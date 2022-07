El PP de Vigo advirtió ayer que estará “muy vigilante” para que el Gobierno acate la moción aprobada esta semana en el Senado (con la abstención del PSOE y de Esquerra) para incluir a la ciudad y a la planta de Stellantis en Balaídos en la planificación de Red Eléctrica para dotarla de conexión a la red de muy alta tensión.

Así lo trasladó en una rueda de prensa el senador vigués, defensor de la moción en la Cámara Alta, Javier Guerra, que lamentó la “total falta de comunicación” entre el Gobierno y el grupo Stellantis, puesta de manifiesto públicamente por el propio CEO de la multinacional, Carlos Tavares; y la actitud del PSOE, que mantiene “un discurso en Vigo y otro en Madrid”.

Tal y como publicó FARO, el Gobierno avisó que no va a reconsiderar su postura tras excluir a Balaídos de la planificación de Red Eléctrica 2021-2026 al no detectar “deficiencias” y “por no estar la propuesta recibida suficientemente justificada”. Así lo trasladó por escrito en una respuesta a Guerra en el Senado.