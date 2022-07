Antonio Casal, director territorial de Ence en Galicia, presentó ayer en Pontevedra el proyecto de la empresa para construir en As Pontes una planta de biofibras que permitirá recuperar cartón y papel para transformarlo en papel tisú, con un aporte de un 20% de fibra virgen que procedería de la fábrica de celulosa de Lourizán. Y lo hizo dejando claro una y otra vez que este acercamiento de Ence hacia la zona industrial de Ferrolterra no se debe intuir como un primer paso de cara a un posible traslado de su negocio de celulosa a esta misma ubicación. Tampoco como una oportunidad para acometer esta reubicación de la fábrica como apunta el Concello de Pontevedra.

En este sentido, tanto Ence como la Xunta –el director territorial estuvo acompañado del vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía, Francisco Conde–, reiteraron que el de As Pontes es un proyecto “complementario” pero no sustitutivo de la fábrica de pasta de papel de Pontevedra sobre la que reafirman su apuesta por mantener la concesión. Un “órdago” por Lourizán que sigue teniendo dos disyuntivas: O la renovación de la concesión o el desmantelamiento, sin posibilidad de reubicación de la fábrica en otro punto de Galicia. Casal dejó caro que “no se puede instalar una fábrica de celulosa en As Pontes”.

Ambos apostaron por la continuidad de la fábrica de Lourizán en su actual ubicación y lo hicieron, especialmente el conselleiro, a través de las dos vías actualmente abiertas: O la estimación del recurso interpuesto por Ence y otras entidades ante el Supremo contra anulación de la prórroga dictada por la Audiencia Nacional, o a través de la adscripción de los terrenos al Puerto de Marín. El vicepresidente de la Xunta considera que esta última opción es “viable legalmente” al contar con el respaldo del Consello Consultivo de Galicia, por lo que cree que es una cuestión de “voluntad política” del Gobierno Central y del Concello hacerla realidad.

Casal y Conde comparecieron en Pontevedra para presentar esta fábrica de papel tisú de As Pontes.