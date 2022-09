Zona Franca de Vigo y Roberto Verino se alían para apuntalar la nueva generación del textil

Las imágenes familiares de Roberto Verino, entre ellas una a lado de su hija Cristina, recientemente fallecida a causa de la leucemia, comparten el protagonismo de la exposición que conmemora los 40 años de oficio del creador con las emblemáticas campañas de Yasmeen Ghauri, Helena Christensen, Christy Turlington, Beberly Peele y Cordula Reyer. Cinco referentes de la era de las supermodelos en los 90, cuando el made in Galicia liderado por la generación del modisto de Verín no tenía mucho que envidiar al prêt-à-porter de Francia e Italia. “Mirar el camino recorrido, detenerse a valorar, a sopesar los éxitos y los aprendizajes para encontrar en la esencia de uno mismo esa ilusión por seguir 40 años más es lo que lleva a Roberto Verino a realizar esta retrospectiva fotográfica de la marca”, detalla el mensaje de bienvenida de la muestra estrenada en su localidad de origen y abierta ahora en la Fundación Luis Seoane de A Coruña. La misma razón que le lleva a ponerse al frente de la nueva aceleradora de empresas de Zona Franca de Vigo para asegurar que el sector textil se mantenga, en palabras del propio Verino, “como una seña de identidad de Galicia”.

“Hay que agradecerle que, en este momento vital en el que podía estar simplemente recogiendo los frutos de un trabajo muy duro, haya llamado a la puerta de Zona Franca y quiera compartir el conocimiento ganado durante muchos años y fortalecer el sector de la moda”, explicó ayer David Regades, el delegado del Estado en el organismo, durante la presentación de la iniciativa. El próximo 3 de octubre se lanza la convocatoria de ViaTextil dirigida a startups, empresas de reciente creación o pymes “con potencial para crecer innovando y con una estrategia definida” y en noviembre empezará el trabajo de maduración para la decena de proyectos elegidos, que contarán con el apoyo de 20 ponentes.

Entre ellos estarán Dora Casal, CEO de Roberto Verino y otra de las artífices de la aceleradora; el director digital de la firma, Pablo Aranda, y el responsable financiero, Juan Regueiro; el director de transformación e innovación de Selmark, Diego Piñeiro; Alberto Pavón, experto en controler de retail, CEO de Hiloo y ex de Adolfo Domínguez e Inditex; Alfonso Martínez, director territorial de la Escuela de Organización Industrial (EOI); y Paloma García López, fundadora de The Circular Project.

“El sector se enfrenta a incertidumbres constantemente” David Regades - Delegado Zona Franca

“El sector se enfrenta constantemente a incertidumbres y seguirá navegando frente a los cambios de consumo, la situación económica o el comercio digital”, aseguró Regades, que destacó la importancia de la cadena de valor asociada a la industria de la moda –con eslabones vinculados a la actividad química o la agrícola– y las sinergias que se pueden sumar con otros motores de la economía. “En Vigo tenemos ejemplos claros de capacidad para trasladar procesos industriales de la automoción al textil –recordó – para eliminar costuras o el corte láser”. Había otros sectores posibles para la aceleradora en la licitación, pero Roberto Verino presentó una propuesta que demostró “el profundo conocimiento del textil de una manera muy realista y objetivos claros”.

El principal es que las empresas participantes “estén en permanente contacto con la últimas tendencias de gestión y dirección en el sector y desarrollen una visión estratégica adaptada al contexto actual”, según figura en la documentación oficial. “No queremos llevarnos el conocimiento para el otro lado, queremos compartirlo y aprovecharlo”, defendió ayer Roberto Verino, “para que el país crezca a base de conocimiento”.

“Queremos que el país crezca a base de conocimiento” Roberto Verino - Creador de moda

“He demostrado que cómo no se va a poder hacer lo que sea desde Galicia –aseveró– si nosotros hemos hecho méritos desde un maravilloso lugar casi olvidado en el valle de Monterrey”. El creador recordó su tradicional filosofía de crear “un armario emocional” con menos prendas y más duraderas. “Consumir bien es invertir mejor”, sostiene, ante la obligada apuesta de la industria del textil y la confección por la sostenibilidad a la que se enfrentarán las participantes en la aceleradora. “Los que me conocen saben que busco la excelencia y el conformismo no es precisamente mi bandera”, remarcó.