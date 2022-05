La industria gallega encaja una subida del 30% en la luz a las puertas del coto al gas

Con cierto optimismo, pero también con mucha cautela. Es el ánimo con el que la gran industria gallega recibe la llamada “excepción ibérica”, que el Gobierno central sacará adelante este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. El objetivo es abaratar el precio del gas para generación eléctrica y reducir la factura de la luz, según la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, hasta en un 30%. Un balón de oxígeno que llega en un momento en que los costes de luz han llegado a triplicarse en algunos sectores productivos de la comunidad.

“Hay casos en los que, con respecto a hace un año, la factura se ha multiplicado por dos o por tres”, cuenta a FARO el secretario general del Clúster del Granito, José Ángel Lorenzo. Es una cifra que está en la línea de lo que traslada a este periódico el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), que habla de aumentos de un 30% solo en lo que va de año para las empresas armadoras. No es, con todo, el sector más afectado, ya que el presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, ha visto cómo sus costes de luz se han incrementado entre un 100% y un 150% solo a lo largo de 2022: “Facturas que hace cinco meses eran de 600 euros ahora se están pagando a 1.200 o 1.500”.

Desde las tres entidades sectoriales ven como una buena noticia la llegada de la excepción ibérica, pero todos coinciden en que falta tiempo para ver cómo será el impacto definitivo de esta medida. “Los fondos Next Generation no están llegando al empresario turístico”, ejemplifica Pardal para ilustrar que las ayudas no tienen por qué trasladarse a la práctica.

Es una queja similar a la de Touza, que asegura que las ayudas son “claramente insuficientes”, se están demorando “muchísimo” y ni siquiera han llegado en el caso de las directas. “Como no lleguen ya, igual es demasiado tarde”, cuenta.

El motivo de preocupación de Lorenzo no es la posible insuficiencia de esta medida, sino que el descuento que suponga se termine pagando en diferido. “Si la excepción ibérica baja la factura a corto plazo, bienvenida sea, pero tendremos que ver cómo repercute en el medio y en el largo, porque aún seguimos pagando los desmantelamientos nucleares de hace 30 años, por ejemplo”, explica. “Las excepciones normalmente no son gratuitas, nada es gratis”, añade.

Uno de los mayores gastos

La excepción ibérica promete aliviar la situación de la industria, ya que la factura eléctrica es una de las principales facturas de gasto de los sectores consultados. En el caso de las empresas de congelados, representa un 20% de los gastos totales, según Touza, que alerta de que los aumentos en sus costes de producción son ya “inasumibles”. Para el granito, por su parte, es una cifra muy variable, pero supone una de las tres o cuatro partidas de gasto más importantes. Mientras, en el caso de la hostelería y el turismo, el gasto combinado en electricidad y gas llega al 30%. “Ya no podemos más”, lamenta Pardal.

Stellantis Vigo ha visto cómo sus gastos de energéticos pasaban de menos del 10% a mediados del año pasado a superar el 20% actualmente. En este sentido, fuentes de la industria gallega de la automoción explican que las empresas esperan que, si al precio del gas que se usa en los ciclos combinados se le pone el límite de 50 euros por megavatio hora que prevé la excepción ibérica –que estará en vigor 12 meses–, eso se traduzca en 150 euros/MWh frente a los 187 que marcaba ayer el mercado diario.

Precisamente el del mercado diario es el precio al que está indexado el 50% del gasto energético del sector (la otra mitad de las empresas agrupadas en Ceaga tiene un coste fijo), que pueden comprar en el mercado de futuros. En este sentido, desde el clúster están a la espera de que se publiquen las medidas definitivas para que se reflejen en este mercado.