El Consejo de Ministros aprobó ayer el “primer” paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético, aunque el grueso del plan de ahorro se prevé que vea la luz a finales del mes de septiembre en el plan de contingencia que diseña el Ejecutivo para cumplir con el compromiso de reducir el 7% de la demanda de gas al que llegó con Bruselas.

En esta primera tanda de propuestas se incluye apagar la luz de escaparates y edificios no ocupados a partir de las 22 horas. Esta es una de las principales medidas que se une a otras, ya conocidas, como mantener la calefacción a un máximo de 19 grados en invierno y un mínimo de 27 grados en verano en los establecimientos administrativos, comerciales, culturales como cines y teatros, de ocio y estaciones de transporte de viajeros como aeropuertos y estaciones de tren, según anunció la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al vespertino Consejo de Ministros.

El Gobierno da una semana de plazo desde la entrada en vigor de esta norma para aplicar esas disposiciones, que tendrán vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023. Además, pide a los locales climatizados tener un sistema de cerrado de puertas antes del 30 de septiembre y a realizar una revisión de las calderas e instalaciones térmicas antes del 1 de diciembre, en aquellos casos en los que la revisión haya sido previa al año 2021.

Todos estos establecimientos deben incorporar paneles informativos con la aplicación de las medidas. El Gobierno será flexible para “garantizar las condiciones de seguridad laboral o siempre que esté justificado por condiciones térmicas”. La aplicación, con todo, será vigilada por parte de las comunidades autónomas, como establece el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), según explicó Ribera.

¿Y si alguna comunidad no cumple? “Esto es un esfuerzo sin precedentes, probablemente para ver las medidas de racionamiento que se plantean algunos de nuestros colegas en el centro y norte de Europa hay que remontarse a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Sería una insolidaridad que un responsable de una administración pública diga que no está dispuesto a hacer un esfuerzo para cumplir con lo que nos hemos comprometido con Europa”, advirtió Ribera, que añadió que el tono general de los consejeros de energía ha sido “positivo” cuando les ha planteado el plan.

Medidas complementarias

Asimismo, el Gobierno ha pedido a las empresas facilitar el teletrabajo, tras la experiencia de la pandemia, para ahorrar “en desplazamientos y en el consumo térmico de los edificios”. Otras medidas, dirigidas a impulsar las renovables, pasan por permitir cambios de modalidad de autoconsumo, disminuir los requisitos de las tramitaciones de las redes eléctricas y permitir sistemas de almacenamiento en las plantas renovables más antiguas.

También se aprobó ayer la regulación de la gratuidad de los servicios ferroviarios entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre para usuarios recurrentes (que utilicen el tren en su movilidad cotidiana) de Cercanías, Rodalies y Media Distancia que se podrán adquirir a partir del 24 de agosto.

Las pymes preparan el ‘modo crisis’ ante un otoño complejo

Que la escalada de la inflación se alargara más de un año no entraba en los planes de (casi) nadie y una vez las instituciones financieras y el Gobierno han empezado a moverse para tener que gestionar durante más tiempo un escenario con IPC de dos dígitos, es el turno de las empresas. Las previsiones de un otoño complicado redoblan en las últimas semanas y las empresas ya ultiman sus propios planes de contingencia, según coinciden las distintas patronales. “Los ERTE no van a ser suficientes en otoño, va a haber reestructuraciones”, alertaba el presidente de Pimec, Antoni Cañete. Desde las sectoriales y territoriales de la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas le van remitiendo a la cúpula de la organización señales de que vienen curvas. Mismo mensaje mandó ayer Cepyme, dependiente de la gran patronal española CEOE. “Muchas empresas están ajustando sus horarios y reestructurando sus planes de producción ante el aumento de costes energéticos y de suministros”, alertó en un comunicado. El aumento generalizado de precios que lleva meses devorando el poder adquisitivo de los trabajadores amenaza ahora con ahogar los márgenes de beneficios de gran parte del tejido de pymes. Algo que, de momento, no está pasando entre las grandes empresas, tal como recoge la última encuesta de la central de balances. Según la misma, durante el primer trimestre la mitad de la gran empresa aumentó sus márgenes de beneficios pese a la ya galopante escalada del IPC.