Entrevista a la ministra de Transportes Raquel Sánchez: "Analizaremos cómo mantener la gratuidad de Rodalies más allá de 2023"

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez (Gavà, 1975), atiende a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, tras comparecer en Nuevos Ministerios para detallar los presupuestos de su cartera durante más de una hora. Mantiene la sonrisa y la vehemencia.

¿Está satisfecha de los presupuestos? Acaba de explicar que son sostenibles y sociales, y "los más ambiciosos de los últimos 13 años".

Sí, mucho. Quiero poner en valor que hemos sido capaces de presentarlos y así se cierra esta legislatura. El Ministerio de Transportes es el más transformador y las cifras son históricas. Tenemos ambición, apostamos por una transformación ecológica y digital en las políticas de movilidad y vivienda.

¿Cuáles son los grandes retos?

Los presupuestos nos servirán para cohesionar y acercar entre sí a los ciudadanos, también en las zonas rurales, no solo los de las áreas metropolitanas. Tenemos que descarbonizar la movilidad y garantizar una vivienda digna y asequible.

En los presupuestos, presentados este jueves, hay una partida de 700 millones para que Rodalies y Media Distancia sean gratuitos el año próximo. La ministra Montero anunció en una entrevista en este diario que se planteaba prolongarla. ¿Irán más allá del 2023?

En el primer mes y medio de gratuidad se ha demostrado que es una medida positiva, un alivio para las economías familiares, se coge más el transporte público. Por eso lo mantendremos todo el 2023 y analizaremos cómo se puede mantener la medida o combinarla con otros modos de transporte, fomentando la intermodalidad.

Han incrementado los fondos en políticas de vivienda. "El pago de un alquiler no puede ser una causa de empobrecimiento para las familias", ha dicho.

Ya estamos ejecutando programas para los más vulnerables en el Plan Estatal de Vivienda pero, además, hay que corregir uno de los grandes déficits, la falta de vivienda pública, que por culpa de las políticas erráticas de gobiernos de la derecha ese parque se vendió a fondos buitres.

Las viviendas están cada vez más envejecidas y tienen más gasto energético.

Desgraciadamente hay personas mayores que se plantean dejar su hogar porque no está en condiciones, pero estamos impulsando subvenciones de rehabilitación que pueden alcanzar el 100%.

La ley de la vivienda ha vuelto a tensionar las relaciones entre los socios del Gobierno. ¿En qué punto está?

Lo que se dice no se ajusta a la realidad: esta ley nunca ha estado bloqueada, hemos trabajado mucho y hablamos con todos los grupos políticos con la esperanza de que se apruebe cuanto antes. No defraudemos a la ciudadanía, la necesitamos, es la primera de la democracia. Que cumpla el marco jurídico, que se garanticen los derechos de los propietarios.

En 2021 solo se ejecutó en Cataluña el 35,7% del total presupuestado: año tras año, una cosa es lo que se presupuesta, otra lo que se licita, otra lo que se acaba ejecutando. ¿Cuándo acabará este baile de cifras?

Nos estamos centrando en la ejecución presupuestaria. En Cataluña, ese 35,7% se refiere solo a los capítulos 6 y 7, pero hay más inversiones. En 2022 es la comunidad autónoma en la que se han certificado más obras ferroviarias. Este año se ha ejecutado un 40% más que en el mismo semestre del 2021.

Rodalies es otro de los grandes temas de su ministerio. Ha dicho que la situación no es tan mala como se le reprocha en Cataluña.

Pedimos disculpas, paciencia y comprensión a los usuarios por unas incidencias que no se deberían producir. Hay un malestar que obedece a una red ferroviaria en la que no se invirtió y se nota. Estamos actuando para corregirlo, muchos de los problemas en Rodalies tienen que ver con las obras que se están realizando ahora. Estamos invirtiendo como nunca. Además, en Ferrocarrils de la Generalitat también hay problemas y eso no se recoge tanto. La gente valora Rodalies y por eso en Cataluña es donde se han distribuido más abonos gratuitos.

Parece que el acuerdo sobre el traspaso está cerca. ¿Qué falta?

Avanzamos, pero primero la Generalitat debe suscribir el contrato programa con Renfe. Hay que ir paso a paso en las mesas de negociación, sin maximalismos. Tanto en este ámbito de Rodalies como en otros.

¿El traspaso significará que Rodalies dejará de tener incidencias?

Lo que va a conseguir que se reduzcan las incidencias será la inversión: por arte de magia no van a desaparecer.

Ha dicho que a veces no era fácil llegar a acuerdos con la Generalitat.

La situación de inestabilidad en el Govern es una mala noticia, tiene un impacto. Se ha mostrado paralizado en muchas ocasiones y eso dificulta las cosas. Llegan a acuerdos y después se desmarcan por razones políticas, como con el aeropuerto de El Prat.

Este viernes se sabrá qué pasa con Junts. ¿Qué preferiría que ocurriera la ministra?

Como catalana me gustaría que el Govern garantizara la estabilidad, en caso contrario hay que replantear la gobernabilidad.

¿Si Junts sigue hay más posibilidades de que se amplíe el aeropuerto de Barcelona?

Si continúan, como Govern lo deberán resolver. Es un proyecto positivo para Cataluña, perdimos un tiempo precioso y no se puede recuperar la inversión hasta el siguiente DORA.

¿El Ministerio de Transición Ecológica está de acuerdo?

Se debe cumplir la normativa medioambiental para que sea viable y aplicar las medidas compensatorias que sean.