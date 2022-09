Las empresas se unen para "condenar la exclusión del Noroeste" de los ejes ferroviarios en Europa, y piden al Gobierno central "que rectifique"

El empresariado se une y moviliza “frente a la exclusión del Noroeste” de los principales nodos ferroviarios de España, que se acaba de plasmar en el plan Mercancías 30 del Ministerio de Transportes, y pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez "que rectifique" una decisión que deja a Galicia, Asturias y León fuera del mapa de las autovías ferroviarias de Europa. Los presidentes de las patronales de León, Luis Javier Cepedano; de Asturias, María Calvo, y de Galicia, Juan Manuel Vieites, han mantenido esta mañana una reunión en la capital leonesa y han acordado pedirle un encuentro a la ministra, Raquel Sánchez. “No nos podemos permitir que el Gobierno abandone a una cuarta parte del país”, planteó la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

El plan Mercancías 30 ha definido un mapa de nodos principales de España para su conexión a los ejes prioritarios europeos de transporte de mercancías ferroviario del que no forman parte León, Asturias ni Galicia, pese a que si estaban inicialmente en el Corredor Atlántico. Los nodos señalados por el Gobierno español son Barcelona, Valencia, Madrid, Zaragoza, Sevilla, Vitoria y Valladolid. “Ese documento dice que el resto son territorios que generan una gran actividad, pero de menor tamaño y capacidad que los anteriores, por lo que requerirán actuaciones más contenidas”, afirmó Luis Javier Cepedano. “Eso no quita que deban quedar perfectamente definidos como nodos”, reclamó el presidente de la patronal leonesa. La exclusión de ese plan de intermodalidad estatal supone que Asturias, Galicia y León quedan lejos de ser consideradas prioritarias para recibir financiación europea destinada al desarrollo de las autopistas ferroviarias del continente . “Los fondos europeos deben servir para acercar y no para agrandar la brecha que nos separa”, ha planteado María Calvo, mientras que Luis Javier Cepedano reivindicó la aplicación de “criterios de cohesión territorial” en el reparto de los fondos europeos para el desarrollo de los ejes de transporte ferroviario.

“No queremos ser una intermodal secundaria”, ha advertido el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, quien ha exigido al Gobierno central que “defienda el Corredor del Noroeste con el mismo entusiasmo que lo ha hecho con otros”, en clara alusión al del Mediterráneo. “Supone un agravio comparativo que no vamos a permitir”, ha defendido Vieites, quien avanzó parte de la hoja de ruta que las patronales de Asturias, León y Galicia trasladarán al Gobierno central, en la reunión que solicitarán a la ministra Raquel Sánchez. ""Hace falta un plan director y un comisionado del Gobierno para el Noroeste y el Corredor Atlántico, que coordine la presentación de proyectos para toda la financiación europea", detalló el empresario gallego.

La asturiana María Calvo denunció que esta exclusión “supone el aislamiento de nuestras regiones y solo agravará nuestros problemas de envejecimiento y de pérdida de población”. Pese a que tanto Galicia como León ya disponen de la alta velocidad y en Asturias su llegada está prevista para mayo de 2023, Cepedano tiene claro el motivo de que el Noroeste se haya quedado fuera del mapa de nodos prioritarios de España, cuando las patronales de dichos territorios llevan más de cuatro años peleando para que sus regiones no queden excluidas de los ejes prioritarios de transporte de la Unión Europea (U). “Lo achaco a que la situación política nacional tiene tendencia hacia un lado y no hacia el otro. Los compañeros de gobierno tienen más compromisos hacia el Mediterráneo que por la zona del Noroeste. Creo que van por ahí más los tiros”, concluyó el presidente de los empresarios leoneses.