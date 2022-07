La exclusión financiera deja sin servicio a 6.000 gallegos y a 60.000 solo con cajero

Los 1.300 vecinos de O Páramo, donde casi el 40% de la población supera los 65 años, ya casi ni se acordaban de lo que era una entidad financiera hasta que Abanca activó en marzo allí uno de los 36 cajeros automáticos del convenio firmado con la Xunta para mitigar el grave déficit de servicios provocado por la reestructuración sin fin del sector. No tenían otra alternativa que hacer recorridos de ida y vuelta de más de 15 kilómetros hacia las sucursales de concellos lindantes, como la Consellería de Facenda e Administración reconoció el día que su titular, Miguel Corgos, estrenó el dispositivo. El Ejecutivo autonómico y el principal grupo financiero gallego daban por hecho que el despliegue en los territorios adheridos al acuerdo con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para facilitar los emplazamientos de los cajeros finalizaría antes de terminar el primer semestre del año, en paralelo a las sesiones formativas que se imparten en esos mismos lugares para que los habitantes, muchos mayores, se acostumbren a usarlos. La pionera en esta opción para mitigar la exclusión financiera fue la Comunidad Valenciana y ahora es una de las medidas que las entidades y el Ministerio de Economía barajan en el plan de mejora del acceso a los servicios bancarios básicos.

En Galicia quedaban 1.031 sucursales a 31 de marzo, según el último balance del Banco de España. Es la cifra más baja en casi medio siglo, desde que empezó la serie estadística en diciembre de 1974. La comunidad fue epicentro de la reconversión financiera por la fallida fusión de las dos cajas de ahorros y la venta de Banco Gallego y el Pastor. Las cuatro operaciones desencadenaron un ajuste sin precedentes en la capacidad instalada del sector. Se cerraron 1.508 oficinas desde los máximos registrados en 2008, seis de cada diez. El arreón de la operativa digital durante la pandemia y la obsesión de las entidades por buscar eficiencia debajo de las piedras para compensar el histórico escenario de bajos tipos de interés provocaron la enésima oleada de clausuras: 321 en Galicia en los dos últimos años.

“A pesar de que el ajuste en la red de oficinas ha sido más intenso que en el promedio de la UE-27, España sigue teniendo una de las redes más densas de Europa en número de personas a las que atiende por término medio una oficina”, apunta el Informe sobre la inclusión financiera elaborado por el conocido economista Joaquín Maudos y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) por encargo de las patronales AEB, Ceca y Unacc para identificar las zonas asoladas por la reestructuración y el número de afectados.

La radiografía constata que el 98,6% de la población española reside en municipios donde, al menos, hay un punto de acceso a servicios bancarios. Eso no significa que cuenten con una oficina. El análisis incluye las otras alternativas posibles: cajeros aislados, agentes financieros, sucursales móviles y locales de Correos que dan efectivo.

El mapa sin banca: concellos pequeños, rurales, baja renta y más envejecidos

La banca salió de 54 de los 313 ayuntamientos de Galicia. Casi 67.000 personas, el 2,5% del censo autonómico, vivían a finales del pasado año en pueblos sin sucursales. El porcentaje se reduce a solo el 0,4% en el caso de la provincia de Pontevedra y se sitúa en el 2,3% tanto en A Coruña como en Lugo, mientras en Ourense roza el 10%.

En 39 de esos concellos funciona un cajero, en dos disponen de un agente financiero y en siete pueden echar mano de las oficinas de Correos para sacar dinero. En seis que suman casi 6.400 residentes, el 0,2% de los habitantes de la región, no había nada de nada en aquel momento. Aún así, Galicia no arrastra los peores datos de exclusión financiera total, que alcanza en el conjunto del país al 1,4% de la población (657.000 personas). En Castilla y León llega al 12,1% –con Zamora (22,9%), Salamanca (17,3%) y Palencia (16,2%) en cabeza–, mientras que en Canarias y Cantabria solo existe un municipio vacío de servicios financieros.

El estudio recuerda que inclusión financiera y accesibilidad financiera “no son términos sinónimos”. El cierre de sucursales no necesariamente implica el abandono del servicio, pero el equipo liderado por Maudos también admite que “que las oficinas prestan la gama más amplia de servicios”. “Huelga decir que el análisis habla de accesibilidad a los servicios, pero no de su intensidad –añade–, ya que no es lo mismo poder acceder en un horario comercial habitual cinco días a la semana a los servicios de una oficina, que unas horas y algún día en una oficina desplazada, o 24 horas a un cajero los 365 días del año”.

El mapa de los municipios alejados de los servicios bancarios ilustra a la perfección el desafío de la España vaciada: tamaño muy pequeño (204 habitantes de media), densidad de población también reducida (6,1 habitantes por kilómetro cuadrado), mayoritariamente rural, donde la renta por hogar es un 14% inferior a la media y un mayor porcentaje de mayores de 65 años (29%).