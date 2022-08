El retorno del turismo y la confianza en el mercado español se ha mostrado este 2022 en la revitalización de la oferta hotelera de establecimientos englobados en los segmentos de mercado más altos. El mercado hotelero español ha sumado un total de 2.585 habitaciones en las principales ciudades españolas con las aperturas de varios hoteles de 4 y 5 estrellas, según datos de la consultora CBRE.

Para Jorge Ruiz, responsable de Hotels Iberia de CBRE, el mercado turístico español muestra una tendencia clara a que las inversiones se decanten hacia opciones de mayor lujo y confort, con establecimientos enfocados hacia clientes "más exigentes y con un mayor capital". En opinión de este experto se van a potenciar en los próximos años "los hoteles boutique y las opciones de alto standing", por su mayor rentabilidad y mejores retornos de inversión.

Según los datos de CBRE, Madrid ha liderado el mercado de aperturas hoteleras en el segmento de 4 y 5 estrellas. Ejemplo de ello son las aperturas del Ocean Drive (4*), The Madrid Edition (5* GL) y el Thompson Hotel Madrid (4*) en 2022. Barcelona también ha inaugurado durante los últimos meses hoteles en el segmento 'upper-upscale' como el The Hoxton Barcelona (4*) en 2022 o el Me By Meliá (5*) y el InterContinental Barcelona (5*) a finales del año anterior.

En 2021, Baleares fue el mercado líder en términos de aperturas hoteleras, con inauguraciones destacadas como el Six Senses Ibiza (5*) y el 7Pines Resort Ibiza (5* GL) bajo la marca Destination by Hyatt. Desde enero, esta tendencia se ha mantenido con aperturas de renombre como el TRS Ibiza Hotel (5*) y el The Standard Ibiza (5*), siendo ambos hoteles la válvula de entrada de estas marcas en Europa y España respectivamente.

Otras aperturas relevantes en España durante 2022 han sido las del Club Med Magna Marbella Resort (4*) y el hotel Hard Rock Hotel Marbella (5*) en Marbella, el Hotel Querencia de Sevilla en Sevilla (5*), Radisson Collection Gran Vía (5*) en Bilbao y Protur Biomar Sensatori Resort (5*) en Mallorca.

Inversión inmobiliaria en el sector hotelero

El segmento hotelero ha cerrado el primer semestre con una inversión de 1.700 millones de euros, un 57% por encima del volumen transaccionado durante el primer semestre de 2021 y la mejor cifra en un primer semestre desde hace cinco años. Por su parte, los hoteles de 4, 5 estrellas y Gran Lujo han concentrado la mayor parte de la inversión entre enero y junio. Concretamente, un 56% de los hoteles transaccionados han sido hoteles de cuatro estrellas, y un 22%, hoteles de cinco estrellas y Gran Lujo.

La incorporación de los criterios de sostenibilidad ha empezado a tener un papel cada vez más determinante para propietarios, operadores y, en definitiva, para todos los actores del mercado en la renegociación de contratos y valoración de inversiones hoteleras. Es por ello que cada vez son más los grupos hoteleros que tienen en cuenta criterios de sostenibilidad a la hora de diseñar y conceptualizar nuevos proyectos hoteleros. Ejemplo de ello es el ME Barcelona, en el que el 100% del agua caliente sanitaria es producida usando la propia energía del hotel.