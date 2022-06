La empresa se acoraza ante el alza de los costes con convenios sin cláusula salarial

Supervisión y Control es la empresa concesionaria en Galicia para el servicio de inspección técnica de vehículos (ITV), con 26 estaciones fijas y una red móvil que extiende este servicio a buena parte de la geografía autonómica. Su convenio colectivo, de aplicación sobre 536 personas, tiene vigencia hasta 2023. En lo que concierne a las revisiones salariales para el año en curso, establece lo siguiente: IPC real a 31 de diciembre, incrementado en un 1,5%, un precepto idéntico al fijado para el ejercicio que viene. De este modo, el alza en las nóminas sería del 8%, teniendo en cuenta que la inflación del pasado diciembre quedó en el 6,5%. Pero no va a ser así. “En todos los casos [...], el incremento salarial máximo será de un 5%”, expone el documento, rubricado por la dirección de la empresa y los sindicatos CC OO, UGT y CIG. No tiene, además, cláusula de revisión salarial automática. El de Supervisión y Control no es un caso aislado en Galicia, todo lo contrario: la gran mayoría de los convenios firmados no solo no incluyen esta cláusula, que sirve de parapeto contra las subidas de precios, sino que cuentan con disposiciones que limitan el aumento de sueldos por debajo de lo que se dispara la cesta de la compra.

La falta de vivienda y la inflación disparan los precios hasta niveles de la burbuja del ladrillo Hasta el mes de abril, de acuerdo con la información facilitada por el Ministerio de Trabajo, los 130 convenios firmados en Galicia recogieron una subida promedio del 3,52%, lejos de un IPC desbocado y superior a los ocho puntos. La principal organización empresarial española, CEOE, ya emplazó a las empresas a desligar los sueldos de la inflación –recordó, de hecho, que existe la posibilidad del descuelgue– y referenciarlos a la productividad. Los sindicatos, por su parte, han exigido un alza mínima de tres puntos y medio –ya ejecutada a nivel gallego–, y cláusula de revisión salarial en todos los acuerdos. En el terreno, la estrategia que están aplicando las empresas no sigue de forma estricta ninguna de estas recomendaciones o reclamas. En la piedra natural de la provincia de Pontevedra, por ejemplo, de aplicación sobre 1.500 personas, no existe esta salvaguarda para las nóminas, pero se acordó una mejora del 6,5% para este año. La inflación del 10% desangra los bolsillos: la mitad de asalariados pierde poder adquisitivo El de Domiberia, especializada en envases de aluminio y con planta en Vigo (385 empleos), va bastante más allá. Para la factoría que dirige José Albolea el acuerdo, con cláusula de revisión salarial, recoge para este 2022 una mejora de un punto, con revisión hasta el IPC real. Estará en vigor hasta 2024. Fue publicado en el Boletín Oficial de Pontevedra (BOP) en febrero, en pleno temporal ya de escalada de precios con la invasión de Ucrania llamando a la puerta. Algo más conservador es el del personal de limpieza de los colegios y escuelas municipales de la ciudad olívica (155 personas), que blinda la subida de sueldos a un 85% del IPC real. Está muy por encima de lo establecido en el desarrollo del convenio: de no contar con esta cláusula, para 2022 los salarios solo tenían garantizada una revalorización de un punto porcentual. El contexto general es sumamente complejo, con una presión creciente hacia los bancos centrales En sectores como la construcción, además del revés que supone la escalada inflacionaria en el coste de los materiales, tienen acuciante el problema de falta de mano de obra. Los 25.000 trabajadores amparados en Pontevedra han experimentado una mejora de sus ingresos del 6% –también tiene cláusula de revisión–, frente a un 2,5% establecido inicialmente en el texto del convenio. El metal ourensano, la ebanistería, el transporte por carretera o en la primera transformación de madera –estos tres últimos sectores, de Lugo– no existe blindaje automático ante la inflación. Lo mismo que en la pizarra a nivel gallego, Audasa o el textil ourensano. Con 1.100 empleados, la actividad de garajes en superficie ha topado al 1,75% la “subida máxima” de sueldos para sus empleados. El contexto general es sumamente complejo, con una presión creciente hacia los bancos centrales. La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en mayo en el 8,1%, frente al 7,4% registrado en abril y marzo, en lo que supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro de toda la serie histórica, según el avance del dato publicado por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat. El Banco Central Europeo (BCE) volverá a reunirse la semana que viene; su máxima responsable, Christine Lagarde, ya anticipó subidas de tipos para este verano.