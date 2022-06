El veto europeo a los fitosanitarios irrita al agro gallego y genera pérdidas del 20%

La presión regulatoria por parte de la Unión Europea sobre el uso de productos fitosanitarios para combatir las plagas en las explotaciones agrarias supone una piedra adicional en el camino del sector, que observa cómo cae la producción y aumenta la competencia desleal por parte de países con legislaciones más permisivas en el uso de productos químicos destinados a este fin. Aunque insisten en la dificultad de cuantificar las pérdidas, fuentes del sector las sitúan en el entorno del 20%. “Pero puede variar mucho”, insiste el presidente de la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), Francisco Bello. “Habrá agricultores que no pierden nada y otros que pierden un 50%”.

Las mermas se juntan, además, con los problemas meteorológicos, que también hacen caer la mercancía que termina en los supermercados. Este es otro de los motivos habituales, junto con las plagas, de que las cosechas terminen en la basura, poniendo de nuevo contra las cuerdas al sector.

El paulatino cerco a estos productos fitosanitarios no es nuevo. En una década, las autoridades comunitarias han prohibido dos tercios de estos agentes y la hoja de ruta prevé eliminar el uso del 50% de los que ahora mismo se utilizan. El “contrasentido”, según Bello, consiste en que, “por una parte, tenemos una necesidad de producir alimentos, algo que vemos especialmente ahora con la guerra de Ucrania” y “por otra, nos están prohibiendo ciertas herramientas para luchar contra las plagas por temas medioambientales”.

Las “restricciones armonizadas” en la Unión sobre productos químicos y plaguicidas están orientadas a “proteger la salud humana y el medio ambiente y evitar las barreras al comercio”, según el Parlamento Europeo. El sector primario, no obstante, critica que no se logra ninguno de estos objetivos.

Para Bello, “muchas veces” estas decisiones no obedecen a criterios científicos, sino políticos. Por su parte, el viniviticultor Roberto Rivas, de la cooperativa Viña Moraima, de la localidad pontevedresa de Barro, considera, además, que la medida puede llegar a ser contraproducente en ocasiones. Pone como ejemplo que, para adecuarse a la normativa, está sustituyendo los productos sistémicos en el control de plagas (aquellos penetran en la savia de la planta y, mediante ella, actúan sobre la totalidad del vegetal) por los de contacto (que son “menos efectivos” porque hacen efecto sobre los puntos en los que se aplica. Esto supone que, “cada vez que llueve, tienes que volver a echar el producto”, lo cual, en la comunidad autónoma en la que caen más litros de agua por metro cuadrado al año, significa no solo un aumento en los costes de personal para estas empresas, sino también “un aumento del uso de combustibles”, cuenta Rivas, que considera que la normativa de la Unión Europea genera “inseguridad e intranquilidad”.

El sector critica también la falta de alternativas con la misma eficacia a los agentes químicos que se prohíben en el bloque. “Cada vez que se diga que un producto no se puede usar, que automáticamente se dé una alternativa y que se diga cuál sí se puede usar”, exige Bello, que recuerda que el sector primario lleva años diciendo a los Veintisiete y al Gobierno de España que necesita los fitosanitarios y que está limitado a la hora de luchar contra las plagas. “Aquí todo es prohibir y regular, pero sin dar alternativas y el resultado es que cada vez desaparecen más explotaciones”, lamenta. Reconoce, eso sí, que la regulación no es el único motivo detrás de este fenómeno y apunta a otras causas, como la rentabilidad del sector, la burocracia que trae aparejada y la falta de relevo generacional.

Las pérdidas que denuncia el agro no solo son en cantidad, sino también “en calidad”, cuenta Bello, ya que “cuando la gente va al supermercado, lo quiere todo en perfecto estado y no le gusta comprar, por ejemplo, manzanas con una mancha”, que es lo que en ocasiones resulta de la restricción de los productos fitosanitarios. Para compensar estas caídas en la producción, las superficies acuden al extranjero, lo que supone una nueva paradoja para el sector porque finalmente se incrementa el impacto medioambiental del producto al tener que ser transportado desde otro continente y porque, además, los países de origen tienen políticas más laxas que sí permiten emplear los agentes químicos que aquí se vetan. Lo cuenta el presidente de Asaga: “Si traes una fruta, por ejemplo, de África o de Vietnam, no sabes cuáles son los controles que ha pasado y la gente piensa muchas veces que está comiendo producto local”.

Y remacha: “Nosotros somos los primeros interesados en usar productos que no sean nocivos porque también comemos lo que producimos”.