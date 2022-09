El árbitro nombrado para dirimir las impugnaciones hechas por los sindicatos CIG y CUT sobre la composición de la mesa electoral central para las elecciones sindicales de Stellantis Vigo ha estimado parcialmente las reclamaciones y ha anulado la composición de dicha mesa, al entender que la presencia de cuadros jerárquicos en ese órgano supone una "injerencia" de la empresa en el proceso.

Según el laudo arbitral, no hay motivos para anular el acuerdo del pasado 18 de julio entre la empresa y tres de los sindicatos (UGT, SIT y CC.OO.) sobre la creación de ese órgano y las funciones que desempeñará en el proceso de elecciones sindicales en la planta viguesa.

Con todo, sí estima las reclamaciones sobre la composición de esa mesa electoral central, y apunta que, de los cinco componentes de la misma, dos (el 40 % del total de miembros) son cuadros jerárquicos de la empresa. Ello supone, señala el laudo, que se da una "participación directa" de la empresa en ese órgano, con el consecuente "efecto de injerencia" en el proceso.

Al respecto, el árbitro señala que el control del proceso electoral "no puede quedar en manos de la empresa" y, por ello, anula la composición de la mesa electoral central y retrotrae el proceso al momento de constitución de las mesas electorales generales, que son las que deben decidir la composición del órgano central.

Con esta decisión, deberán constituirse primero todas las mesas y luego decidirse la composición de la mesa electoral central. Está por ver si la decisión recogida en el laudo altera el calendario de elecciones sindicales en la fábrica, ya que las votaciones estaban previstas para los días 10 (para el turno de noche) y 11 (turnos de mañana y tarde) de octubre, y debe mediar un mes entre dichas votaciones y la constitución de la mesa electoral central.

CC.OO. asegura ser "víctima" de este arbitraje

Mientras que los sindicatos impugnantes han valorado la decisión arbitral, desde otros sindicatos, como CC.OO., han lamentado que se haya adoptado una decisión sobre la que no han podido posicionarse ni defenderse. Al respecto, el portavoz de la sección sindical de CC.OO., Santiago García, ha explicado que esta organización ha defendido el acuerdo de creación de la mesa electoral central, sin pronunciarse sobre la presencia de cuadros jerárquicos de la empresa, porque dicha creación se viene realizando del mismo modo desde 2002, y así fue ratificado en otro laudo arbitral hace 4 años. "Ahora el árbitro dictamina sobre algo acerca de lo que CC.OO. no pudo defenderse, que es la presencia de dos cuadros jerárquicos de la empresa en la mesa electoral central. Hemos sido víctimas de un arbitraje en el que no se nos permitió pronunciarnos", ha añadido.