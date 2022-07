Los objetivos de los Next Generation “se parecen mucho a las necesidades de Galicia”, asegura Nicolás González Casares, uno de los europarlamentarios que iniciaron ayer en Vigo el ciclo de encuentros Europa invierte en mi región impulsado por la Oficina del Parlamento Europeo. El representante socialista es ponente de la revisión de la Directiva de Renovables que busca un mayor grado de penetración de las instalaciones limpias y acelerar la tramitación, cuestión clave para el futuro del sistema energético y la economía regional. Asegura que no hay otra alternativa que no sea impulsar fuentes verdes para retener a la industria en Galicia.

“Alcoa, por ejemplo, solo volverá a producir aluminio primario si tiene garantizados contratos a largo plazo por debajo de los 50 euros por MWh”, destacó durante una comida con periodistas, donde insistió en varias ocasiones en la necesidad de que el negocio de las compañías de renovables “revierta realmente” en las comunidades locales. “Sin canibalizar el territorio”, reclamó González Casares, que considera fundamental que las futuras reglas marcadas por Bruselas para la declaración de proyectos estratégicos y el recorte de la burocracia tengan en cuenta la realidad de cada zona. “Es muy fácil poner cosas en un mapa, pero aquí cada río es un ecosistema, somos una comunidad muy diseminada y debemos dejar constancia de que existe esa realidad”, defendió.