El encuentro entre el Gobierno y el sector bancario finalizó ayer sin apenas novedades. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, no dio detalles, según declararon ambas partes, y los bancos, penalizados en bolsa tras el anuncio de la semana pasada, insistieron en su oposición a cualquier gravamen. Calviño, no obstante, anunció que será la semana que viene cuando lo presenten como proposición de ley en el Congreso y que “la negociación se producirá (a partir de entonces) con los grupos políticos en el Parlamento” y no con el sector.

“Habrá un trámite parlamentario y allí se podrán incorporar las mejoras” al impuesto para evitar que no perjudique a la solvencia de la banca, ni a la concesión de créditos y proteja a los clientes, insistió la vicepresidenta al término de la reunión con las patronales bancarias AEB, CECA y UNACC, y representantes de distintas entidades –Banco Santander, BBVA, Sabadell y Unicaja– así como con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y Margarita Delgado, subgobernadora. La gran incógnita es cuál será el hecho imponible, es decir, aquel que generará la obligación de pagar el tributo. Desde el Ejecutivo se traslada que será un impuesto de nueva creación, lo que descartaría un gravamen sobre los beneficios y sobre los depósitos de los clientes, puesto que ya existe un impuesto específico sobre ambos. El objetivo es generar unos ingresos para el Estado de 1.500 millones al año durante dos ejercicios. Calviño subrayó que los representantes bancarios le trasladaron su “comprensión de proteger los ingresos fiscales y seguir con una política fiscal responsable”. Antes de la reunión, en declaraciones a TVE, Calviño pidió “no criminalizar” a las entidades financieras en relación a la propuesta de Unidas Podemos de imponer penas de cárcel a los bancos que trasladen a sus clientes el nuevo impuesto y los representantes de la banca pidieron a la vicepresidenta que “no se les estigmatice”, según explicó Calviño. El Gobierno ha emplazado a los banqueros a arrimar el hombro con este impuesto para “proteger a los clientes y su propia reputación en un momento tan delicado”. Pero los bancos mantienen su posición contraria a cualquier gravamen porque “no es el momento, ni la medida que pueda resolver los problemas”, según la presidenta de la patronal AEB, Alejandra Kindelán. “No ayuda a contener la inflación, ni al crecimiento, ni al empleo”, insistió Kindelán. Esta semana, el Instituto de Estudios Económicos ha asegurado que este impuesto, junto con el de las energéticas, podrían tener un impacto contractivo sobre la actividad económica de casi 5.000 millones y una pérdida de 72.000 empleos.