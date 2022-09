Superada la primera reunión para negociar una posible salida al alto precio de la compra. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se reunieron ayer con el director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas, un encuentro a petición de la compañía –dijo Díaz– en el que han tratado posibles estrategias para abordar el efecto de la elevada inflación en el bolsillo del consumidor. La estrategia parece que será seguir la senda que abrió esta cadena francesa, que anunció horas antes del encuentro un paquete de 30 productos básicos a 30 euros. Ya el miércoles la ministra señaló que esta sería su petición a las grandes compañías del sector y tras salir de la reunión afinó la demanda: tendrán que ser cestas con productos básicos a precios “congelados” o limitados, y que estén disponibles hasta después de Navidad y preparados también para que los compren personas celíacas. La cesta debería ir rotando los productos que la componen cada semana, y estar diseñada para incluir proteínas y frescos (pescado, carne, fruta, huevos y hortalizas).

Díaz dejó claro que en ningún caso la demanda va dirigida a pequeños comercios ni a productores. “De ninguna manera puede ser esta oferta a costa de los productores de nuestro país, tal y como exige la Ley de Cadena Alimentaria: esto es a costa de la contribución que hacen o deben de hacer las empresas que tienen capacidad para ello, el esfuerzo se lo pedimos a las grandes distribuidoras y no al pequeño comercio, que no tiene capacidad para esto”, señaló. La medida tendría que aprobarse fruto de un acuerdo con las grandes distribuidoras. Carrefour, la primera con la que se reúne, estudiará la propuesta, según la valoración ofrecida por Díaz a la salida. Por su lado, Alexandre de Palmas no ha hecho declaraciones.

Los primeros movimientos de Díaz para contener el precio de algunos alimentos despertó un evidente malestrar entre otros miembros del Gobierno de coalición. Reyes Maroto, titular de Industria, reivindicó su papel “como la ministra competente” y abogó por un acuerdo consensuado “con todos los sectores” para atajar las consecuencias del alza de los precios. El responsable de Agricultura, Luis Planas, también resaltó sus competencias, pero dejando claro nuevamente su oposición a fijar un precio máximo a los alimentos porque carece de encaje en los tratados de la UE. Fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, la más contundente. La medida “no le corresponde hacer” a Díaz, a la que acusó de anunciar lo que se le “ocurre” para “quedar bien” y lamentó que dentro de un “órgano colegiado” como es el Gobierno “algún ministro quiera entrar en algo que no le corresponde hacer”.

“La respuesta es sí”, respondió Díaz, preguntada sobre si había hablado tanto con Planas como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante las diferentes opiniones surgidas en el seno del Ejecutivo. “Los bolsillos de los ciudadanos –defendió– competen a todo el Gobierno”.