabajando con y por el consumidor hacia productos más sostenibles. ¿Temen perder estos avances, en el sentido de la concienciación del cliente, con una huida del consumidor a la marca blanca?

– Esas tendencias de fondo, y en especial la sostenibilidad, no desaparecen: cómo pescas, cómo tratas al campo, cómo son tus emisiones… Cuando le preguntas al consumidor ahora, sus preferencias son distintas: “me agobia el hecho de que estoy perdiendo poder adquisitivo, pero sí te pido que sigas trabajando en materia de sostenibilidad porque me preocupa”. Discusión distinta es la sobrerregulación, que es tremenda, porque estando de acuerdo en el fondo de los objetivos, me estás poniendo unos plazos mucho más ambiciosos que Europa. Esto se va a traducir en costes extra, adicionales, que van a dificultar más la salida de la crisis.

– ¿Por ejemplo?

– Uno clarísimo: el impuesto del plástico. ¿Estamos de acuerdo en hacer un recorrido hacia la eliminación de plásticos de un solo uso, a poner menos material en el mercado, reciclabilidad...? Por supuesto, hemos reducido en los últimos años el peso de nuestros packaging en más de un 20%. Ahora, si tú me impones el 1 de enero… no estás escuchando que te estamos pidiendo un retardo. Lo que demandamos del Gobierno es más capacidad de escucha, merece la pena discutir la velocidad e intensidad de los cambios, porque para llegar al mismo sitio puedes hacerlo sin castigar a quien ya está sufriendo, que es el consumidor.

– En una entrevista concedida a FARO la pasada semana, el ministro de Pesca concluyó que no habrá reducción del IVA al pescado al 4%, estima que no sería significativo su impacto. ¿Coincide?

– Cómo no va a tener impacto una bajada directa de los precios para reactivar el consumo, parece de Primero. Se llama sensibilidad a los precios. El Estado hoy está sobrerrecaudando, no tiene un problema de falta de ingresos. Nosotros no somos políticos, hablamos de economía y de consumo; necesitamos medidas que lo reactiven y estas son las que se nos ocurren. Si devuelves poder adquisitivo y renta disponible, el consumidor va a reaccionar, como siempre lo ha hecho.

"Que no nos imputen a nosotros ni al consumidor de lo que es responsabilidad de un Gobierno, que es recuperar la renta disponible"

– En el informe de AECOC muestran una reducción en los márgenes de las empresas. No obstante, en muchos debates, incluso políticos, se dice que el sector privado se está forrando. ¿Qué le parece? ¿Habrá un descenso de rentabilidad?

– Absolutamente sí, sin ninguna duda. Nosotros somos víctimas de la inflación, lo mismo que el consumidor. El problema principal aquí es que no son los grandes los que van a sufrir esto, sino las pymes, que son las que tienen más dificultades a la hora de reducir costes y pasarlos al consumidor, con márgenes más estrechos. Se está elevando el número de concursos, la gente lo está pasando muy mal. También recortas la inversión, es lógico; a lo mejor a corto plazo no, pero después empiezas a poner en juego el empleo. Es como las fauces de un cocodrilo: intento bajar los costes y trasladarlos lo menos posible al consumidor, pero la boca del cocodrilo cada vez está más cerrada. Vamos a insistir mucho en que el Gobierno no eluda su responsabilidad, que la tiene. Las empresas no se están enriqueciendo, eso es una gran falacia. Que no nos imputen a a nosotros ni al consumidor de lo que es responsabilidad de un Gobierno, que es recuperar la renta disponible de los consumidores y darles mecanismos y medios para que sigan consumiendo.