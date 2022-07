El Día das Letras Galegas, el miércoles 17 de mayo, y el Día Nacional de Galicia, el martes 25 de julio, serán los dos festivos autonómicos que tendrá la comunidad. en 2023 Así lo certificó ayer el Consello de la Xunta al aprobar el calendario laboral para el próximo año.

Estos dos días se enmarcan en los 14 festivos que establece la normativa española, de ámbito estatal no recuperables, remunerados y de carácter obligatorio, de los que dos tienen que ser elegidos por cada municipio. De los otros 12 restantes, nueve son de carácter obligatorio y no sustituibles, a no ser que coincidan en domingo. Se trata del 1 de enero, Viernes Santo (7 de abril de 2023), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre y 25 de diciembre.

En el año 2023 solo hay un festivo estatal con carácter obligatorio que coincide en domingo. Se trata del 1 de enero, Año Nuevo, por lo que Galicia lo sustituirá por el miércoles 17 de mayo, Día das Letras Galegas.

Los otros tres festivos nacionales son opcionales, por lo que pueden ser sustituidos por las comunidades autónomas. Galicia mantendrá, como hace tradicionalmente, tanto el 6 de enero, Día de Reyes, como el Jueves Santo, que el año que viene se celebra el 6 de abril. Y entre el 19 de, marzo, Día del Padre, y el 25 de julio, elige este último, dado que se celebra el Día Nacional de Galicia. Una vez aprobados estos festivos de carácter autonómico por parte del Consello de la Xunta se publicará el decreto en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

En cuanto a los festivos autonómicos proyectados para el año que viene, el Día das Letras Galegas homenajeará la figura de Francisco Fernández Del Riego, según anunció hace pocos días la Real Academia Galega (RAG), que calificó a Del Riego como un “loitador cultural incansable que chegou a se converter nunha auténtica institución do país”.

En cuanto al segundo festivo gallego del año que viene, 25 de julio, patrón de Santiago y también de Galicia, cae en martes, por lo que no será Año Xacobeo (que se celebra únicamente cuando cae en domingo).