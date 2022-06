El efecto de la crisis con Argelia: las exportaciones de Saica, bloqueadas

La cancelación por parte de Argelia de las relaciones comerciales con España comienza a pasar factura a las empresas aragonesas. La más afectada es la papelera Saica, que reconoció a este diario que la compañía no puede vender al país africano porque, aunque el Gobierno argelino niega que existan implicaciones económicas, lo cierto es que siguen suspendidas las operaciones bancarias en transacciones provenientes y destinadas a España, tal y como anunció el pasado viernes la Asociación de Bancos y Establecimientos Financieros de Argelia (Abef). Esta situación ha llevado a que la firma aragonesa tenga mercancía "parada" en el Puerto de Barcelona a la espera de que se puedan realizar envíos al país de destino, según reconocieron fuentes de la multinacional aragonesa.

Los daños no son menores para Saica, sobre todo para su división Saica Paper, dedicada a la fabricación de papel reciclado para cartón ondulado, ya que Argelia es su cuarto mercado más importante. Allí factura el 6% de todo lo que exporta la multinacional, un material que procede de las plantas que la empresa tiene en España y Francia. Solo en 2021 su facturación en el país argelino rondó los 110 millones de euros, un volumen importante a la vista de que el total de las exportaciones españolas a Argelia rondan los 2.900 millones de euros. De hecho, fuentes de la compañía reconocen que Saica mantiene una relaciones comerciales "muy positiva desde hace tres décadas". No obstante, desde la multinacional señalaron que todavía no se ha adoptado ninguna decisión, ya que Saica "está analizando las implicaciones" de la crisis entre España y Argelia.

Las repercusiones de esta situación también está impactando en otras compañías aragonesas, aunque en mucha menor medida. En concreto, hay hasta 22 firmas que venden a Argelia regularmente y entre ellas se encuentran Trox España, Telergon, Industrias Químicas del Ebro, Enarco, Galletas Asinez, Dicsa, Lecitrailer, Gesán, Losán, Arvensis y Airtex.

Las exportaciones de Aragón a Argelia durante el pasado año se elevaron a 119,3 millones de euros (el 0,83% del total), aunque la mercancía que más se vendió al país argelino fue el papel (70 millones de euros), seguido de las perfiles de hierro y acero (14,3 millones), sulfato de socio y silicatos (6,6 millones), ascensores (4,8 millones) y prendas de vestir femeninas (3,8 millones), según las cifras facilitadas por Aragón Exterior (Arex). Desde el punto de vista de la importación, las cifras son más modestas. La comunidad compró productos a Argelia por valor de 39,2 millones en 2021, es decir el 0,32% del total. Se trata, principalmente de fertilizantes, en concreto urea (38,6 millones).