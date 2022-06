La Xunta mete eólica marina e incentivos a fábricas de renovables en su plan de energía

En su habitual discurso crítico por las prisas para descarbonizar la economía, la Xunta culpa al Gobierno central de dar la espalda a la industria e, incluso, el expresidente Alberto Núñez Feijóo reclamó “menos entusiasmo” en el cambio de modelo para no ser “los Quijotes de Europa”. La retahíla de acusaciones choca con la dinámica del propio sector –Endesa, por ejemplo, dejó claro que echa el cierre de la térmica de As Pontes porque el mercado energético le expulsó– y contra la obsesión de las autoridades comunitarias para acelerar la implantación de renovables, hasta el punto de afear a prácticamente todos los países miembros las trabas administrativas para implantar más potencia limpia. Fuera del rifirrafe político, a la administración gallega no le faltan ganas de apurar el paso y convertirse en “líder en la transición energética”. “La riqueza de recursos, las características propias y las tendencia y desafíos del sector energético ponen de manifiesto una serie de oportunidades y retos para impulsar a Galicia como región libre de emisiones”, señala el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) en la consulta pública que, hasta el pasado 22 de marzo, recopiló las propuestas para diseñar la Axenda Enerxética 2030.

