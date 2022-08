La inflación subyacente se dispara al 6,1% en Galicia, la más alta de toda España

La inflación subyacente de Galicia se situó en junio de 2023 acariciando con los dedos el 6,1% interanual, la cifra más alta de todas las comunidades autónomas de España. Es, junto con Murcia, que presenta una cifra ligeramente inferior a la gallega, la única región española en la que este indicador se sitúa por encima del 6%. Así se desprende del estudio Observatorio regional, de BBVA Research, que alerta no solo de que “el aumento en precios ya es generalizado”, sino también de que “podría permanecer en el tiempo”. En el conjunto del Estado, el IPC subyacente se situó, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 5,5% en el mismo mes, cuando marcó su cifra más alta desde agosto de 1993, fecha en la que registró un 5,9%.

A diferencia de la general, la inflación subyacente (que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos) permite dibujar una imagen más precisa de cómo evoluciona el coste de la vida porque, al no tener en cuenta los productos que presentan unos precios con mayor volatilidad, muestra cuál es la tendencia más a largo plazo que se esconde bajo el IPC general sin tener en cuenta los vaivenes del día a día. Esto es especialmente relevante en el contexto actual, marcado por los cuellos de botella y la crisis energética provocados, en parte, por la guerra de Ucrania, que genera incertidumbre a la hora de predecir cuáles serán los precios de los productos energéticos y de los alimentos no elaborados en el corto o incluso medio plazo.

Inflación general

Además de situarse por encima del conjunto del Estado en cuanto a la inflación subyacente, Galicia también supera a España en lo referente a la inflación general en el mencionado mes de junio. Si este indicador marcaba un 10,2% interanual (la cifra más alta desde abril de 1985), esta cifra se elevaba, en el caso gallego, hasta el 11,1%. Y, aunque se libró del primer puesto que sí ostenta en la inflación subyacente, lo cierto es que solo dos comunidades autónomas presentaron un porcentaje más alto que el galaico: Castilla y León, con un 11,6%, y Castilla-La Mancha, con un 12,7.

Además de ser la comunidad autónoma con la inflación subyacente más alta, el estudio de BBVA Research también aporta otro dato alarmante para la economía gallega. La sitúa como la que menos crecerá de toda España el año que viene: un 0,8% de su producto interior bruto (PIB) con respecto a 2022. Es, junto a Asturias y Navarra (empatadas con Galicia en ese 0,8%), la única comunidad a la que la entidad pronostica un crecimiento por debajo del 1% de su PIB el año que viene. En el caso gallego, concretamente, este dato supone una importante rebaja con respecto a la anterior edición del informe, de abril, que otorgaba a la autonomía un crecimiento del 2,3%.

Galicia no es la única comunidad cuyo crecimiento para 2023 revisa a la baja el BBVA Research. Al contrario: todas las comunidades autónomas experimentan rebajas similares a la galaica. A este respecto, el estudio argumenta que el “principal factor” para realizar revisiones a la baja en el crecimiento de la economía de todas las comunidades autónomas en 2023 es “la menor demanda europea, que junto a la incertidumbre y los tipos de interés, retrasa la recuperación de la inversión”.

Pero si el 0,8% contrasta con el 2,3% que vaticinaba en abril, se queda más lejos todavía de las previsiones de la propia Xunta de Galicia. El Ejecutivo de Alfonso Rueda predecía el pasado 1 de agosto que la economía de la región crecerá un 2,7% de su PIB en 2023. Se trata de una cifra que, además, también suponía una importante revisión a la baja frente al 3,7% que constaba en los Presupuestos autonómicos de 2022.

Para este año, el BBVA Research espera un crecimiento del 3,4% en Galicia, de los más bajos de toda España (a la que, en su conjunto, vaticina un alza del 4,1%). Solo Castilla y León (con un 2,9%), Cantabria y Aragón (con un 3,3% en ambos casos), presentan cifras más bajas que la gallega. Eso sí, en este caso, el informe mantiene las mismas perspectivas de crecimiento que ya le había otorgado a la comunidad en su anterior edición. La Xunta, de nuevo, fue más optimista cuando, hace solo unos días, preveía un crecimiento del 3,6% en Galicia, una cifra que, con todo, suponía una importante corrección con respecto el 6% que estimaban los Presupuestos autonómicos de 2022.