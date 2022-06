El BNG ha llevado al Parlamento de Galicia una proposición no de ley para instar a la Xunta a constituir, junto al Gobierno del Estado, la empresa Armón y las centrales sindicales de la comarca de Vigo, una mesa de negociación sobre Barreras “que promova a integración de todo o persoal de Barreras na nova sociedade resultante do proceso concursal en réxime de subrogación”. De esa forma, el Bloque aboga por que la nueva sociedad tenga su sede social en Vigo y “por facilitar a súa introdución con solvencia nos segmentos do mercado da construción naval” y de las tecnologías marítimas con mayor valor añadido y mayor volumen de empleo. Quieren evitar “o despido de máis de cen persoas”.

La iniciativa nacionalista incluye la readmisión del representante legal del plantel del astillero para evitar que se le “podan causar perxuízos irreparables nos seus lexítimos dereitos”. Para la diputada nacionalista Carmela González “a Xunta de Galicia é a gran ausente, xa que estivo desaparecida durante todo o proceso concursal”.