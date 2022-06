La luz asfixia a la industria gallega pese a la excepción ibérica: “Es un desmadre”

La llamada “excepción ibérica”, que limita el precio del gas para generación eléctrica con el objetivo de rebajar la factura de la luz, es un balón de oxígeno “insuficiente” para las empresas gallegas, asfixiadas por los sobrecostes que vienen sufriendo en los últimos meses. La medida, en vigor desde el martes, es “un parche”, considera el presidente de la Asociación de Frigoríficos de Pesca Extractiva (Afripex), Marcos Salgueiro. Medidas como esta o como el descuento de 20 céntimos por litro de combustible no solo no cubren el encarecimiento de la energía, sino que, además, “son escasas y llegan tarde”, valora.

Para los congelados, el recibo de la luz que afrontan las empresas casi se ha duplicado con respecto a julio del año pasado, critica Salgueiro, también gerente de Frigomar Burela. “En el caso de una empresa de frigoríficos que no solo almacenan, sino que además congelan, como la nuestra, el gasto en luz está entre el 20% y el 25% de los costes totales, es una de las tres partidas principales, junto con los materiales y la mano de obra”, explica a FARO. Con todo, “en el caso de las empresas de frigoríficos de almacenamiento, el porcentaje es incluso superior porque tienen menos mano de obra. Es su principal coste”.

Es una situación similar a la que vive el sector naval. El tope al gas “está consiguiendo aliviar la situación, pero el impacto es muy grande, sobre todo en las pymes, que en ocasiones no tienen instalaciones modernizadas”, cuenta el gerente de la Asociación Clúster del Naval Gallego (Aclunaga), Óscar Gómez. El incremento de los gastos eléctricos que el sector ha venido padeciendo en los últimos meses depende de la modernización de las instalaciones de cada empresa, pero ha llegado a duplicarse en algunos casos.

Estos sobrecostes se suman, en el caso del naval, a una realidad que ha vivido el sector desde que los precios empezaron a ebullir: “Hay empresas que tenían acuerdos firmados con suministradoras de energía por dos años con precios fijos a las que, cuando llegó la inflación, les empezaron a llegar cartas que decían que había que firmar contratos nuevos con precios distintos”, protesta Gómez, que añade: “En algunos casos, parecía una amenaza”. Muchas de estas empresas se vieron, así, obligadas a renegociar condiciones más perjudiciales, lo cual ha creado una “tormenta perfecta” en el sector.

A falta de que llegue todavía la primera factura que refleje el impacto de la excepción ibérica, la indignación se deja notar también en el sector del granito. Lo cuenta el secretario general del Clúster del Granito, José Ángel Lorenzo: “En vez de producirse la reducción de precios anunciada, parece que se está produciendo otra cosa. Lo que dicen ahora es que, de no haberse aplicado esta medida, el precio subiría más, pero eso no es lo que se había dicho inicialmente”, protesta. La electricidad supone, para el granito, entre el 90 y el 95% del coste energético y una de las tres o cuatro primeras partidas de gasto para cualquier empresa del sector. Muchas compañías se han venido enfrentando en los últimos meses a encarecimientos que duplican o incluso triplican los precios de hace un año. “Supuestamente, el Gobierno tiene un ministerio para esto, pero no está sabiendo dar en la tecla, esto es un desmadre”.

Igualmente crítico se muestra el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros: “Cualquier medida que intervenga o intente controlar los mercados hay que aplicarla con bisturí porque lo que vemos siempre, ya sea con la luz, con el alquiler o con los 20 céntimos de la gasolina, es que tiene un efecto rebote que hace que los precios suban”, cuenta. “En este caso, había muchas expectativas de que se redujeran las facturas hasta en un 40% y lo que tenemos es que el megavatio amenaza con subir más”, ahonda. Por el momento, el precio medio del MW/hora será hoy de 191,22 euros en España, frente a los 93 que marcaba el 17 de junio del año pasado, según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Lamenta Cebreiros que el de la luz es un gasto sobre el que las empresas no tienen ningún control. “Un frigorífico tiene que estar operativo las 24 horas”, ejemplifica, “ahí no se puede recortar”.

Para el presidente de los empresarios de la provincia, la solución pasa por “exenciones o bonificaciones fiscales, como pide la pesca, la industria electrointensiva o los propios comercios”. Está de acuerdo con él el gerente de Aclunaga, que, además de insistir en que “hace falta una reducción de las cargas impositivas, que son demasiadas”, también aboga por promover la participación de las empresas del naval en las obras públicas, “como la ingeniería offshore para la instalación de molinos porque, en la facturación de las empresas del sector, un tercio corresponde a actividad industrial, es decir, a este tipo de obras”.

Todos los sectores consultados por este periódico comparten un denominador común: no pueden repercutir a sus clientes los sobrecostes energéticos. “Ni de lejos”, descartan desde el granito. “El consumidor final no es capaz de asumirlo, la economía no está tan boyante como para eso”, lamentan los congelados. Misma situación en el naval, según Gómez: “Hay competidores con costes laborales más bajos, como Turquía, Asia o Rumanía y Polonia, que además reciben ayudas de la UE”.

¿Cuánto puede aguantar la industria sin trasladar los sobrecostes a los precios? De nuevo, responde Gómez: “Esto más de dos años o tres no se puede soportar”.