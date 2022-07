Dos de cada tres autónomos gallegos ahorrarán con el nuevo modelo de cuotas

“Yo pago casi 700 euros de cuota de autónomo, que es una barbaridad, y ahora voy a pagar poco más de la mitad”. Javier Santamaría, que regenta una tintorería en Vigo desde hace 30 años, es uno de los 136.788 autónomos gallegos que, según datos de la Asociación Gallega de Trabajadores Autónomos y del Mar (Agtamar), pasarán a pagar una cuota inferior a la que venían asumiendo gracias al nuevo régimen especial de trabajadores autónomos (RETA), que ayer sacó adelante el Consejo de Ministros. Según la entidad, Galicia tiene 208.428 trabajadores por cuenta propia, lo que significa que un 65,25% se beneficiará.

“Las cuotas son un pago muy alto y continuo”, continúa Santamaría. “El nuevo sistema supone un alivio casi inmediato y muy oneroso”, celebra, a la vez que añade que “la cotización nueva refresca un poco, parece que ya no es tanto palo”.

Asimismo, Francisco Baños, propietario de una empresa de artes gráficas en Vilagarcía de Arousa también desde hace 30 años, valora la medida como “tremendamente positiva”, ya que “pagar en función de lo que ganas es lo más justo”. En su caso, venía asumiendo una cuota de “entre 400 y 450 euros”, mientras que, a partir de 2023, cuando entre en vigor la medida, tendrá que abonar 294, según el nuevo sistema de tramos, “más justo”, en su opinión, “porque las cuotas a veces son difíciles de asumir”.

Los tramos

La principal novedad del nuevo sistema es que, mientras que antes elegían la que les convenía en función de sus preferencias y de variables como la edad o si son autónomos societarios, los trabajadores por cuenta propia deberán cotizar ahora solo en función de sus rendimientos netos. Así, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las asociaciones de autónomos han diseñado una tabla con 15 tramos en la que, por ejemplo, un profesional con unos beneficios netos de 1.000 euros deberá pagar una cuota de 275 y otro que gane 3.500 tendrá que asumir una de 370.

En el caso de Galicia, más de 81.000 trabajadores por cuenta propia ahorrarían 527 anuales, más de 13.000 ahorrarían 407, casi 22.000 pagarán 287 menos y más de 19.000 rebajarían su cotización en 47 euros. En este sentido, “es increíble que se pueda estar en contra de esta rebaja sustancial”, valora el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta), entidad de carácter estatal que formó parte de las negociaciones y en la que está integrada la gallega Agtamar.

Pero este sistema de tramos no es el único cambio. “Hay un apartado tremendamente importante, que es que se incluye el cese de actividad, porque, cuando te ves en esa situación, es un verdadero drama”, cuenta Baños. El cese de actividad es el llamado “paro de los autónomos”, una previsión para la que, actualmente, este colectivo puede pagar distintas cantidades aunque a riesgo de cobrar mayores o menores ayudas en caso de necesitarlas. “Ahí es cuando más te puedes beneficiar”, opina Baños, que asegura que “hoy no estaría aquí” de no ser porque se acogió a ellas durante la pandemia.

Sin embargo, el nuevo RETA también ha sido objeto de críticas porque, aunque las cuotas son progresivas en términos brutos, no lo son en términos porcentuales. Por ejemplo, un autónomo que gane 650 euros tendrá que pagar el 35,3% de sus beneficios (230 euros, la cuota mínima), mientras que uno que gane 7.000 tendrá que abonar el 7,1% (500 euros, la cuota máxima).