La inflación de la eurozona escaló dos décimas en agosto y se situó en el 9,1% en tasa anual, marcando un nuevo récord, según los datos preliminares publicados ayer por la oficina de estadística comunitaria Eurostat. La tasa más que cuadruplica el objetivo de estabilidad de precios a medio plazo que establece el Banco Central Europeo, del 2%, y mete presión al BCE de cara a la subida de tipos de interés que prevé adoptar el organismo en su reunión del 8 de septiembre. El Consejo de Gobierno del BCE decidió una subida de los tipos de 50 puntos el pasado 21 de julio –la primera en 11 años– y los analistas se debaten sobre si la subida de la semana próxima será de otro medio punto porcentual o de 75 puntos básicos.

Agosto se convierte en el mes de mayor inflación interanual en lo que va de año, después de que los precios aumentaran el 5,1% en enero, el 5,9% en febrero, el 7,4% en marzo y abril y el 8,1% en mayo, 8,6% en junio y 8,9% en julio. La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos por tener unos precios más volátiles, se situó el mes pasado en un 4,3%, lo que equivale a un crecimiento de tres décimas con respecto al mes de julio.

La energía repitió en el octavo mes del año como principal factor del incremento de los precios, con una tasa anual de crecimiento del 38,3% que, no obstante, es inferior a la de julio (39,6%) y sobre todo al pico de 44% observado en marzo. Por su parte, el precio de los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco aumentó un 10,5% (frente al 9,4% de mayo), mientras que el de los alimentos no procesados disminuyó levemente, desde el 11,1 % de julio al 10,9 % de agosto. El precio de los bienes industriales no energéticos aumentó cinco décimas, hasta el 5%, mientras que el incremento del precio de los servicios fue este mes una décima menor que el anterior (3,8 % frente al 3,7 % de mayo).

En el mes de agosto, nueve de los diecinueve países de la zona euro registraron tasas de inflación de doble dígito, con las mayores subidas de precios en Estonia (25,2%), Lituania (21,1%) y Letonia (20,8%). El grupo de países con una inflación de dos dígitos se completa Países Bajos (13,6%), Eslovaquia (13,3%), Eslovenia (11,5%), Grecia (11,1%), Bélgica (10,5%). España, con una tasa armonizada del 10,3% –el 10,4% en términos no armonizados–, arroja la novena tasa más alta entre los 19 países de la zona euro. El coste de la vida concedió una ligera tregua el mes pasado en el país –cuatro décimas por debajo de julio– por el ligero abaratamiento de los carburantes, lo que compensó en parte el persistente encarecimiento de electricidad, alimentos, restauración y paquetes turísticos.

Debajo de este umbral pero por encima de la media de la zona euro se encuentran Chipre (9,6%), Portugal (9,4%) y Austria (9,2%). Por último, siete países de la moneda común tuvieron en agosto una inflación inferior al promedio. Se trata de Italia (9%), Irlanda (8,9%), Alemania (8,8%), Luxemburgo (8,6%), Finlandia (7,6%), Malta (7,1%) y Francia (6,5%).