Montero da largas al fondo que reclama el Consell valenciano por la infrafinanciación

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado en una entrevista a la agencia EFE que la reforma de financiación autonómica se hará una vez revalidados los resultados autonómicos de 2023, aunque la propuesta se trasladará a las Comunidades Autónomas después del verano. Si se mantiene el calendario anunciado por la ministra, la caducada Ley de Financiación autonómica tendrá que esperar un año más para ser modificada. Un retraso que alejaría la anhelada reforma del modelo de financiación que reclaman especialmente las CCAA más infrafinanciadas.

En este sentido, la Comunitat Valenciana y Andalucía, encabezan la reivindicación de la creación de un fondo transitorio con el que compensar las desigualdades que genera el sistema actual. Para ambos territorios esta sería la solución más oportuna hasta la aprobación de un modelo de financiación autonómica que ponga fin a la injusta situación.

Sin embargo, Montero ha puesto distancia con esta posibilidad alegando que, "primero deben ponerse de acuerdo las autonomías gobernadas por el Partido Popular", una situación que la ministra ve cada vez más lejana dado la cercanía de las elecciones autonómicas que considera que dificulta el consenso. La realidad es que dentro del principal partido de la oposición no existe unanimidad de opiniones respecto a qué criterios deben primar en la futura Ley de Financiación autonómica.

Las reacciones al anuncio de la ministra de Hacienda no se han hecho esperar en la Comunitat Valenciana. El conseller de Hacienda, Arcadi España, ha calificado de positivo el anuncio de la ministra María Jesús Montero de contestar a las alegaciones presentadas por las Comunidades Autónomas, que fue una de las demandas de la Generalitat en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado mes de julio.

Por su parte, Carlos Mazón, presidente del PPCV ha expresado sus recelos ante el anuncio de la ministra, "me cuesta tener buena fe. Es difícil opinar sobre una propuesta que no existe". El líder la oposición ha matizado que le "cuesta tener buena fe" porque "la máxima responsabilidad la debería tener quién es el máximo responsable y quien debería poner encima de la mesa una propuesta que no ha hecho", por lo que "es difícil opinar sobre una propuesta que no existe".