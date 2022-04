La economía gallega lidia con la ola de incertidumbre

El último barómetro del Instituto Galego de Estatística (IGE) con la percepción de los consumidores evidencia una especie de dualidad en la economía a pie de calle. Su confianza se mide con un indicador que va de los -100 a los 100 puntos, más negativo cuanto mayor sea el pesimismo respecto a lo que viven o creen que va venir. En el primer trimestre, cuando estalló la guerra de Ucrania y la inflación tocó máximos de las últimas tres décadas, el termómetro bajó 6 puntos, hasta los -20, aunque la merma fue muy desigual según la perspectiva. ¿Cómo ven los gallegos la situación de la comunidad en general? Pues con un valor de -19. ¿Y la suya propia? Pues ligeramente por encima de los -9. A pesar del subidón de precios, el porcentaje de hogares que llegan con facilidad o mucha facilidad a fin de mes subió del 47,5% al cierre de 2021 al 49% y los que lo hacen con dificultad descendieron del 46,3% al 44,3%. Los que sí lo pasan mal se mantienen por debajo del 7%.

Algo parecido sucede con la opinión de los empresarios. Los mensajes públicos avivan el fantasma de otra profunda crisis y, sin embargo, el 14% tiene expectativas favorables y más de la mitad (54,9%) habla de normalidad de cara al segundo trimestre del ejercicio, frente al 30,6% abanderado del pesimismo, según el indicador publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Cuando estalló el problema de desabastecimiento, mi madre, que al igual que yo no usa aceite de girasol, me llamó para preguntarme si debería coger una caja porque se estaba agotando. Le recordé que ella no lo utilizaba y me dijo eso de “por si acaso”. La sensación de miedo es directamente proporcional al incremento de los precios. La inflación se percibe muy pronto, sobre todo cuando afecta a lo básico: alimentación, electricidad y carburantes”, cuenta María Cadaval, doctora en Economía y profesora de la USC. “Tenemos una parte de la población muy afectada porque buena parte de su renta se destina a esos tres productos –añade la miembro del Foro Económico de Galicia– y otra parte con más holgura que no tendrá problemas”.

La elevada inflación pesa en los hogares con menor renta, pero de momento no se disparan las familias con graves problemas para llegar a fin de mes

Ni uno de los indicadores económicos conocidos hasta ahora refleja un parón brusco de la actividad de momento. En los primeros 20 días de este abril, Galicia sumó casi 8.000 nuevos empleos. “Nuestra obligación es analizar el escenario en el que estamos y a cuál nos vamos a enfrentar dentro de unos meses para adecuar nuestra empresa. ¿Qué ocurre? Que hay empresas sólidas, solventes, que habían apostado por la internacionalización y buenos nichos de negocio antes de la pandemia. Empresas y sectores resilientes y punteros. Pero todas han sufrido muchísimo y existen casos de endeudamiento muy fuerte”, apunta Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra.

La doble cara sobre la realidad de la economía parte en dos también a los motores de Galicia. Los que sufren la factura de los cuellos de botella y los costes energéticos, como la automoción, metal, el campo o la pesca, y los que ven la luz al final del túnel, el caso del turismo, biotecnológicas, TIC o el audiovisual. Nadie duda de que el PIB regional seguirá creciendo este año, aunque lejos del 6% previsto inicialmente por la Xunta. Después de seis picos en la expansión del COVID-19, al tejido productivo le toca lidiar con la ola de la incertidumbre.

"No se puede prorrogar la moratoria concursal" Jorge Cebreiros - Pres. Confederación de Empresarios de Pontevedra

“Sé que esto es muy duro”, asume Jorge Cebreiros, “pero no se puede seguir prorrogando la moratoria concursal porque se está disparando la morosidad comercial entre empresas”. “Aquellas sin un buen modelo de negocio deben asumir su responsabilidad”, apela el líder de la patronal de Pontevedra, que reclama también la revisión “caso por caso” de la posible ampliación de vencimientos de los ICO. “No se debe retrasar más la llegada de los fondos europeos. Me consta que algunos trámites se están simplificando, pero hay ayudas convocadas sin resolver y otras sin convocar siquiera”, reclama.

"Las sanciones a Rusia podrían agravar la escasez de chips" Alberto Cominges - Gerente de Ceaga

La automoción arrastra desde 2021 la sequía de los chips y las sanciones a Rusia “pueden impactar en la disponibilidad del gas neón, utilizado en la fabricación de los semiconductores, por lo que podría agravar la escasez”. “El sector se enfrena a un buen número de incertidumbres”, lamenta Alberto Cominges. En Europa, principal mercado de las firmas gallegas del motor, se dejarán de fabricar unas 340.000 unidades en la primera mitad del año. “Hasta 2024 seguirán existiendo restricciones de suministro”, recuerda el gerente de Ceaga, donde semanalmente se reúne su comisión de compra agrupada de electricidad para buscar oportunidades de rebaja. “Estamos expectantes para ver las medidas del Gobierno y Europa”, afirma.

"Las ayudas directas en nuestro caso son pocas e insuficientes" Javier Touza - Presidente de Arvi

La lista de agobios para la flota es larga. “Los sobrecostes por los combustibles, los insumos derivados del petróleo, cuellos de botella en logística y contenedores, la electricidad...”, enumera Javier Touza. “Se arrastraban desde hace meses y la guerra provocó un alza desmesurada”, lamenta el responsable de los armadores de Vigo, que critica “las pocas ayudas directas e insuficientes” que aún se están negociando con el Gobierno y Bruselas. “Más cuando todavía sufrimos los flecos de la pandemia por el fuerte varapalo en los frescos por el cierre del canal Horeca”, recuerda. Su esperanza es poder tirar del remanente de los fondos europeos 2014-2021 y el reconocimiento como “sector estratégico de abastecimiento del mercado comunitario”.

"La producción audiovisual gallega vive un momento dulce" Jorge Algora - Presidente del Clúster Audiovisual Galego

La industria audiovisual recupera la inmejorable racha que llevaba hasta la llegada de la pandemia. Tanto en producción para televisión, como para plataformas y cine, “el panorama es optimista, de crecimiento”, resalta Jorge Algora, presidente de su clúster, “en un momento dulce, totalmente” por la consolidación de “la diversidad y la especialización” que colocan a Galicia “entre las tres comunidades con representantes importantes en toda la cadena de valor”. “Todo lo que estaba germinando, ahora está en desarrollo”, señala, a las puertas de la misión inversa con las grandes plataformas audiovisuales de EE UU.

"El metal sufre mucho los costes, pero la facturación aumentará" Enrique Mallón - Secretario General de Asime

En un sector “tan netamente industrial” como el metal, la crisis de suministros “pesa mucho y todavía hay grandes restricciones en determinados países, principalmente de Asia”. “Además, en muchas de nuestras empresas los costes energéticos se duplicaron o triplicaron”, afirma el secretario general de Asime. Un panorama que contrasta con “la carga de trabajo importantísima, casi histórica” de algunas ramas. “La facturación general mejorará respecto a 2021 y 2020, aunque ya no hablamos de dos dígitos porque todas estas dificultades lo imposibilitan, al menos ahora mismo”, confirma Enrique Mallón.

"Va a ser un año clave para la consolidación del sector" Carme Pampín - Presidenta de Bioga

"Si algo bueno deja pandemia, es la conciencia “de la importancia de la investigación y la necesidad de incrementar sus recursos”. “La biotecnología está llamada a ser uno de los principales actores en un nuevo modelo económico basado en la I+D+i”, proclama Carme Pampín, presidenta de Bioga, que apunta a 2022 “como un año clave para consolidar el sector en Galicia”. Su hoja de ruta prevé crecer a un ritmo anual del 10% en facturación y creación de empresas y empleo. La capacidad para transferir el conocimiento y el tirón de empresas tractoras “no deja duda de que seguiremos siendo una de las regiones más bioemprendedoras”.

"La economía tiene pulmón y el empleo está respondiendo" Maica Bouza - Secretaria de Emprego de CC OO Galicia

La misma incertidumbre que tiñe el negocio empresarial se extiende por los trabajadores “por cómo pueden repercutir el incremento de los precios en general y el de la energía en particular”, según Maica Bouza. “Los salarios determinan nuestra capacidad de vida”, remarca la secretaria de Emprego de CC OO en Galicia, que contrapone el impacto superado de la pandemia con los problemas que pueden acentuarse en cualquier momento por los suministros “como ocurrió con el paro de transportes”. “Pero está claro que los datos de afiliación a la Seguridad Social no muestran un panorama negro. La economía tiene pulmón y el empleo está respondiendo”, alaba.

"La revisión de licitaciones deben incluir las de menos de un año" Javier Carballeda - Gerente de la Asociación de Constructores de Pontevedra

La decisión del Gobierno de revisar los precios de los contratos públicos sabe a poco para los constructores de Pontevedra. “Tienen que incluirse obras de menos de un año y sumar más materiales, como la madera y la energía porque, de lo contrario, muchas obras de edificación se quedarán fuera”, avisa su gerente, Javier Carballeda. En sector residencial se vive “una situación endemoniada” con la demanda de vivienda todavía fuerte “y promociones que se han parado o no llegaron a iniciarse porque el incremento de costes obliga a rehacer las cuentas”. “No se pueden lanzar muchas predicciones, ahora que además sabemos que empezarán a subir los tipos de interés”, admite.

"No hay ni un nuevo parque en obras por la tramitación" Manel Pazo - Presidente de la Asociación Eólica de Galicia

Después de un año casi de vacío, la patronal eólica gallega considera casi imposible encender algún parque este 2022. “No nay ni uno en obras, así que por tiempos mi previsión es cero otra vez”, revela su presidente. ¿La razón? “La tramitación administrativa”, responde Manel Pazo. “La Xunta dice que emitió 9 declaraciones ambientales el ejercicio pasado, pero a nosotros solo nos constan tres o cuatro y hay unos 80 expedientes en tramitación”, detalla. “Siendo muy optimistas –continúa Pazo–, el año que viene podrían desarrollarse unos 200 megavatios, muy lejos de lo que nosotros pedimos para acompasar la transición ecológica, que serían unos 400-500 de media anuales”.

"Galicia puede captar conectividad internacional" Iago Domínguez - Gerente del Clúster da Función Loxística de Galicia

El transporte terrestre está “próximo” a ponerse al día con los contratos pendientes desde el paro de marzo y el marítimo “sigue estable, dentro de la gravedad” por el “leve retroceso” en el coste de los floteles. “Galicia debe aprovechar la reorganización de las cadenas logísticas internacionales para captar conectividad internacional”, defiende Iago Domínguez, gerente del Clúster da Función Loxística. ¿La cara del momento? Que la exportación sigue fuerte. ¿La cruz? Los atolladeros en puertos, como lo que ocurre en Shanghái, y “los precios de la energía, que es lo que más nos preocupa, cuando finalice la bonificación del gasóleo”.

"Tenemos las bazas para que se repita el éxito del año pasado" Cesáreo Pardal - Presidente del Clúster del Turismo de Galicia

Con una ocupación de entre el 75% y el 90%, superior a niveles prepandemia“en buena parte del territorio” en Semana Santa, el turismo confía en asentar la normalidad tras “la huella del COVID-19 en la recuperación de los negocios y las dinámicas de los visitantes”. “Retomamos el optimismo que, lógicamente, se tambaleó tras la escalada de precios y el estallido de la guerra”, indica Cesáreo Pardal, presidente del clúster del sector, confiado en que la inflación, “aunque pueda reducir el tiempo de estancia, no influya decisivamente en el flujo turístico”. “Tenemos las bazas para que se repita el éxito del pasado verano”, dice.

"Hay que forzar el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria" Roberto García - Secretario Xeral de Unións Agrarias

”El campo gallego descarta una tregua en los problemas de la energía y las materias primas, agravados por el estallido de la guerra hasta arrastrar a muchas explotaciones “a una situación de inviabilidad”. “Esto nos obliga a forzar por todos los medios el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria”, asegura Roberto García. La dependencia del cereal, el aceite y los fertilizantes de Rusia y Ucrania abren el debate de la soberanía alimentaria en la UE y el camino a “atemperar” la reforma de la PAC. “Necesitamos aprovechar todas las hectáreas en barbecho”, señala García, con casi 500.000 en Galicia “susceptibles de recuperar”.

"La reconversión del sector y los costes amenazan a las pymes" Alberto Rocha - Secretario General de Cointega-Clúster Gallego Textil y Moda

La moda se llevó una de las principales sacudidas de la pandemia “y, lejos de disiparse, la incertidumbre se incrementa porque hay nuevos riesgos”, advierte el secretario general de Cointega. “Los precios no volverán a ser lo que eran en bastantes años y fabricar es más caro por la logística y las materias primas”, explica Alberto Rocha, que ve “una clara concentración de la oferta en cada vez menos empresas y una reconversión del sector que puede acabar con casi todas las pymes”. “Su problema no es tanto vender, como fabricar. Producir cantidades pequeñas es complicadísimo por costes y falta da mano de obra cualificada en el sector”, declara.

"Hay plena ocupación con algún problema de componentes" Antonio Rodríguez del Corral - Presidente del Clúster TIC Galicia

Ni las empresas TIC, en plena efervescencia por el acelerón digital de la pandemia, se libran de los efectos de la guerra. “Hay proyectos parados en la parte de equipamiento por falta de componentes”, señala el responsable de su clúster en Galicia, aunque “son una minoría”. “El resto está a plena ocupación y se empieza a notar la llegada de los fondos europeos, no todavía en forma de contratos, pero sí de prelicitaciones”, asevera Antonio Rodríguez del Corral, que recuerda la importante presencia de firmas TIC entre las empresas de alto crecimiento reconocidas por el Ardán de Zona Franca de Vigo este año: “Es un reflejo de la pujanza del sector”.

"El pacto de rentas debe ser plurianual y no solo para salarios" María Cadaval - Doctora en Economía-Foro Económico de Galicia

“El impacto de la guerra no es comparable ni de lejos al del COVID-19”, asegura María Cadaval, que vincula el aparente pesimismo al “shock fortísimo” de la inflación. “La economía seguirá la senda de la recuperación, aunque un poco más lenta de lo esperado”, señala la doctora en Economía, que reivindica la necesidad de “un pacto de rentas plurianual, no solo para los trabajadores, para atravesar esta situación que espero, deseo y creo que va a ser excepcional”. “Imagina que el año que viene la inflación es del 2%, pues que los salarios suban un 2,5% para compensar el poder adquisitivo perdido este año”, pone como ejemplo.

"Hay que priorizar políticas de creación de empleo y empresas" Margarita Hermo - Directora de la Asociación de Empresa Familiar

Por mucha resilencia que demuestren las empresas familiares, el 85% del valor añadido en la economía gallega, “es muy difícil sobrevivir sin heridas dos años de restricciones por pandemia y no sabemos cuántos de crisis energética e inflación”. “Las administraciones deben priorizar las políticas para fomentar la creación de empleo, de empresas y la reactivación económica”, receta Margarita Hermo. “Al menos en Galicia –lamenta la directora de la asociación que las agrupa en la comunidad–, aún no recibimos ni un solo euro aprobado con cargo a los fondos Next Generation”. Ven la presión impositiva como “un castigo al tejido productivo” y reiteran su petición de más bajadas para “garantizar un marco fiscal razonable”.