La inflación se ceba con la rentabilidad de las proveedoras de la automoción

Lo avisaba el propio presidente de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto), Francisco J. Riberas, y lo decían veladamente fuentes del sector de las firmas asentadas en Vigo y su área: las compañías están teniendo problemas para trasladar el alza de los costes de energía, suministros o salarios. Y así ha sido. Mientras los resultados publicados por los grandes fabricantes de la industria, con más margen de maniobra, recogen cifras récord de facturación y rentabilidad, las de las proveedoras merman ante el avance de la inflación. De acuerdo a los balances publicados por las empresas de referencia en el sector situadas en suelo gallego, durante la primera mitad del año, la rentabilidad media de esta industria se situó en el 8,2%, cuando hace un año era del 10,3%, mientras que la de los fabricantes se situó en el 9,1%, frente al 9,6% del mismo período el año antes.

El grueso de los grandes fabricantes ha estado presentado cifras buenas tanto en lo que respecta al pasado año como a este. La crisis por la escasez de los semiconductores o el alza de los costes de las materias primas se ha ido trasladando a los siguientes eslabones de la cadena de valor. Así, Stellantis, con factoría en Vigo, facturó 87.999 millones hasta junio, un 17% más, y ganó la friolera de 7.960 millones, un 34% más. En lo que respecta al margen Ebitda, pasó de un 11,4% en los seis primeros meses de 2021 a un 14,1% hasta junio de este año.

La situación, que se repite en otros multinacionales como Volkswagen, Tesla, Volvo, Hyundai, Mercedes, Kia o BMW (entre otros), no se repite entre la industria de las proveedoras. Si bien algunas (como GKN) no han hecho públicos los datos, u otros (como Akwel, antes MGI Courier) no los trasladaron al completo (adelantó una facturación de 488,1 millones de euros), el grueso de las grandes compañías del sector sí lo hicieron. Es el caso de Borgwarner, CIE Automotive, Gestamp, Magna, Lear, Plastic Omnium, Forvia (Faurecia) o Denso. De todas ellas, el margen Ebitda es inferior en la primera mitad del año frente a los primeros seis meses del 2021.

De hecho, tal y como recogió elEconomista, sumando a las principales proveedoras asentadas en el país tan solo una de ellas mejora este indicador. Se trata de la norteamericana Genuine Parts, que pasó de un 8,8% en el primer semestre del pasado año a un 9,1% en el de este. En el resto, todas cayeron, siendo CIE Automotive la que registró un mejor dato, 16,4%, perdiendo respecto a hace un año 1,6 puntos. La firma logró facturar 1.976 millones de euros y lograr un beneficio neto de 160,3 millones.

Los resultados de las principales proveedoras DATOS ENERO-JUNIO 2022 Beneficio neto Variación Facturación Variación MILLONES DE € Borgwarner 1.414 -7,4% 7.386 -1,7% Plastic Omnium 444,8 -9,6% 4.318 11,3% Denso* 377,3 -41,9% 10.292 4,3% Forvia -296,5 -149% 11.623 49,3% CIE Automotive 160,3 8,1% 1.976,5 17,5% Gestamp 117 40,9% 4.871 19,5% Lear Corporation 115 -68,8% 7.598 2,4% Magna International 204,2 -79,9% 18.662 -1% *Año fiscal 2023 (abril-junio) Simón Espinosa Los resultados de las principales proveedoras DATOS ENERO-JUNIO 2022 MILLONES DE € Beneficio neto Variación Facturación Variación Borgwarner 1.414 -7,4% 7.386 -1,7% Plastic Omnium 444,8 -9,6% 4.318 11,3% Denso* 377,3 -41,9% 10.292 4,3% *Año fiscal 2023 (abril-junio) Magna International 204,2 -79,9% 18.662 -1% CIE Automotive 160,3 8,1% 1.976,5 17,5% Gestamp 117 40,9% 4.871 19,5% Lear Corporation 115 -68,8% 7.598 2,4% Forvia -296,5 -149% 11.623 49,3% Simón Espinosa Los resultados de las principales proveedoras DATOS ENERO-JUNIO 2022 Beneficio neto Variación Facturación Variación MILLONES DE € Borgwarner 1.414 -7,4% 7.386 -1,7% *Año fiscal 2023 (abril-junio) Plastic Omnium 444,8 -9,6% 4.318 11,3% Denso* 377,3 -41,9% 10.292 4,3% Magna International 204,2 -79,9% 18.662 -1% Forvia -296,5 -149% 11.623 49,3% Simón Espinosa Gestamp 117 40,9% 4.871 19,5% Lear Corporation 115 -68,8% 7.598 2,4% CIE Automotive 160,3 8,1% 1.976,5 17,5%

Principales caídas

Significativas son las caídas de firmas con gran presencia en Vigo y su área como Lear Corporation (el margen pasó de un 5,4 a un 2,7 por ciento), Magna (de un 6,9 a un 4,6), Forvia (de un 6,6 a un 3,7) o Denso (de un 7,9 a un 4,5), cuyos resultados corresponden al primer trimestre de su año fiscal, de abril a junio.

Algo más leves fueron las caídas de rentabilidad de Plastic Omnium, que pasó de un 12,2% a un 10,6%, y de Borgwarner y Gestamp, que perdieron en cada caso en torno a un punto porcentual, quedando en estos primeros seis meses en un 12,2% y 11,4%, respectivamente.