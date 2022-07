Cuando faltan trabajadores en una economía con paro estructural

Son 140.932 los desempleados que Galicia tenía registrados en el SEPE en junio. Y, sin embargo, hay sectores profesionales con una necesidad “urgente” de trabajadores, según distintas fuentes consultadas por FARO. La hostelería, el transporte, la construcción... necesitan miles de empleados y, por algún motivo, las empresas no son capaces de atraer el talento que necesitan.

El secretario general del Clúster del Granito, José Ángel Lorenzo no es capaz de cifrar cuántos empleados necesita su sector, pero sí apunta a una causa clara por encima de las demás: la falta de una formación adecuada. “En general, existe un insuficiente desarrollo de la Formación Profesional en los ámbitos industriales”, lamenta. Precisamente el clúster firmó hace escasas semanas un convenio con la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades un acuerdo para impulsar este tipo de formación. Así, el próximo septiembre empezará a impartirse el primer curso de Industrias Extractivas de Galicia, concretamente en el instituto Ribeira do Louro, en O Porriño. Lorenzo critica que la Formación Profesional haya ido “perdiendo prestigio” en los últimos tiempos. “Ahora parece que se quiere recuperar y bienvenido sea porque hace falta”, celebra.

Unos 1.500 son los empleos que necesita ahora mismo el transporte, una cifra que se elevará a entre 3.000 y 5.000 dentro de 10 años. “Se espera que la actividad vaya a más”, cuenta el presidente de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer), Ramón Alonso. “Con menos empresas, pero con más camiones”, puntualiza. En su caso, la carencia de talento se debe, considera, a la “falta de relevo generacional” en la profesión, un fenómeno que el transporte lleva viviendo desde los “siete u ocho” últimos años. “Y cada vez el problema va a más”, alerta Alonso”.

Un ejemplo son los entre tres y cuatro empleados, de distintos perfiles, que necesita Altrans, ubicada en Mos. “Desde el 2008, parece que, a pesar de que las empresas de transporte estamos buscando gente y de que pagamos bien, hay gente que no quiere salir a trabajar fuera”, explica la gerente de la firma, Rosa María Álvarez. De nuevo, alude a la falta de formación como uno de los principales problemas y, en concreto, explica que, para formar a un transportista, las empresas se ven obligadas a contratarlos como empleados e instruirlos desde dentro.

Diferencias generacionales

Ingenieros de campo, directores de obra, ingenieros de diseño mecánico: estos son algunos de los perfiles que ahora mismo necesita el sector maderero. Lo explica José Manuel Iglesias, presidente del Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia, que habla no solo de falta de relevo generacional, sino también, y más profusamente, de diferencias entre cohortes. “La generación del baby boom, que ya se está jubilando, era gente con mucha experiencia y que estaba acostumbrada al hábito de trabajar. Era una generación regia, dura, y lo que te transmiten los profesores es que a los jóvenes les va a costar coger el hábito de trabajo”.

Además de insistir en que falta gente “con formación práctica”, Iglesias también observa otro factor que, considera, ayuda a entender que las empresas busquen nuevos trabajadores: “Para facturar lo mismo que antes de la pandemia, ahora necesitas más empleados”. Esto ocurre, explica, por la pérdida de toda esa experiencia de los baby boomers que ya se empiezan a jubilar.

Con todo, entiende que la pandemia también llevó transformaciones profundas al mercado de trabajo, ya que, “mientras que sectores como el retail o el horeca [hoteles, restaurantes y cáterings] pararon completamente, los que trabajaban para el hábitat triplicaron su producción porque la gente estaba en casa, se daba cuenta de que las condiciones de su vivienda eran mejorables y, con lo que ahorraban en consumo, a lo mejor reformaban sus puertas, por ejemplo”.

Para José Francisco Armesto, del Foro Económico de Galicia, la paradoja que supone que un paro estructural conviva con una alta demanda de empleo en distintos sectores se explica por “un cúmulo de circunstancias”. Apunta, en concreto a dos: los salarios y el hecho de que “el coronavirus puso sobre la mesa variables de condiciones sociolaborales que los trabajadores demandan sí o sí”, es decir, “que el trabajador se da cuenta de que quiere otras condiciones, por ejemplo, en cuanto a descanso”.

El secretario confederal de negociación colectiva de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Paco Sío, entiende que es ahí donde está el “principal motivo” por el que el mercado laboral no es capaz de atraer el personal que necesita. “Tras el COVID, el trabajador no acepta ciertas condiciones, es un fenómeno que se da en todo el Estado”, cuenta. Además, añade, “la juventud del país acostumbra a marcharse a otros territorios”, con lo cual Galicia no es capaz de retener el talento que necesita.

Sío pone en duda, en cualquier caso, que haya tanta necesidad de mano de obra como aseguran las asociaciones empresariales. “Creo que es un mantra de la patronal”, dice. Con todo, apunta a que existen “ciertas cuestiones sociales que hacen que las cosas sean como son”. Y ahonda: “Si se ofrecen contratos parcializados, de cuatro horas, y tú tienes una ayuda de 500 euros al mes, no vas a querer trabajar por una cuantía similar, eso es evidente”.

En este sentido, el presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, cree que “hay que preguntarse si estamos fomentando que la gente no trabaje”. Concretamente, su sector necesita para este verano entre 20.000 y 22.000 trabajadores: más de 6.000 en Pontevedra, más de 5.000 en A Coruña y más de 4.000 tanto en Lugo como en Ourense, desgrana. Y un problema con el que asegura toparse son las trabas burocráticas para contratar extranjeros. “Los gallegos hemos emigrado a otros países a hacer trabajos que allí no querían y ahora a la gente que viene de Latinoamérica es imposible solucionarle los papeles porque la burocracia es infernal”, protesta.

La hostelería y el turismo, en concreto, son objeto frecuente de crítica por las condiciones que ofrece. Pardal quiere zanjar la polémica argumentando que “los sueldos están regulados por convenio” y animando a denunciar a todo el que vea condiciones ilegales.

Pero “los que denuncian son conocidos por todas las empresas”, considera Marcos Antonio Morales camarero gaditano de 42 años que reside en Vigo desde hace 22. “Si a uno lo denuncias, se enteran todos y despídete”, añade. Él busca trabajos en turnos extra de camarero poniendo un anuncio en una página web. Considera que este método le da más libertad a la hora de negociar las condiciones con las que trabaja. “Si estás cualificado, trabajo no te falta, pero tendrás según qué condiciones y por eso yo, cuando decidí poner mi anuncio, también decidí hablar con los empresarios directamente y decirles: ‘Si eres un explotador, conmigo no cuentes’”. Cuenta, además, que las condiciones draconianas no son excepciones y que se encuentran en todos los subsectores de la hostelería en los que él ha estado en sus 25 años como camarero: “desde vinotecas hasta taperías pasando por hoteles de cinco estrellas”.