La empresa familiar gallega anticipa ventas a fondos por la “rigidez fiscal” del Gobierno

Son pocas las empresas gallegas, principalmente de alimentación, que no han recibido ofertas de compra por parte de fondos de inversión o private equity. Para las primeras era una oportunidad de monetizar un proyecto, profesionalizando su gestión y resolviendo cismas internos; para los segundos, una oportunidad de obtener buenos rendimientos en un contexto de rentabilidades bajas. Pero no se produjo en Galicia la oleada que vaticinaron empresarios y asesores fiscales que, tras operaciones como la de Grupo Iberconsa o Hijos de Carlos Albo, daban por hecha una venta masiva de compañías al capital riesgo, localizado casi siempre fuera de España. Esto puede cambiar ahora, a juicio de fuentes de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF). El motivo: los impuestos. “Si no es posible beneficiarse de las exenciones a partir del tercer grado [familiar], será más adecuado vender a un fondo. En estas circunstancias es, incluso, más tentador”. Hasta el 92% del tejido empresarial gallego, conformado por más de 80.000 sociedades mercantiles, es de carácter familiar; generan el 86% del empleo privado en la comunidad. En la AGEF consideran que la Dirección General de Tributos (Ministerio de Hacienda) acota de forma drástica las posibilidades de acceder a las bonificaciones y, con ello, la persistencia de la empresa familiar.

Es un puzle complejo, en el que intervienen normas de carácter estatal y autonómica. Pare beneficiarse de las bonificaciones fiscales “tienes que cumplir los requisitos de reducción del Impuesto de Patrimonio, que se limita hasta el tercer grado” de parentesco, apuntan fuentes jurídicas. “Pero hay una discordancia entre Patrimonio y Sucesiones y Donaciones (ISD)”. En Galicia existe una exención del 99% en el ISD, con lo que “solo se produce una tributación simbólica y, dependiendo del valor de la empresa, puede ser mucha la diferencia”, expone el abogado Juan Ramón Camacho, de Balms. Esa exención gallega se prolonga hasta el cuarto grado, “pero no vale de nada si no se cumple lo que manda Patrimonio”. Múltiples empresas familiares están en esta tesitura, como empresarios sin descendencia directa o con sobrinos que se hacen cargo de la dirección. “La cuestión arranca de que, en estos casos de transmisión de empresas entre familiares, se coordinan tres impuestos (IRPF, IP e ISD) y, por el juego de la remisión entre las distintas leyes, hacen que sea relevante cumplir los requisitos de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio. Es aquí donde está previsto el grupo de parentesco”, abunda Jaime Aneiros, de On Tax & Legal. “¿Qué es el grupo de parentesco? Pues es el constituido por el cónyuge, ascendiente o descendiente y, cuando se trate de parientes colaterales, cuando no se supere el segundo grado”. Un ejemplo, mencionado en una de las últimas consultas vinculantes de Tributos. La madre de Rosa (por ejemplo) tiene el 33% de una SL en la que tienen su parte sus tíos y un primo. ¿Tendría derecho a la bonificación del ISD en caso de fallecimiento de su progenitora? No, porque el administrador de la empresa es su sobrino (tercer grado), por lo que ya no se considera parte del grupo de parentesco. “Las participaciones de la madre ya no gozarían de exención en el Impuesto de Patrimonio”, por lo que tampoco podría aplicarse la reducción en Sucesiones y Donaciones. “No hay ningún proyecto de Ley en marcha que modifique esta cuestión, por lo que se trata de una cuestión que requiere de un adecuado asesoramiento y de que se mantengan las piezas del puzle en el lugar que se estableció al realizar el protocolo familiar”, complementa Aneiros, que recomienda “hacer un check fiscal de todas las operaciones” antes de exponerse a perder los beneficios fiscales. Operaciones Iberconsa: El private equity Portobello entró en el capital de la pesquera, en 2015, para dar un impulso a su crecimiento. Ahora es del fondo Platinum. Matrigalsa: Clave Mayor asumió el control de Matrigalsa, fabricante de moldes y utillajes. La operación implicó la salida de la familia fundadora del accionariado. Albo: La venta del 100% de la conservera a la china Shanghai Kaichuang también supuso el adiós de los herederos del fundador del accionariado.