La guerra “ataca” la cartera de pedidos de la industria gallega en Rusia

La industria gallega exportó el año pasado maquinaria y componentes a los mercados de Rusia y de Bielorrusia por valor de 13,2 millones de euros. La cifra, la segunda mejor de la última década, refleja la importancia de un mercado en el que la especialización de las empresas de la comunidad es muy apreciada, sobre todo en el naval. Las empresas auxiliares fabrican y entregan anualmente equipos de cubierta o timones para pesqueros, barcos de río, de investigación y hasta grandes rompehielos nucleares. Sin embrago, las sanciones impuestas por la UE a ambos países tras la invasión de Ucrania están afectando a la cartera de pedidos de la industria de la comunidad, con proyectos paralizados, aplazados incluso durante uno o dos años o, directamente, cancelados.

Cuando el conflicto comenzó el pasado 24 de febrero, empresas con presencia en el país empezaron a ver con preocupación las perspectivas de futuro. Con el paso de los días, la UE y el resto del mundo comenzó a imponer duras sanciones contra el Gobierno de Vladímir Putin. “Cada vez hay más, se acota la situación y es más difícil”, explican fuentes de la viguesa Fluidmecánica, cuyas exportaciones dependen en un 70% del país.

Según las mismas fuentes, la situación es “inestable” y la maquinaria gallega está siendo sustituida por otra llegada de China. “De hecho, nos plantearon que hiciéramos una fábrica allí para poder trabajar sin problemas, pero lo descartamos”, comentan.

Exportaciones Un máximo de 17 millones La industria gallega exportó el año pasado 13,2 millones de euros en maquinaria y equipos para Rusia y Bielorrusia, segunda cifra más alta en una década tras los 17,7 alcanzados en 2019. Cabrestantes, lo más “demandado” Entre la lista de productos, los cabrestantes para barcos son de lo más exportado, representando más de 5 millones de euros el pasado curso.

Enviar equipos es cada vez más complicado. No solo porque algunos están vetados, en función del tipo de barco. Las empresas que trabajan con productos que sí están permitidos (como los que llevan los pesqueros) tiene muchos problemas de logística. “Hay problemas con navieras y también compañías aseguradoras, que no quieren asegurar los portes a Rusia”, comentan desde otra empresa del sector. En ambos casos los responsables hablan de proyectos cancelados para los que les habían llegado a pedir presupuestos (para barcos nucleares u oceanográficos) o que se aplazan “por mucho tiempo, incluso dos años”.

Aunque no solo el naval está viendo dañada su cartera de pedidos. En el sector de la calderería pesada, Porriño alberga a un referente mundial, Citic Censa, que precisamente el año pasado cerró el mayor pedido de su historia (17 millones) para hacer los molinos de una mina de cobre rusa. En su caso, la mayor afectación viene por el precio desmesurado del acerco. “Estamos asustados”, explican desde la firma, “nos estamos pegando un tiro en el pie porque lo que no nos venden a nosotros va para otros países”. Esto provoca que los nuevos proyectos queden en stand by “porque no es posible hacer inversiones con estos precios estratosféricos”.