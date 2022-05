La nueva normalidad era poder volver a las calles. Como en 2019, cuando los sindicatos pudieron llenar las avenidas por última vez antes de la llegada de la pandemia. Y con un escenario, el actual, tanto o más enrevesado que entonces. Con una inflación superior al 8% y con la incertidumbre por bandera, las centrales de clase defienden que solo las subidas de sueldos y las políticas públicas evitarán que los trabajadores se enreden en una espiral de precarización de sus condiciones de vida. Y es lo que defenderán en Galicia, de nuevo por separado, los sindicatos CC OO, UGT (en su caso comparten convocatoria) y CIG. Un Primero de Mayo marcado por la escalada de precios, la nueva reforma laboral, el impacto de la guerra en Ucrania y un agitado contexto político.

La manifestación de Vigo, tradicionalmente la más numerosa, arranca a las 11:30 de Vía Norte, en el caso de la citada por CC OO y UGT. La CIG parte de la Doblada media hora más tarde. Entre las tres centrales hay convocadas 25 marchas en toda Galicia. La nacionalista defenderá la aprobación de un paquete de “medidas urgentes” para atajar el golpe inflacionario, especialmente en el mercado energético, aspecto que también reivindicarán Comisiones y UGT.

Las marchas estarán capitaneadas por la secretaria general de CC OO Galicia, Amelia Pérez y sus homólogos en UGT y CIG, José Antonio Gómez y Paulo Carril, respectivamente.

Ameria Pérez, secretaria xeral do S.N de CC. OO de Galicia

En abril cumpríronse 45 anos da legalización dos sindicatos de clase en España, aínda que a vida de CC OO e outras organizacións é moi anterior. Fomos claves para a chegada da liberdade ao país, para o tránsito da ditadura á democracia. Tal é a importancia, que a liberdade sindical forma parte do Título I da Constitución, o que recolle o conxunto de dereitos fundamentais e de liberdades públicas.

A democracia, igual que chega, pode deteriorarse e corremos o risco de perdela. Temos exemplos a eito por todo o mundo, de América Latina a Europa, tamén no Estado español. Non vale a equidistancia; non podemos banalizar nin normalizar a extrema dereita. Baixo ningún concepto, nin sequera argüíndo a gobernabilidade. A democracia non só se estraga polo auxe do populismo neofascista; tamén o fai se os partidos democráticos desvían o foco das cuestións principais, nomeadamente o benestar social, que é tanto como dicir a calidade de vida da xente dun país.

Primeiro a pandemia, agora a crise inflacionista e a guerra, ameazan boa parte da poboación. Urxe adoptar solucións reais para evitar que os problemas se enquisten e agraven.

A crise da COVID demostrou que é posible xestionar unha situación dramática sen destruír emprego ou precarizar as condicións laborais. É posible facer as cousas dun xeito distinto, solidaria e corresponsablemente.

Parte do empresariado non aprendeu esa lección e teima en repercutir o custo desta nova crise na clase traballadora. Os prezos soben arreo e cada vez máis familias teñen dificultades para chegaren a fin de mes, pero as patronais néganse a negociar aumentos de salarios. Din que “non toca”. Para algúns parece que nunca toca asumir a cota de responsabilidade que lles corresponde cando veñen mal dadas, pero son os primeiros en esixir que o Estado –que tamén somos cada un de nós– detraia orzamento público para mitigar os efectos nas empresas privadas.

Fronte ao “non toca”, CC OO sairá o 1º de Maio ás rúas para defender solucións. A situación actual impón subir os salarios. É unha necesidade, pero tamén unha responsabilidade, por iso sentamos no ámbito do diálogo social para abordar o que propuña o Goberno central, un pacto de rendas. Un acordo colectivo para dirimir como imos asumir en conxunto –non só a clase obreira– o custo desta crise.

Esiximos, tamén, que os poderes públicos interveñan para conter os prezos e evitar a variante inflacionista desta crise, poñendo couto especialmente á especulación. E reclamamos, outrosí, máis igualdade –a través dos plans de igualdade e a nova lexislación na materia–, porque iso significa máis xustiza social.

José Antonio Gómez Gómez, secretario general de UGT-Galicia

Como todos os anos, este 1º de Maio chamamos á cidadanía a mobilizarse para reivindicar melloras nas condicións laborais e de vida e para loitar pola consolidación dos dereitos acadados.

Este ano a celebración enmárcase de novo nunha conxuntura complexa. Xa no 2020 e 2021 esta data estivo marcada pola pandemia e no 2022, ademais da pandemia, o contexto mundial está definido pola cruenta guerra que se está a librar en Ucraína a causa da mesquindade dun líder ruso que non ten medida nas súas actuacións.

Aínda así, nesta conxuntura, que está a determinar a nosa economía e o mercado laboral dun xeito negativo, dende UGT queremos aproveitar esta data para fortalecer o mundo sindical destacando os logros conseguidos nestes dous últimos anos, froito da concertación, que fixeron que o camiño que nos tocou emprender fose, cando menos, un pouco máis livián. Falo dos acordos de pensións, SMI, teletraballo, ERTE ou a reforma laboral. Acordos que toca fortalecer este 1º de Maio saíndo ás rúas, dándolles valor e estando vixiantes co seu cumprimento porque todos eles nos fortalecen como país e camiñan cara unha sociedade máis xusta e igualitaria.

A outra cara da moeda, son as frontes abertas. Cun IPC preto do 10% é evidente o empobrecemento das familias e as súas dificultades para chegar a fin de mes, especialmente para as 500.000 persoas que en Galicia, ben por estar en desemprego, cobrar menos de 1.000 euros ou percibir pensións non contributivas ou con complementos a mínimos, están nunha situación vulnerable e para as que urxen medidas de soporte. Tanto a Xunta como o Goberno central teñen unha débeda pendente por saldar con todas estas persoas e as súas familias.

Obviar que sen consumo interno non vai haber recuperación sería moi necio. E este 1º de Maio hai que saír ás rúas para deixar claro á CEOE que, se non hai un AENC que garanta as cláusulas de revisión salarial que aseguren o poder de compra dos traballadores, a conflitividade vai estar servida. Non pode ser que, como xa sucedeu na crise de 2008, volvan a ser as persoas traballadoras as pagáns desta nova crise.

As razóns para saír ás rúas este 1º de Maio sobran. Os traballadores e traballadoras temos que estar vixiantes co cumprimento do conseguido pero seguir incidindo nas novas reivindicacións, salarios, contención de prezos, máis igualdade, un SMI que acade o 60% do salario medio, preservar a seguridade e saúde no traballo, as 32 horas semanais e abrir unha liña de traballo para reformar o Estatuto dos Traballadores co fin de conseguir un texto acorde co s. XXI.

Paulo Carril, secretario xeral da CIG

Atopámonos nunha situación económica e social extrema na que se está a aproveitar a guerra na Ucraína para xustificar os altos prezos da electricidade, dos combustíbeis e de moitos bens de consumo básicos que xa arrastrabamos dende antes. Como pode un Goberno de esquerda destinar máis diñeiro público para armamento (o 2% do PIB) que para acabar cos efectos devastadores que a carestía da vida está a causar nas maiorías sociais?

Son urxentes medidas extraordinarias de intervención pública, de cambios profundos nas políticas económicas e fiscais, que non vemos incluídas no chamado Plan de Resposta Económica á Guerra aprobado polo Goberno español.

O pacto de rendas e as negociacións do acordo estatal de negociación colectiva volven demostrar que o “diálogo social” non é a solución para a clase traballadora. A moderación salarial impide a recuperación do poder adquisitivo e imposibilita poder vivir dignamente. Estamos ante unha nova ameaza aos nosos dereitos e condicións laborais e salariais, que se suma ás anteriores (reforma laboral, reforma das pensións, etc).

As formas e os contidos que se coñecen destas escuras negociacións son un novo exemplo da agresiva centralización das relacións laborais en Madrid e da renuncia dalgúns sindicatos á mobilización, contribuíndo co seu “sindicalismo de salón” á consolidación dos baixos salarios e da pobreza laboral mentres o capital aumenta os seus beneficios á costa do empobrecemento xeneralizado das maiorías sociais.

Está en xogo o dereito a negociar en Galiza os nosos convenios colectivos, a poder decidir nós de forma directa e democrática as condicións de traballo e os salarios.

Neste contexto, o Goberno galego está máis preocupado pola sucesión de Feixó que en dar resposta a esta gravísima situación, cunha absoluta inacción e coa ausencia de medidas ante a agonía de moitos sectores e actividades económicas e produtivas. Nun país cunha imparábel emigración, con menos poboación activa e máis avellentada.

Na CIG vimos reclamando medidas urxentes para frear os altos prezos e afrontar a crise. Destacan, entre outras, as dirixidas a reducir o custe dos combustíbeis e a factura de electricidade, con intervención pública no sector eléctrico, implantando unha tarifa eléctrica galega; pero tamén medidas para garantir o poder adquisitivo dos salarios e rematar coa fenda salarial de xénero; para defender a industria, os sectores produtivos e o emprego, e tamén os nosos dereitos ante a aplicación abusiva dos novos ERTE, etc.

Fagamos do 1º de Maio unha data de reivindicación, intensifiquemos a mobilización todos os días, loitemos polo noso dereito a vivir e traballar dignamente na Nosa Terra.