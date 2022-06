Stellantis Vigo coge aire en medio de la crisis de los microchips. La factoría, una de las más perjudicadas del grupo en el reparto de este componente que escasea y que es clave para la fabricación de vehículos, ha logrado una mejora en el aprovisionamiento de semiconductores. La dirección de la planta comunicó ayer al comité de empresa una reducción de los días de parada para los meses de junio y julio.

De esta forma, tanto el día 30 de junio como el 1 de julio serán finalmente laborables. “Las previsiones para las piezas que estaban en riesgo, que preveíamos nos afectasen a final de mes, a día de hoy han mejorado”, trasladaron desde Stellantis.

De esta manera, los dos sistemas de la planta olívica trabajarán con normalidad toda esa semana. Además, el Sistema 2, operará el domingo 19 de junio para recuperar pérdidas de producción de los últimos meses. Es el que monta los vehículos comerciales ligeros, las furgonetas K9 superventas, además del B78, el Grand C4 SpaceTourer que dejará de fabricarse el 23 de junio, un hueco de producción que será ocupado por la nueva Fiat Doblò, cuyo anuncio oficial se espera en breve.

Pese a la mejora, la planta sigue estando entre las más perjudicadas del grupo, que prima otras con modelos más caros y verdes. Así por ejemplo, esta semana se hizo pública la queja de sindicatos franceses de la planta Sochaux, en la que se trabaja incluso en días festivos. De hecho, allí la plantilla está preocupada por la abultada carga de trabajo.

En la reunión mantenida este jueves entre la dirección de Stellantis Vigo y el comité de empresa también se informó sobre el proyecto de fusión de las sociedades industriales y de comercio mayoristas en España, que se enmarca dentro de la estrategia del grupo Stellantis a nivel mundial, que consiste en reagrupar las actividades industriales y de comercio en cada uno de los países.

Perte

Por otro lado, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, explicó en una entrevista en Radio Vigo que el Gobierno apoyará los proyectos estratégicos de Stellantis, bien sea a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) o por otras vías de financiación.

Miñones aseguró que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, está en continuo contacto con el vicepresidente de Stellantis para buscar fórmulas que garanticen el “compromiso firme” del Ejecutivo con la compañía. Por ello, pidió “dejar a un lado el ruido” y recordó que al Gobierno le consta que Stellantis presentará algunos proyectos al Perte y que otros, más a largo plazo, no podrán financiarse bajo este plan estratégico, puesto que las fechas que maneja el grupo no coinciden con los plazos para obtener los fondos Next Generation.

Stellantis ya criticó la rigidez de las bases del Perte, que dejaba fuera la principal demanda de la planta de Vigo: lograr una de las nuevas plataformas industriales del grupo, las llamadas STLA, para los nuevos modelos eléctricos.

Tavares se asegura el suministro de litio para sus plantas de baterías de Norteamérica tras un acuerdo con CTR Stellantis sigue dando pasos para conseguir esa revolución anunciada por su patrón, Carlos Tavares, hacia la electrificación. Tras anunciar ya cinco gigafactorías de baterías, el grupo está ahora buscando cómo dotarlas de las materias primas claves. Y por el momento, comienza con Norteamérica. La firma californiana Controlled Thermal Resources (CTR) suministrará hasta 25.000 toneladas al año de hidróxido de litio para las baterías de sus vehículos durante un período de diez años. CTR producirá hidróxido de litio y carbonato de litio para baterías junto con energía geotérmica en el condado de Imperial, California, donde tiene una capacidad de producción superior a 300.000 toneladas al año. Se trata del proyecto Hell’s Kitchen, con el que recuperará el litio de las salmueras geotérmicas utilizando energía renovable y vapor para producir productos de litio de batería en un proceso integrado de circuito cerrado, eliminando la necesidad de estanques de salmuera de evaporación, minas a cielo abierto y procesamiento con combustibles fósiles.