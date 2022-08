“Mi apoyo explícito a las movilizaciones sindicales frente a la patronal española”. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, respaldó así ayer las movilizaciones convocadas por las centrales para este otoño de cara a la negociación para elevar el salario mínimo interprofesional. La también ministra de Trabajo insistió en que el Gobierno subirá el SMI “más que nunca” ante la inflación. Fuentes cercanas a Díaz explican que la intención es que este incremento se apruebe en diciembre y que entre en vigor el 1 de enero de 2023.

En el primer pleno del curso académico, Díaz reiteró que el Ejecutivo elevará el salario mínimo –actualmente en 1.000 euros mensuales–, aunque ha evitado pronunciarse sobre la cantidad que se incrementará. La vicepresidenta segunda quiere esperar a la reunión de la comisión de expertos, que se convocará el viernes de la próxima semana, donde se propondrá cuánto se deberá subir el salario mínimo. El compromiso del Gobierno es que este llegue en 2023 al 60% del salario medio español, lo que supondría 14 pagas de 1.049 euros.

“Le pediría a la CEOE que se comprometa con su país”, demandó la vicepresidenta ante la negativa de la patronal a elevar los salarios. “Creo que el señor [Antonio] Garamendi [presidente de la patronal CEOE] sabe muy bien lo que está pasando en nuestro país y bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy no es una buena receta para un país que necesita, no solamente que los trabajadores no lo pasen mal, sino que dejen de perder poder adquisitivo”, insistió Díaz. A este respecto, fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que la subida del salario mínimo se dejará para el 2023 con la intención de ajustar el incremento a la inflación acumulada en 2022.

“Es bueno para la economía tener salarios dignos que permitan a las personas vivir con dignidad. Se habla mucho de los salarios y se habla muy poco de los enormes dividendos que se reparten los grandes Consejos de Administración o los salarios en los Consejos. Tienen que ser debatidos”, recalcó Díaz.