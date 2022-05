Los proveedores de Stellantis Vigo admiten “preocupación” ante las continuas paradas

La plantilla de Stellantis Vigo comenzará este lunes una nueva semana con cambios en la producción que afectan, sobre todo, al sistema de las furgonetas, las K9. Los vehículos comerciales ligeros, superventas junto con el Peugeot 2008 que se ensambla en el Sistema 1, volverán a desaparecer de la línea por falta de componentes. “Son las que han dado y dan mucho empleo a Galicia”, explica el máximo responsable de una de las proveedoras de la planta, “y por eso hay mucha preocupación en el sector”. La industria, que comenzó el año anhelando que fuese el de la recuperación tras sufrir un 2020 marcado por la irrupción de la pandemia y un 2021 golpeado por la escasez global de microchips, ve ahora como esa idea se tambalea más que nunca, con el propio patrón del grupo automovilístico, Carlos Tavares, alertando que la situación se prolongará en el tiempo. Las proveedoras gallegas, que ya tuvieron que echar mano del ERTE, se encuentran ahora entre la espada y la pared: la ralentización de la factoría de Balaídos coincide con el plan de inversiones para la producción de la nueva silueta de las K9, la Fiat Doblò. “Estamos haciendo inversiones para hacer el doble y estamos haciendo la mitad”, lamenta otro de los proveedores vigueses.

Algunas firmas plantean frenar las inversiones para la nueva furgoneta

La dirección de Stellantis Vigo había trasladado a los proveedores que se daría un significativo aumento de la producción con la entrada de la Fiat Doblò, cuya confirmación oficial todavía está pendiente y de la que hasta la fecha solo se hicieron las preseries, incluyendo componentes entregados por algunas de las proveedoras. El salto en la producción supone un incremento en los volúmenes entregados por las proveedoras del área, motivo por el que algunas vienen realizando inversiones en los últimos meses y, otras, esperaban a la parada programada en verano para la incorporación de maquinaria y adecuación de espacios.

1. Un año con buenas perspectivas Tras un 2020 marcado por la pandemia y un 2021 impactado por la escasez de microchips, el 2022 apuntaba a ser el de la recuperación en el sector de la automoción.

2. Nuevas paradas y un nuevo revés para el sector Los planes para llegar al récord de producción coincidiendo con la llegada de la Fiat Doblò, se fueron al traste con nuevas paradas por falta de componentes ya desde febrero.

3. Una situación desigual dentro del sector Si en 2021 la situación era generalizada, en el sector entienden que este año no es igual, con marcas que apenas han tenido que parar mientras Stellantis Vigo sí.

“Algunas ya se lo están replanteando porque no se ve una continuidad que sí se está dando en otras plantas, tanto de Stellantis como de otras marcas”, expone uno de los directivos consultados.

Paradas

Y es que cuando finalice la próxima semana, Stellantis Vigo va a acumular casi 25 días sin fabricar una furgoneta con motor a combustión, las más vendidas, y una semana sin facturar ninguna, tampoco en su versión eléctrica. Como adelantó FARO, la factoría está entre las más perjudicadas en el reparto de los microchips dentro del propio grupo, algo que confirman también las proveedoras consultadas, que se preguntan por qué esta situación se da menos, por ejemplo, en la planta satélite de Mangualde, en Portugal, que también fabrica las furgonetas.

De hecho, desde la industria creen que no es algo que tenga que ver únicamente con evitar una posible multa por exceder los gramos de CO2 por kilómetro recorrido bajo la WLTP, el nuevo ciclo de homologación en la materia. Es decir, no solo se apuesta por los modelos más verdes, híbridos o electrificados. “Han visto que sale mejor emplear los semiconductores en vehículos más caros que las furgonetas, con mayores márgenes, por eso otras plantas en Francia no paran”, indica uno de los responsables del sector afectados. De hecho, aquellos que trabajan para otras fábricas (de Renault o Mercedes, por ejemplo) capean mejor el temporal “porque allí los paros son mucho menores”.

“Lo cierto es que es algo que no entendemos”, apunta otro de los consultados, que pone el foco sobre uno de los problemas que ahora tendrán si finalmente la producción remonta el vuelo. “Ahora casi todos nos hemos tenido que ir al ERTE y la reforma laboral tampoco ha ayudado, porque cuando esta situación repunte no vamos a poder contratar. Nos veremos en una situación compleja, hemos perdido flexibilidad”, explica.