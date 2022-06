El crucero de Ritz-Carlton, embargado por segunda vez

Douglas A. Prothero estuvo a punto de no poder llevarse el crucero Evrima de Vigo, hace un año, como tenía planeado. Dos pequeñas empresas auxiliares, de pintura y grúas, habían interpuesto un requerimiento de embargo por el impago de 80.000 euros.

En aquel momento, en marzo de 2021, el buque ya no era propiedad del astillero, sino del entramado articulado por el fondo Oaktree y Ritz-Carlton en Malta, Singapur, Luxemburgo, Liechtenstein e Islas Caimán. Un error de unos abogados de Madrid fue lo que permitió instar este procedimiento, para enojo máximo del directivo canadiense.

Se olvidaron de plasmar, en el Registro de la Propiedad, que el Evrima ya no pertenecía a Barreras; Prothero prefirió consignar el dinero, aun habiéndose tratado de una equivocación, para asegurarse su hoja de ruta: sacar de Vigo el crucero, con el falso pretexto de traerlo de vuelta a Beiramar después de los trabajos de pintura, y proceder a una liquidación ordenada del astillero. Fue una pesadilla que ha vuelto revivir esta semana. Esta vez, en Santander.

La auxiliar Trident Maritime, con base en la ciudad norteamericana de Arlington (Virginia), ha sido esta vez la demandante, según pudo saber FARO en fuentes de toda solvencia. Era, hasta hace unas semanas, la proveedora de servicios con mayor número de operarios a bordo, ejecutando un trabajo asignado anteriormente, y en Vigo, a la nórdica Merima. Buena parte de sus empleados eran polacos. “Falta de pagos”, esgrimen las mismas fuentes.

El embargo fue efectivo el pasado miércoles y estuvo activo hasta este viernes, con lo que Prothero estuvo a punto de no poder cumplir otro de sus objetivos: sacar el Evrima a navegar. Remolcado, eso sí, y durante tres días. Parten domingo de las instalaciones de Astander (Cantabria). “Era un golpe de mano de esta auxiliar”.

Será una travesía de escaso recorrido pero con liturgia de alta alcurnia. Irán 160 personas a bordo, una cifra que ha sorprendido a todos los empresarios consultados del sector. El grueso de estos huéspedes serán de la plantilla de la propia Ritz-Carlton Yacht Collection. Irán a bordo una decena de operarios de Barreras, que son los que están capacitados para ejecutar las pruebas de sistemas como el de propulsión.

Todavía no hay fecha fija para el estreno del Evrima, aunque en su página web insiste en que estará listo para recibir a sus primeros clientes el próximo mes de agosto y desde Atenas (Grecia). No estará listo para entonces; tendrá que reprogramar la fecha del viaje inaugural por sexta vez. Hasta que la explotación comercial del crucero no arranque no tendrá que empezar a devolver los préstamos del pool bancario, blindados en su totalidad –con un riesgo que supera los 400 millones de euros– por la sociedad semipública Cesce.

El barco es propiedad ahora de Naviera Yacht, registrada en Santa Cruz de Tenerife y de la que Douglas Prothero es su administrador único. Es un eslabón más de un enrevesado sistema de filiales diseñado por Oaktree, y en el que hay accionistas de todo tipo.

Según consta en la documentación de Cruise Yacht Upper Holdco –cabecera de al menos media docena de mercantiles más, de las que Douglas Prothero es directivo–, uno de las partes vinculadas tiene un 30% de esta compañía, como beneficial owner. Se trata de Mark (Igal es su nombre en hebreo) Scheinberg, un multimillonario canadiense-israelí de 48 años con domicilio fiscal en Isla de Man. Es el cofundador de la página web de apuestas PokerStars, que vendió hace casi siete años por 4.900 millones de dólares (cerca de 4.400 millones de euros, al tipo actual de cambio).

La anterior propietaria del barco, Cruise Yacht 1, tenía en Vigo su sede fiscal en España. Pero, como desveló FARO, Prothero decidió llevársela al Paseo de la Castellana, en Madrid. En consecuencia, Ritz-Carlton Yacht, salvo la propia Barreras, ya no tiene firmas vinculadas a Galicia.