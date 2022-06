Renfe suspende la venta de billetes del AVE Madrid-Alicante para julio hasta conocer qué trenes pararán en Atocha y en Chamartín

¿Sin AVE con Madrid a las puertas de la temporada alta turística?. Renfe ha suspendido la venta de los billetes del AVE entre Alicante y Madrid a partir del 1 de julio hasta conocer qué trenes AVE podrán parar en Atocha y cuáles en Chamartín. Adif mantiene, por su parte, que para final de este mes tendrá acabadas las obras que en la estación de Chamartín para acoger los nuevos servicios de alta velocidad sin interrupciones en cuanto se abra el túnel pero no tiene fecha oficial. El Ministerio de Transportes ha anunciado esta semana que su previsión es poner en servicio en julio el túnel entre las estaciones de Puerta de Atocha y Chamartín. Infraestructura por la que circularán el 90% de los trenes AVE, convencionales y low cost, que conectan Alicante y Madrid a final de año. No obstante, de momento se desconoce la fecha a partir de la cual Adif desviará por el túnel los trenes alicantinos (AVE y Alvia), y casi se da por hecho que esto no sucederá al 100% hasta el otoño, cuando está previsto que también comiencen a circular los trenes de bajo coste: Oigo, Iryo y Avlo, este último de Renfe. De momento, recordar que Adif negocia con el Consell que, al menos, dos de los diez trenes AVE que conectan diariamente en cada sentido ambas ciudades sigan parando en Puerta de Atocha.

En principio está previsto, como mínimo, que haya cuatro AVE -dos en cara sentido- entre Alicante y Madrid que sigan parando en Atocha. La prolongación de AVE hasta Chamartín sin parar en Atocha provocará un aumento de 10 minutos en el tiempo de viaje, a los que habrá que añadir otros diez para llegar al entorno de la Puerta de Sol. A las puertas de la temporada alta, sin embargo, resulta imposible viajar en AVE entre Alicante y Madrid pues Renfe solo vende billetes hasta el 30 de junio. Aunque se dé la paradoja, sin embargo, surrealista. que en la web de la compañía sí se puede comprar un billete para viajhar a la capital de España pero en un tren que sale a las 9.25 horas hacia Tarragona, donde hay que cambiar de tren y en un AVE que llega de Barcelona seguir a Madrid, llegando a las 17.12 horas. Es decir, tras ocho horas. La paralización de la venta de los billetes del AVE entre Alicante y Madrid no ha sentado bien a nadie. La Conselleria de Transportes, que gestiona desde un par de semanas Rebeca Torró, pidió este viernes explicaciones a Renfe y la compañía les trasladó, según la Conselleria, que el asunto está en manos de la Agencia de Seguridad Ferroviaria. "Renfe estima que en cinco o seis días el asunto estará resuelto y se pondrán los billetes a la venta", con los ajustes correspondientes, subrayó una portavoz autorizada de la Conselleria. El caso es que ni Adif, ni Renfe, ni el Consell, se atrevieron, ni siquiera, a certificar que el túnel Atocha-Chamartín estará operativo este verano, pese a que esa es la intención anunciada por la propia ministra de Transportes, Raquel Sánchez. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha expresado este viernes su “gran preocupación e inquietud” por la cancelación de la venta de billetes de AVE entre Alicante y Madrid, en los dos sentidos, a partir del próximo día 30. El primer edil considera “incomprensible que esta decisión se adopte de forma sorpresiva e improvisada, en plena temporada alta de verano y con decenas miles de turistas con sus vacaciones ya programadas y con residentes que se verán afectados por esta cancelación inaceptable para la ciudad y toda la provincia”. "Este Gobierno de España es insufrible para los alicantinos. Se para la venta de billetes del AVE con decenas de miles de españoles planificando sus vacaciones" Luis Barcala - Alcalde de Alicante “En primera instancia decidieron privarnos de la estación de Atocha como destino, y alejarnos del centro neurálgico de Madrid: y ahora directamente nos quitan los trenes. Este Gobierno de España es insufrible para los alicantinos”, ha denunciado el primer edil. “No compartimos ninguna de las explicaciones que están dando desde ADIF y el Ministerio de Transporte”, ha remarcado Barcala. “Al mismo tiempo que mantienen paralizada la conexión ferroviaria con el aeropuerto y el desarrollo del parque central y la estación intermodal”, ha proseguido, “ahora suspenden el principal corredor ferroviario del país en el arranque de una temporada turística que se presenta crucial para que todo el sector hotelero, hostelero y turístico remonte el vuelo tras dos años de profunda crisis sanitaria y económica”. El alcalde Barcala ha advertido de que “el daño que esta medida va a causar en la economía de nuestra ciudad es de magnitudes incalculables”. “Quiero recordar”, ha explicado, “que la provincia de Alicante ha sido la más castigada en los últimos Presupuestos Generales del Estado, siendo la última en inversiones de toda España. Aportamos como el que más y recibimos a cambio menos que nadie”. Barcala ha anunciado que el equipo de gobierno llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Alicante “su más enérgica condena y rechazo a esta nueva agresión del Gobierno de Pedro Sánchez contra nuestra ciudad y nuestra provincia”. “Alicante no se merece que se le trate como este desprecio constante, por lo que exigimos una rectificación inmediata”, ha apostillado el primer edil, que también estudia iniciativas para trasladar su disconformidad al Congreso de los Diputados. Por su parte, el presidente del PP de la Provincia de Alicante, Toni Pérez, y alcalde de Benidorm ha calificado la decisión de Renfe de suspender la venta de los los billetes del AVE de Madrid-Alicante en julio de “muy dañina para todo el turismo de Alicante” y ha pedido al Gobierno de España que “dé marcha atrás para no perjudicar la temporada de verano en un momento clave para la recuperación del sector turístico en toda la provincia de Alicante”. “Exigimos la inmediata marcha atrás para no perjudicar la temporada de verano en un momento clave para la recuperación del sector turístico en toda la provincia" Toni Pérez - Alcalde de Benidorm Pérez ha explicado que este verano es “clave” después de la pandemia “para que el turismo de la provincia pueda levantarse”. “Decisiones como esta son una auténtica barbaridad justo en un momento tan importante como este”, ha dicho. Por ello, ha pedido a Adif y al Gobierno de España “dar marcha atrás en esta decisión”. “Resulta que la provincia de Alicante es la gran olvidada para los gobiernos socialistas de Sánchez y de Puig. Resulta que no invierten en infraestructuras claves para la movilidad y vertebración de nuestro territorio, estamos a la cola en inversión per cápita del Estado, nos quitan la estación de Atocha como destino del AVE desde Alicante y ahora resulta que te suspenden el AVE en julio en pleno inicio de la temporada alta. ¿Qué empeño es este de tomar decisiones que perjudiquen la economía y el futuro de Alicante y los alicantinos?”, se ha preguntado. “Se está haciendo un daño irreversible a la provincia y a la industria turística. Nadie piensa en esta provincia, les damos igual y no lo vamos a permitir”, ha añadido. En este sentido, se ha preguntado que dónde está Ximo Puig “De nuevo necesitamos un presidente que plante cara a sus jefes de Madrid para defender los intereses de la provincia de Alicante”, ha manifestado Pérez. “No se enfrenta cuando nos recortan el agua, no se enfrenta cuando no nos dan inversiones pese a que estamos en el furgón de cola y no se enfrenta para defender el turismo provincial”, ha zanjado. Adif acaba a finales de mes las primeras obras de adecuación de la estación de Chamartín para preparar vestíbulo y vías de cara a la llegada de los AVE de Alicante y después los de Murcia a partir de julio, aunque de momento no hay fecha oficial. El objetivo es evitar cortes de circulación una vez esté operativo el túnel entre Chamartín y Atocha y las dos vías entre Atocha y Torrejón de Velasco. Los trabajos han incluido demoliciones y cimentaciones profundas de hasta 25 metros Las actuaciones forman parte del proyecto de ampliación de vías y su vestíbulo y son previas a la remodelación integral de la estación y su entorno -que surgirá de un concurso global ya en marcha- y que la convertirán en un hub de transportes referente internacional de diseño y sostenibilidad. El traslado de la operaciones del AVE que cubre el corredor Alicante-Madrid no tiene aún fecha pues depende la apertura del nuevo túnel, que estará operativo en julio, la formación de los maquinistas y el final de la negociación para determinar qué AVE seguirán parando en Atocha. La llegada de los AVE de Alicante y Chamartín va a posibilitar Costa Blanca se quede a una cinco horas en tren de Galicia, ya que se podrá viajar en AVE entre Alicante y Ourense, según tiene ya previsto el Ministerio de Transportes. Adif Alta Velocidad ha adelantado así las primeras actuaciones de la futura plaza exterior de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor, con las que se dotará a la estación de un nuevo vestíbulo y cuatro vías más destinadas a la alta velocidad, antes de su remodelación integral -que surgirá de un concurso global ya en marcha- y que la convertirán en un hub de transportes referente internacional de diseño y sostenibilidad. Las obras se realizan antes de la puesta en servicio del túnel entre Chamartín y Atocha -además de dos nuevas vías entre Atocha y Torrejón de Velasco-, con el fin de evitar cortes de circulación una vez esté operativa esta nueva infraestructura ferroviaria, y cuyo túnel unirá la alta velocidad entre las estaciones de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor y Madrid-Puerta de Atocha y permitirá conectar todos los corredores, conformando una red única y transversal entre las principales ciudades del país. La actuación ha consistido en la demolición de voladizos sobre la vía 17; la realización de cimentaciones profundas, con pantallas de 25 metros de profundidad y sus correspondientes vigas de atado y pilas bajo las vías 18, 19, 20 y 21 y la retirada y reposición de instalaciones ferroviarias. La vía 16, por su parte, queda operativa para formación de maquinistas, posibles pruebas adicionales. La estación pasará así a contar con un total de 25 vías, doce de ellas para circulaciones de AVE. La nueva plaza exterior de Chamartín permitirá, asimismo, la reordenación de tráficos, el aumento de la capacidad de la bolsa de taxis, el incremento de las zonas peatonales y la creación de una marquesina para taxis y edificio para consigna. En los próximos 5 años, la estación y su entorno seguirán transformándose con una remodelación total de su vestíbulo y su ampliación para abarcar y conectarse con las nuevas vías y andenes, que se montarán hacia el lado este. El edificio de viajeros acogerá tres ámbitos: una zona de embarque para alta velocidad, una para Cercanías, con acceso a través de tornos, y un vestíbulo común en forma de gran pasillo longitudinal. Este pasillo central se configurará como el corazón de la estación y principal vía de movimiento de viajeros y usuarios. Con 18 metros de ancho, contará a un lado con locales comerciales y al otro con las distintas zonas de embarque y espera. Las obras, adjudicadas en diciembre de 2021 a la UTE integrada por Vías y Construcciones, Comsa, Azvi y Constructora San José, representan una inversión de 206,9 millones de euros y un plazo de ejecución de sesenta meses. Las actuaciones incluyen la realización de otras obras complementarias, como es la construcción de una conexión subterránea con el vestíbulo de Cercanías y con el Metro de Madrid. Asimismo, comprende la construcción de un nuevo edificio técnico para instalaciones de alta velocidad en la cabecera norte de la estación, y la ejecución de cimentaciones y pilas del cubrimiento de vías del lateral este. Esta última actuación servirá de apoyo para la futura cobertura de toda la playa de vías de la estación, una obra que forma parte del proyecto Madrid Nuevo Norte. Madrid-Chamartín-Clara Campoamor canaliza tráficos y presta servicio de Cercanías y de media y larga distancia, tanto convencional como de alta velocidad. Durante la ejecución de estas actuaciones, la estación se mantendrá en servicio, ya que las actuaciones se coordinarán con el fin de mantener el tráfico ferroviario y la atención que se presta los viajeros. Por otro lado, el Ministerio de Transportes ultima con los operadores ferroviarios privados que competirán con Renfe en las líneas de alta velocidad de Alicante, Castelló y València el acuerdo que permita cerrar la solución mixta propuesta por la Generalitat para que al menos algunos AVE procedentes del Mediterráneo puedan seguir parando en la estación de Atocha, hasta que se complete su ampliación en 2028. Una negociación que resulta imprescindible para evitar una posible denuncia o multa de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), una de las supervisoras de la correcta liberalización de las líneas de alta velocidad y la apertura a las empresas privadas. 2.209.436 de pasajeros viajaron en 2019 entre Alicante y Madrid, úlltimo año “normal” antes de desatarse la pandemia. El Ministerio tiene previsto invertir a partir de este mismo año 150 millones de euros en la conexión de la estación de Chamartón con el AVE con el aeropuerto de Barajas, en una primera fase por las vías de los trenes de cercanías. Una infraestructura que permitirá que haya trenes AVE que conecten directamente la Costa Blanca con el aeropuerto madrileño, enlazando con los principales aeropuertos del mundo, lo que impulsará el tráfico comercial y turístico. La previsión es que esta enlace, hoy posible en metro, sea una realidad en 2024. La inversión total de la ampliación será de 209 millones de euros y su plazo de ejecución de cinco años. Se paliaría en cierta manera la falta de conectividad que tiene el aeropuerto de Alicante-Elche con Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Asia. Las compañías que tienen rutas transoceánicas hace años que apostaron porque sus vuelos salieran de Madrid y Barcelona, lo que impide que el aeropuerto provincial pueda disponer de conexiones directas con mercados interesantes y donde las empresas alicantinas tienen intereses. De esta forma, a partir de 2024 el aeropuerto madrileño, donde aterrizan y despegan aerolíneas de todo el mundo quedará a 2 horas y 30 minutos de la provincia de Alicante en AVE. El desarrollo de una conexión en ancho de alta velocidad con el aeropuerto de Barajas, que está en fase licitación de su proyecto, y se enmarca en la estrategia y la apuesta de Adif por impulsar la intermodalidad entre modos de transporte y el papel del ferrocarril en el fomento de una movilidad sostenible, segura y conectada. Aeropuerto Por otro lado, el aeropuerto de Alicante-Elche ha completado los cinco primeros meses del año con un total de 4,4 millones de pasajeros, un 763% más que en el mismo periodo de 2021 y un 83% del tráfico que registró en 2019, el mejor año de su historia antes de que la pandemia del covid se lo llevara todo por delante en 2020. En mayo y según los datos facilitados este viernes por Aena, por la terminal pasaron 1,3 millones de pasajeros, un 91% del tráfico del mismo mes de 2019.