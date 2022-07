Firmas del auto y Xunta impulsan el I+D en el sector con casi 10 millones de inversión

La automoción está en pleno proceso de revolución. El paso a la electrificación va desde los grandes fabricantes hasta las proveedoras, que deben acompañar a sus clientes en el fin de los vehículos térmicos en 2035. Por ello, la investigación en el sector es más importante que nunca. Y en Galicia, el principal polo del país con la planta más productiva de Europa, Stellantis Vigo (fabrica uno de cada cuatro coches en España), no es una excepción.

Así, empresas del sector se han puesto las pilas y han intentado sacar el máximo partido del programa de Unidades Mixtas de Investigación (UMI), convocado por la Xunta. Según pudo saber este periódico, para el período 2022-2025 la inversión prevista es de 9,5 millones de euros, de los que el Ejecutivo gallego aportará 3,8 millones. Con ello se crearán un Centro Mixto de Investigación (entre Magna Seating y el CTAG) y dos UMIs (una de Grupo Copo y otra de Akwel, ambas junto al centro tecnológico gallego). Entre los tres se generarán 60 puestos de trabajo (entre nueva contratación y mantenimiento).

Aunque las tres iniciativas son novedosas, el centro de investigación lo es todavía más al tratarse de una nueva línea en el marco de la convocatoria de UMIs. El objetivo de esta nueva figura es el de estabilizar las propias unidades mixtas a través de una mayor implicación de sus integrantes, ayudando tanto a expandir las firmas como a mantener el empleo cualificado creado.

Los tres proyectos El primer centro mixto de investigación Magna Seating y CTAG lanzan el primer centro mixto de investigación, nueva figura en la convocatoria de UMIs. La inversión: 3,9 millones. El futuro del acceso al vehículo conectado Akwel y CTAG se embarcan en una unidad mixta de investigación para un acceso a vehículos sostenible y sensorizado: 3,67 millones. Eco-diseño y fabricación sostenible Copo y, de nuevo, el CTAG se unen en un proyecto de 1,9 millones para revolucionar el moldeo de espumas y sus tejidos.

En el caso del proyecto del CTAG y Magna (antes Viza), de 3,9 millones de euros de inversión, el objetivo es investigar el potencial existente en el diseño y desarrollo de armaduras innovadoras para asientos orientadas a la movilidad sostenible, es decir, basadas en la electrificación del transporte y la conducción autónoma. Para ello, se centrará en la simulación virtual para la seguridad de los pasajeros (ensayo y validación), nuevos conceptos de armaduras modulares y ligeras, aumentar la habitabilidad y dar lugar a nuevas configuraciones dentro del vehículo autónomo. Todo ello contribuirá a reducir el peso de los asientos. La Xunta colabora con 1,56 millones de euros.

La siguiente iniciativa, por importe, es la de Akwel (antigua MGI Courier) y el CTAG. La UMI S2-Access: Sustainable & sensorized vehicle access (“S2-Access: Acceso de vehículos sostenible y sensorizado”), busca profundizar en la introducción de tecnologías facilitadoras con las que mejorar la experiencia de usuario y den un mayor valor añadido a los vehículos, como busca también Stellantis. Para ello, esta unidad mixta de investigación se centrará en nuevos sistemas de acceso a vehículo con la integración de sensores para la apertura de puertas, así como la integración de soluciones de conectividad y lighting (iluminación) que mejoren o confort y la experiencia del usuario al entrar en el coche.

Por otro lado, el proyecto también tiene como objetivo la reducción de emisiones de dióxido de carbono durante todo el ciclo de vida de los nuevos productos que abarquen desde el inicio del diseño, pasando por la elección de proveedores hasta la industrialización y distribución final del producto. La inversión prevista es de 3,67 millones de euros, de los que 1,46 corresponden a la Xunta.

Por último, la UMI presentada por Grupo Copo y CTAG tiene por título Green and smart technologies for product and process sustainability (“Tecnologías ecológicas e inteligentes para la sostenibilidad de productos y procesos”). Con una inversión de 1,91 millones de euros (y un aporte del Ejecutivo gallego de más de 765.000 euros), la iniciativa propone investigar en el eco-diseño y fabricación sostenible de los vehículos. Para ello, se perseguirá el diseño y elaboración eficiente de moldes EPP/PUR (polipropileno expandido y poliuretano) para el moldeo de espumas, asegurando así su eficiencia y rendimiento. De igual forma, apuesta por optimizar tejidos funcionales e inteligentes para recubrir las espumas (con función térmica regulable y sistemas de monitorización), así como realizar estudios de impacto ambiental para la adaptación de los procesos a criterios de medición del ciclo de vida y para la reducción de la huella de carbono.

ArcelorMittal y Aimen concluyen su proyecto de fabricación avanzada en acero El vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde asistió ayer en O Porriño a la presentación de los resultados de la Unidad Mixta de Investigación KETs4Steel, constituida por Aimen y ArcelorMittal. Esta UMI se inició en 2018 y contó con un presupuesto de 2,5 millones de euros. El objetivo era desarrollar e implementar soluciones y tecnologías habilitadoras que permitiesen establecer un nuevo concepto de fábrica avanzada, eficiente, ágil y flexible, adaptada a la producción de productos de acero.