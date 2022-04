Los gallegos pagarán casi 250 millones más de IRPF este año por la elevada inflación

Se disparan los precios y, de forma encubierta, también suben los tributos. La campaña del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) del ejercicio de 2021 arrancó ayer y la factura fiscal que pagarán los gallegos se incrementará en cerca de 250 millones de euros por la inflación. Los contribuyentes pagarán más porque de media sus salarios han crecido, aunque en la mayor parte de los casos se han devaluado por una subida mayor de los precios. El contribuyente pierde poder adquisitivo pero, como la presión fiscal sigue siendo la misma al no adaptar el Gobierno los tipos impositivos, acaba abonando más impuestos más altos.

Este fenómeno de “sobrecoste” en el IRPF se conoce como progresión fría o rémora fiscal. José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, elaboró recientemente un trabajo para la Fundación Disenso en el que cuantifica en 4.110 millones de euros el incremento de la factura impositiva que provocará en el impuesto sobre la renta de 2021 el 6,5% de inflación con el que cerró el pasado año. Sanz también presentó desagregados los cálculos por comunidades autónomas y cifra en 248,6 millones de euros la rémora fiscal en Galicia asociada a la inflación de 2021.

La actual estructura del IRPF data de 2007 y no ha sido ajustada a la inflación en ningún momento. Por ello, según destacó Sanz, a la rémora de 2021 habría que sumarle la acumulada entre 2008 y 2020. El resultado asciende a 14.379 millones de euros y, en el caso de Galicia, a más de 866 millones de euros, con una media por cada declaración de la renta de 657 euros. De no producirse ajustes en la estructura del IRPF, la rémora será mucho mayor en la campaña del impuesto sobre la renta de 2022. La inflación se situó en marzo en el 9,8%, la tasa más alta desde la crisis del petróleo de 1985, y este martes el Banco de España calculó que cerrará el año en el 7,5%.

El Gobierno no tiene intención de ajustar el IRPF a la inflación a pesar de que muchos contribuyentes ascenderán de tramo –y con ello aumentará el tipo impositivo–, aunque su salario real –descontada la inflación– sea el mismo o incluso inferior. Al no modificar la estructura del impuesto y no indexarlo a la inflación, el Ministerio de Hacienda ya está aplicando una medida tributaria que tiene como resultado una subida “en frío” del impuesto. Un alza encubierto.

Además, el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria que presentó el pasado mes el grupo de expertos designado por el Ministerio de Hacienda tampoco incluye medidas para adaptar el IRPF a la inflación.

Campaña 2021

La Agencia Tributaria prevé devolver en Galicia 640 millones en la campaña de la renta de 2021, un 6,5% más que el anterior ejercicio. A nivel nacional, la campaña arrancó con normalidad y, a las 10.00 horas, ya se habían presentado 382.000 declaraciones, un 3,9% más que la misma hora del pasado año. En Galicia, la Agencia prevé recibir 1,3 millones de declaraciones de IRPF, un 0,6 % más, la mayoría con solicitud de devolución (866.223), un 0,5% más, por un importe total de 640 millones de euros, un 6,5 % más. Además, calcula recepcionar otras 395.594 declaraciones a ingresar, un 0,9% más, por un importe total de 845 millones, un 19% más, mientras que el resto serán negativas y otras –113.653 declaraciones, un 0,9 % más, por la obligación de que los beneficiarios del ingreso mínimo presenten declaración–.

En un encuentro con medios para presentar la campaña, el director general de la Agencia, Jesús Gascón, destacó que se recibirán previsiblemente 21,9 millones de declaraciones de IRPF, un 0,9% más, la mayoría con solicitud de devolución (14,3 millones), un 1,1% más, por un importe total de 11.122 millones de euros, un 5,8% más. Gascón apuntó que la evolución de las cifras muestra una vuelta a la normalidad tras un año 2020 atípico, en el que los datos se vieron alterados por la gran cantidad de contribuyentes acogidos a ERTE, lo que supuso que tenían dos pagadores. “Como es habitual”, abundó, el número de declaraciones individuales crecerá –un 1,5%, hasta 18,6 millones–y el de declaraciones conjuntas, bajará –un 2,3%, hasta 3,4 millones–.

Las monedas virtuales tendrán, como novedad, una clave específica para la declaración de las ganancias o pérdidas y con un apartado en el impuesto de patrimonio. La Agencia mantendrá la atención a los beneficiarios del ingreso mínimo vital y a los afectados por expedientes de regulación de empleo.