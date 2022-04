El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, tilda de “chapuza” el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del vehículo eléctrico y critica que el Gobierno central esté utilizando dicho mecanismo y los fondos europeos “de forma partidista”.

En declaraciones a los medios tras visitar ayer el centro tecnológico Aimen en O Porriño, Conde lamentó la “falta de rigor y transparencia” y la “falta de colaboración con las comunidades autónomas” del Gobierno.

A su juicio, este programa puede suponer “un problema” para el sector porque “pone en riesgo” su desarrollo en Galicia ya que el principal fabricante de vehículos en España, dijo en referencia a la fábrica de Stellantis en Vigo, “puede quedar fuera” del mismo, ya que las inversiones que tenía previsto desarrollar en el ámbito de la nueva plataforma para sus modelos no podrán acogerse a las ayudas.

“Es un ejemplo claro de cómo no se deben hacer las cosas. Es sorprendente que realmente el Gobierno siga anunciado proyectos vinculados al Perte en Extremadura o Valencia cuando todavía no se tiene finalizado el plazo de presentación de solicitudes. Eso demuestra que realmente el Ejecutivo está utilizando información con determinadas comunidades autónomas y proyectos y no está garantizando la igualdad de oportunidades”, añadió Conde.

Para él, “es un ejemplo claro de cómo no se deben hacer las cosas” y de un uso “partidista” de los fondos europeos, que le corresponden a todos los españoles y a todos los sectores de la economía.

También la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, criticó al Gobierno central, pidiendo que atienda las necesidades de la ciudad, como la salida ferroviaria sur y Stellantis. Para ella, es “incomprensible” que el Ejecutivo “ponga en riesgo” la continuidad de la factoría automovilística al quedar fuera de los fondos europeos del Perte.